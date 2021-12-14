В Великобритании из-за «омикрона» воцарился хаос

Работа пункта вакцинации в одном из соборов Лондона. Фото: REUTERS

Появление нового штамма коронавируса «омикрон» спровоцировало массовый интерес британцев к получению бустерной дозы вакцины от COVID-19.

В связи с тем, что большинство людей хотят успеть сделать прививку до рождественских праздников, медики физически не справляются с наплывом желающих.

На фоне появления нового, «омикрон» - штамма коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 в Великобритании, многие британцы решили сделать дополнительные прививки. Масла в огонь подлило разрешение властей страны на бустерные дозы для людей в возрасте 30-39 лет (ранее они делались лишь тем, кто старше 40 лет).

Все это привело к появлению многочасовых очередей к пунктам вакцинации и нехватке медсестер, делающих прививку. Кроме того, сайт Национальной службы здравоохранения (NHS) не выдерживает нагрузки из-за наплыва желающих зарегистрироваться на вакцинацию и постоянно сбоит.

Власти приняли решение выделить в помощь медикам военнослужащих, которые помогут делать прививки и наблюдать за людьми после вакцинации, поскольку после введения препарата Moderna пациент должен не менее 15 минут находиться под присмотром специалистов.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид призвал всех граждан сделать бустерные прививки от коронавируса и пообещал, что в ближайшее время количество центров вакцинации будет увеличено, большинство из них будет работать по 12 часов без перерыва, а некоторые – круглосуточно.

– Нам нужно будет достичь такого темпа и количества ежедневных бустерных доз, который превзойдет все, что мы делали раньше. Но у меня нет никаких сомнений в том, что мы сможем это сделать – у нас есть люди, у нас есть энтузиазм, у нас есть фундаментальный оптимизм и мы извлекли опыт из последних 18 месяцев, – приводит слова британского премьера Бориса Джонсона Sky News.

Ожидается, что в самое ближайшее время «омикрон» станет доминирующим штаммом коронавируса в Великобритании.