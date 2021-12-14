Китайцы заклеймили позором певцов-соотечественников, спевших про родину

В Китае доступ к клипу в Интернете сразу же после его премьеры закрыли. Фото: YouTube

Певец из Малайзии Нейм Ви и его коллега, австралийская исполнительница Кимберли Чэнь (оба этнические китайцы) записали видеоклип на свою песню Fragile.

После премьеры на музыкантов обрушился шквал критики со стороны жителей Поднебесной. Они сочли снятые кадры издевкой над китайцами и Коммунистической партией КНР.

В клипе присутствует человек в костюме панды, он готовит суп из летучих мышей. Музыканты спели также про то, что китайцы якобы любят употреблять в пищу мясо собак и кошек, а также упомянули о лагерях принудительного труда в китайском Синьцзяне.

«Будьте осторожны, если вы - нежно-розового цвета», - такими словами начинается песня, ставшая мега-хитом в Тайване.

Жители отколовшейся от Китая провинции заявляют, что хотят жить в отдельном государстве, на протяжении многих лет они выступают против попыток китайских властей вернуть Тайвань в состав Поднебесной.

- У нас «нежно-розовыми» называют Интернет-пользователей, защищающих Компартию Китая от нападок и троллинга в соцсетях. Когда мы, тайванцы, слышим такое определение, то точно знаем, о чем или о ком речь. – рассказал музыкальный критик из Тайваня Чень Ю Лин.

В Китае доступ к клипу в Интернете сразу же после его премьеры закрыли. Аккаунты Нейм Ви и Кимберли Чэнь также заблокировали. Пресс-секретарь Ви выпустил специальное обращение к китайским властям, в котором заявил, что исполнители к политике не имеют никакого отношения, но официальный Пекин не поверил этому.

Нейм Ви отреагировал, заявив:

- Это решение не имеет для меня никакого значения. Я буду продолжать писать и петь. Если китайцы на меня обиделись, то, значит, в моей песне есть слова правды. А на правду обижаться не нужно.