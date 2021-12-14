Украина стала самой бедной по ВВП на душу населения

В Раде заявили, что по показателю ВВП на душу населения Украина опустилась на последнее место в Европе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока Зеленский хвалился "рекордным" ВВП на Украине, а его министр экономики рапортовала о еще более впечатляющих цифрах, несколько более трезво смотрящие на реальность политики, опустили президента Незалежной с небес не просто на землю, а даже куда-то на более нижние уровни, чуть ли не в подвал.

- Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения, - заявила в Верховной раде, выступая с места, лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

По ее словам, дополнительный удар по населению наносит "искусственно созданный энергетический кризис", который разгоняет инфляцию: " Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат".

Про энергетический кризис Владимир Зеленский, упреждая это выступление, уже сказал и во время пресс-марафона, и на интервью телеканалу "1 + 1", выступив в том смысле, что, мол, не стоит беспокоиться, все в порядке, кризиса нет, но не исключены небольшие трудности, которые Украина под руководством Зеленского героически преодолеет.

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот что касается ВВП на душу населения, да еще с учетом щадящего для страны ППС (паритета покупательной способности), то тут заявления Тимошенко оказались не голословными утверждениями оппозиции, а аргументами, фактологически подкрепленными Международным валютным фондом (МВФ). По данным МВФ, ВВП на душу населения с учетом ППС на Украине составил по состоянию на октябрь нынешнего года 14 145 долларов США. А в Молдавии этот показатель, пусть и незначительно, но повыше – 14 257 долларов. Конечно, по сравнению с 2020-м есть некоторый рост, но в прошлом году этот показатель на Украине был выше, чем в Молдавии ($13 128 против $12 934).

Конечно, Зеленский может возразить, что если считать подушевой ВВП по реальному количеству населения, а не по списочному составу (напомним, что последняя перепись на Украине проводилась более 20 лет тому назад, и реальное количество живущих в стране людей можно вычислять лишь очень приблизительно и по косвенным показателям), то и цифирка будет побольше нарисованной. Но это же обоюдоострый аргумент. Поскольку если станет известна реальная численность украинского населения, то здесь и Зеленскому, и Порошенко впору задавать совсем иные вопросы.

Можно, кстати, списать низкий ВВП на отсутствие баз НАТО. Вот, например, в Румынии, где есть база НАТО, ВВП повыше. Потому что местное население имеет возможность тырить с этой базы разные ништяки. Буквально вчера Пентагон признал хищение персоналом из числа местного населения топлива с авиабазы НАТО. Четыре года одни союзники по НАТО забирали "излишки" топлива у других союзников по альянсу, а выяснилось это только на днях. И что? И ничего.

- Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой, - оправдал соотечественников министр обороны Румынии Василе Дынку.

Местные традиции, высокие отношения, а к ВВП прибыток.