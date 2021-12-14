В Уфе состоится Международная неделя бизнеса – 2021

С 15 по 18 декабря в Уфе состоится ежегодное мероприятие, объединяющее представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран, – форум «Международная неделя бизнеса–2021 «Инвестиции в будущее». Организаторами выступают Конгресс-бюро и Правительство Республики Башкортостан.

– Уверен, что те мероприятия, которые запланированы в рамках Международной недели бизнеса-2021, дадут дополнительный импульс для развития экономики не только Башкортостана, но и всей страны, а также позволят предпринимателям и всему бизнес-сообществу найти ответы на многие вопросы, связанные с цифровой трансформацией, технологической эволюцией и международной кооперацией, - заявил Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических дней:

• 15 декабря – Technology, Export. Тема пленарного заседания дня: «Экспорт в эпоху технологической эволюции».

• 16 декабря – World. Тема пленарного заседания дня: «Международная кооперация. Открывая мир каждому».

• 17 декабря – Economy. Тема пленарного заседания дня: «Гонка лидеров. Конкуренция для достижения общего результата».

• 18 декабря – Kazakhstan-Bashkortostan. Тема пленарного заседания уточняется.

На форуме состоятся церемония вручения премии «ТЭФИ-Капитал», презентация международного музыкального конкурса «Soul of Eurasia», региональная бизнес-премия Республики Башкортостан «Время первых», награждение победителей конкурсов «Экспортер года» и «100 лучших товаров России-2021», торжественное открытие индустриального парка «Уфимский» и юбилейное заседание инвестиционного комитета Республики Башкортостан в формате «Инвестиционный час».

Страной-партнером Международной недели бизнеса стала Республика Казахстан, ожидается визит делегации под руководством Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина. Ждут приезда белорусской делегации во главе с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Александром Субботиным, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Туниса в Российской Федерации Т. Бен Салема, президента Международного форума BRICS Пурнимы Ананд, участников высокого уровня из Таджикистана, Узбекистана и Турции и другие.

Среди подтвердивших участие почетных гостей: генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич, президент Фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко, индустриальный директор авиационного комплекса ГК «Ростех» Анатолий Сердюков, вице-президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Анна Фомичева, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туниса в РФ и другие.

Событие пройдет в комбинированном формате: онлайн и офлайн и станет площадкой для коллабораций лучших российских практик и разработки новых механизмов поддержки предпринимателей. Деловая программа будет посвящена экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран-участниц ШОС и БРИКС.

Прямая трансляция пленарных заседаний, а также мероприятий, проходящих в конференц-залах «A», «B» и «Большом зале», будет доступна на сайте. Для получения аккредитации представителям изданий, телеканалов и интернет-порталов необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Мероприятие организовано в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции.