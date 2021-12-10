«Не только дворцы и музеи»: небанальные достопримечательности Санкт-Петербурга, которые точно стоит посетить

Парк 300-летия и «Газпром Арена» стали новыми точками притяжения в Петербурге. Фото: Анна Жуковская.

У большинства туристов Санкт-Петербург ассоциируется с роскошными дворцами, закованными в камень протоками Невы и вековыми мостовыми. Может показаться, что город превратился в музейный экспонат.

Однако он живёт и меняется: здесь появляются новые точки притяжения и уже завоевавшие огромную популярность новые музеи. «Комсомолка» рассказывает, куда сходить в самом красивом и самом творческом городе России, если вы терпеть не можете историю, а от классики уже воротит.

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ

Новая Голландия: фрегат Петра великого и масонские символы

Благодаря Петру I в Петербурге появилось не только много зданий, но и водных артерий. Недалеко от Адмиралтейства расположены сразу два канала: Крюков и Адмиралтейский — возникает треугольный остров, омываемый рекой Мойкой. На этой территории строятся склады главной верфи империи. Туда приезжают работать судовые плотники — преимущественно из Нидерландов, поэтому остров получает имя «Новая Голландия».

Сегодня пространство действительно похоже на государство в миниатюре: огромное количество самых разных зон сплетены единой концепцией. Вот тенистая аллея, где можно посидеть на лавочке, а вот злаковый сад, по которому можно прогуляться. «Новую Голландию» действительно интересно исследовать — сюда хочется возвращаться. Зимой здесь открывается один из самых больших катков в городе, а летом можно послушать бесплатный концерт, поиграть в петанк, баскетбол или просто поваляться на траве.

Детям понравится детская площадка в виде корабля. Корабля непростого: это точная копия фрегата «Петр и Павел» (разве что слегка поменьше), который построил сам государь. В вершине импровизированного треугольника — «бутылка»: здание, похожее на пончик. Здесь огромное количество самых разных кафе и магазинов.

Севкабель: истинно петербургский завод

Именно в гигантских цехах этого предприятия в 1942 году выпустили 100 км подводного «кабеля жизни» — энергетической артерии, которая снабжала блокадный город электричеством с Волховской ГЭС. Сейчас же это одно из самых популярных петербургских пространств на берегу моря: здесь, в просторных помещениях бывших цехов, постоянно проходят модные выставки и ярмарки. Создатели бережно отнеслись как к истории города, так и к истории завода. Например, скамейки с видом на залив — ничто иное, как дань уважения «ленинградским диванам»: лавкам особой формы, которые так любимы петербуржцами. Зимой здесь открывается один из самых живописных катков города: прямо на берегу моря.

Парк 300-летия: пейзажи будущего и самый высокий небоскреб

Приехать сюда стоит за футуристическими пейзажами: «Зенит-арена» выглядит крайне необычно, а благодаря западному скоростному диаметру, который проходит прямо по воде, создаётся впечатление, что ты попал в мегаполис будущего. Кстати, за стадионом — самый большой в Европе флагшток. На нем реет сине-бело-голубое знамя «Зенита» — главной футбольной команды города.

Ну а если обойти арену справа и подняться по Яхтенному мосту, откроется ещё более захватывающая панорама на залив и Лахта-центр — самый высокий в Европе небоскреб. К нему можно подойти практически вплотную: нужно лишь миновать мост и пройтись по набережной парка 300-летия. Игла из стали и стекла буквально нависает над водой и смотрится очень эффектно — а ночью ещё и переливается разными огнями.

Остров фортов: аллея адмиралов и «закрытый» город

Пётр I даровал Петербургу ожерелье из фортов, которые защищали город от неприятеля — жемчужиной в украшении стал Кронштадт. А от наводнений Петербург стала защищать дамба — именно благодаря ей на остров можно попасть, не пересаживаясь на паром.

На окраине Кронштадта открылся парк «Остров фортов»: необычные качели и беседки, обзорные площадки и аллеи — всё это интересно исследовать не только детям, но и взрослым. Бродить по извилистым тропинкам над водой, взбираться на смотровую площадку в виде корабля, фотографировать памятники русским адмиралам. И изучать военно-морскую историю страны, ведь парк — ничто иное, как большой музей под открытым небом.

ЕСЛИ НА УЛИЦЕ СЛИШКОМ ХОЛОДНО

Эрарта — один из первых частных музеев в Петербурге

Сюда стоит идти, выкинув из головы все стереотипы. Вот стол с огурцами и водкой: любой желающий может взять стакан и выпить с художником. А вот скульптура, которая расползлась своими щупальцами на полкомнаты. Стоит приложить к ней пальцы, и вы услышите, как звучит ваш мозг.

Манеж: искусство, принадлежащее народу

У строгого здания конногвардейского манежа всегда были чисто утилитарные функции. Сначала здесь объезжали лошадей, затем содержали уже стальных коней ЧК. Но в конце 70-х годов прошлого века здесь открылся выставочный зал. Сейчас тут проходят самые интересные выставки не только Петербурга, но и всего мира. Необычные, не всегда понятные, но безумно интригующие и завораживающие — входишь внутрь и погружаешься в совершенно иную вселенную, созданную художником.

Артмуза: лоскутное одеяло из галерей

Новое арт-пространство — это причудливое лоскутное одеяло, сотканное из самых разных галерей, каждая из которых как отдельный мир. Вот «белый куб»: белые стены, на которых аккуратно развешаны масляные полотна. А вот помещение, подпираемое гигантскими белыми колоннами: на кирпичных сводах — крохотные журнальные иллюстрации петербургской художницы в небольших рамках. Помимо галерей в Артмузе есть ещё кафе и бары, театральные мастерские, тату-салоны и один витраж в стиле Казимира Малевича.

А ПОКУШАТЬ?

Chang Café

В меню преобладает тайская кухня: всевозможные комбинации риса и лапши с мясом: есть даже блюдо, приготовленное в ананасе. Но жемчужина заведения, конечно же, Том Ям с гигантскими креветками и мидиями.

Avocado Queen

Это кафе на углу Итальянской и Садовой порадует любителей здорового образа жизни. Как нетрудно догадаться, акцент в меню сделан именно на вечнозеленый плод с гигантской косточкой внутри: здесь можно попробовать от знакомого всем гуакамоле, до осьминога с кимчи, ананасом и авокадо.

Cococo Bistro

В меню самые разные позиции: от чизбургера до табуле из полбы с печеной тыквой. Удивить — в хорошем смысле этого слова — могут даже хорошо знакомые блюда. Обычный оливье в бистро звучит (а здесь уместнее именно слово «звучит») по-новому.

«Гуси-Лебеди»

Небольшое и очень уютное заведение вблизи Академии Штиглица: резной потолок, картины Кустодиева и мягкие диваны, в которых буквально растворяешься после долгой прогулки по зимнему Петербургу. В меню блюда русской и даже чисто петербургской кухни: например, скобелевские битки.

«Блок»

Роскошный ресторан у Таврического сада: заходишь внутрь и будто окунаешься в атмосферу Великого Гэтсби и ревущих двадцатых. Интерьеры в стиле модерн и картины супрематистов на большом интерактивном «иконостасе». Приходить в «Блок» стоит, чтобы провести время за основательным обедом — в ресторане огромное количество мясных блюд.