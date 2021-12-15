Неожиданные последствия пандемии: люди стали скрежетать зубами и сжимать челюсти

Врачи признают, что бруксизм связан с курением, недосыпом, проблемами с дыханием, но в первую очередь – со стрессом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ковид проявил себя с совершенно неожиданной стороны – люди стали скрежетать зубами! Не все, но многие.

Считаете это надуманной проблемой? Совершенно зря. Стоматологи признают, что столько пациентов с проблемами бруксизма (стискивание и скрежет зубами и как следствие стирание эмали) не было никогда. В Австралии, например, уходящий год даже неофициально признали «Годом стертых зубов».

Президент Викторианского отделения Австралийской стоматологической ассоциации Джереми Стернсон говорит, что 2021 год стал для стоматологов в каком-то плане открытием: «Обычно за год на приём приходит несколько таких пациентов, но в период ковида мы принимаем трех-четырех каждый в день».

Врачи признают, что бруксизм связан с курением, недосыпом, проблемами с дыханием, но в первую очередь – со стрессом.

- Это очевидно, что из-за стресса, вызванного пандемией, постоянных нововведений, таких как маски или домашнее обучение, ограничений и локдаунов, люди испытывают «стрессовую качку», и как результат – скрежет зубов и стискивание челюсти, - говорит доктор Стернсон.

И признает, что хотя систематизированных данных нет, но это уже признанный факт, что в 2021 году проблемы, связанные со скрежетом зубами, увеличились в разы.

И это касается всего мира.

«МОЯ ХАТА С КРАЮ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ»? НЕ ФАКТ!

Эмили Поу – дантист, член совета Викторианской стоматологической ассоциации обеспокоена тем, что в основном это молодежь и люди среднего возраста: «Ко мне на приём с проблемами, связанными со скрежетом зубов, все чаще стали приходить люди молодые» и подтвердила, что стресс, связанный с пандемией, сыграл в этом свою роль.

И если вы думаете, что сами не из их числа, то не обольщайтесь. Вы можете даже не знать, что скрипите по ночам.

Можно ли узнать это точно?

Первый симптом - боль или напряжение в челюсти, особенно по утрам, когда вы просыпаетесь. Это говорит о том, что пока вы спали, ваши зубы «работали».

О проблеме также может сказать ваш стоматолог – запишитесь на приём, чтобы врач проверил, есть ли износ зубов и насколько сильный, это продемонстрирует бруксизм и размеры бедствия.

ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО

Стискивание челюсти и скрежет зубами не такие безобидные, как может показаться на первый взгляд.

Если это будет продолжаться длительное время, зубы будут изнашиваться, защитная эмаль портиться.

Из-за стирания эмали будет расти чувствительность зубов, особенно к холодному, горячему и кислому. А в тяжелых случаях можно просто лишиться некоторых зубов.

Если мы сжимаем челюсть больше, чем предусмотрено природой, мышцы челюсти все чаще и чаще будут оставаться напряженными.

Челюстные суставы снабжены специальным диском, который помогает контролировать движение челюсти. Из-за постоянного стискивания этот диск может деформироваться – в результате щелчки и хроническая боль. Дискомфорт может распространяться даже на ближайшие части тела, вызывая боль в шее или головные боли.

А ещё скрежет зубами может привести к появлению костных наростов вокруг нижних зубов, известных как tori mandibularis. Хотя они сами по себе безвредны, некоторые стоматологи рекомендуют их удалять, поскольку они могут повредить окружающие нервные ткани, а также затрудняют установку каппы или зубных протезов.

Стискивание челюсти и скрежет зубами не такие безобидные, как может показаться на первый взгляд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

Дантист Эмили Поу говорит, что для решения проблемы необходим двусторонний подход.

С одной стороны, осмотр у стоматолога поможет выявить признаки скрежета зубов и сжатия челюсти (например, по трещинам на зубах и пломбах, изношенным коронкам и так далее), определить болезненность мышц по бокам головы и шеи.

Врач также может изготовить «окклюзионную шину» - пластиковую каппу, которая надевается на зубы на ночь, чтобы защитить их от сильного давления.

Однако это все ослабит проблему, но не решит её навсегда. Для её искоренения нужно воздействовать на симптомы. В данном случае – случае пандемии и COVID - на стресс.

Психолог, медитация, физиотерапия и так далее могут стать важными компонентами мультидисциплинарного подхода к лечению.

И ещё - избегайте жевания резинки.Может быть, она на самом деле снижает риск кариеса,но иногда может способствовать боли в челюсти.