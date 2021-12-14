Кремлевскую елку спилили и привезут 16 декабря в Москву

В этом году Кремлевскую елку спилили в Щелковском округе Подмосковья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главную елку страны выбрали задолго до наступления зимы, лесники оберегали ее, а 14 декабря аккуратно спилили и погрузили на автопоезд – новогодняя красавица отправится в Москву. Путь в Кремль займет больше суток, на Соборной площади она окажется 16 декабря.

Выбор кремлевской елки – это всегда целая спецоперация или конкурс красоты. Ищут за полгода по всем лесам Подмосковья. Лесничества выбирают более 30 претенденток, отправляют заявки с фотографиями. Главные критерии для участия – высота и возраст дерева, красота и размах веток.

- В этом году порядка 37 елок было осмотрено. Важны критерии: она должна быть около 25-30 метров и обязательно в возрасте около 100 лет, - рассказал Анатолий Кочанов, заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ.

Фигуры из дерева, созданные профессионалами при помощи бензопил. Фото: Иван МАКЕЕВ

Потом жюри совещаются и выбирают самую красивую. Поездку в Кремль в этом году получила елка из Щелковского округа, росла она недалеко от деревни Фряново.

- В этом году выбрали 90-летнюю елочку, ее высота 28 метров, - рассказали в лесничестве Щелковского округа.

Одним из определяющих факторов для выбора главной елки 2021-2022 также являлась возможность ее погрузки автокранами после спила, а для крупной автотехники нужно место — не спиливать же для этого половину леса.

- Именно поэтому искали елку, которая растет на полянке, - рассказали в лесничестве.

Выступление артистов. Фото: Иван МАКЕЕВ

На этой же полянке поставили самовар с блинами, угощали кашей, а еще устроили народные гуляния, позвали детей и Деда Мороз со Снегурочкой.

— Настало время подготовки елки к отъезду в Москву. Она порадует детишек со всех регионов России, вокруг нее будут водить хороводы, — говорит ведущий в костюме Деда Мороза.

Елку установят на Соборной площади 16 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спил новогоднего дерева занял меньше минуты. Елку сразу же подхватили с помощью подъемных кранов и погрузили на автопоезд. Уже завтра лесную красавицу ждет путь в Москву, установят елку 16 декабря на Соборной площади, а 22 декабря она уже будет украшена новогодними игрушками. Декораторы уже придумали эксклюзивные украшения для кремлевской елки, но пока не раскрывают тайну наряда. Говорят, что это будет новый стиль.

Кстати

«Кремлевская елка» не состоится

Традиционные новогодние представления в Государственном Кремлевском Дворце отменили в этом году из-за коронавируса.

- Новогодний спектакль «Волшебная сказка стеклодува» будет показан 31 декабря в эфире телеканала «Карусель», - рассказали в пресс-службе Государственного кремлевского дворца.

Напомним, что это уже второй год подряд, когда новогоднее представление в Кремле не состоится. «Кремлевскую елку» проводят с 1937 года, не отменяли даже в годы Великой Отечественной войны.