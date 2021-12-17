«Омикрон» - не повод для прививки?

Появление нового штамма коронавируса — не основание отказываться от вакцинации. Автор фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

За последние месяцы в мире появились и распространились новые штаммы коронавирусной инфекции. Сначала всех напугала «дельта». Теперь народ настороженно ждет новости об «омикроне». Даже появилась версия, мол, новый вид вируса - это чуть ли не «естественная вакцина». Мол, «омикрон» «легкий», проще заразиться им, переболеть и таким образом приобрести иммунитет.

Однако эксперты не согласны с такой позицией.

Новый вид коронавируса по-прежнему во многом остается темной лошадкой. Насколько серьезными могут оказаться отдаленные последствия «омикрона», сейчас сложно сказать. И «естественной вакциной» он может стать, только если удастся доказать и подтвердить, что большинство больных, включая представителей старшего поколения, переносят болезнь легко - как обычные сезонные простуды. Еще одно важное условие - если возбудитель ковида сможет успешно конкурировать с господствующим сейчас штаммом «дельта» и распространится по всей популяции.

Но для проверки этих гипотез нужно время.

Так что эксперты хором утверждают: появление нового штамма вовсе не повод отказываться от вакцинации от коронавирусной инфекции!

О том, как подготовиться к уколу, нам рассказала д. м. н., профессор Татьяна Чеботарева.

- Подготовка к вакцинации включает оценку состояния здоровья, - объяснила Татьяна Александровна. - Больным людям в период обострения хронических заболеваний вакцинироваться нельзя. Температура тела должна быть нормальной, не должно быть признаков недомогания. Людям с пищевой аллергией не следует употреблять заведомо провоцирующие обострение этой болезни продукты, это индивидуальные рекомендации. Алкоголь не показан. Если за несколько дней или накануне первой или повторной прививки появилось недомогание, следует лечить простуду.

Эффективны при острых респираторных инфекциях (ОРИ) препараты влияния на систему интерферона - Эргоферон, Анаферон и другие. Данные препараты позволят справиться с простудой и подготовить организм к вакцинации, восстановив иммунитет. Вакцинацию после перенесенного ОРИ следует проводить не ранее чем через две недели!

ВАЖНО!

Надо ли обследоваться накануне вакцинации

Если у вас есть хронические болезни (тем более их целый букет) и вы подозреваете, что какая-то могла обостриться, стоит проконсультироваться с лечащим врачом соответствующего профиля: ревматологом, эндокринологом, кардиологом и т. д.

В остальных случаях ориентируйтесь на общее самочувствие в день вакцинации: чтобы не было какого-то дискомфорта, ничего не болело, не скакало давление.

Эксперты Роспотребнадзора уверены, что никаких специальных обследований проходить не требуется.

Отсутствие обострения в большинстве случаев позволяет провести вакцинацию. Для людей, например, со склонностью к тромбообразованию ковид особенно опасен, а вакцинация особенно актуальна. Однако решение о ее возможности на конкретный момент времени должен принять ваш доктор.