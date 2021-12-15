Семь необычных способов вручить подарок ребенку

Оставить презент под елочкой или пригласить домой Деда Мороза – проверенная классика, которая детвору безотказно радует. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оставить презент под елочкой или пригласить домой Деда Мороза – проверенная классика, которая детвору безотказно радует. Но, может, попробовать что-то новенькое? Расспросила знакомых мам, посмотрела родительские форумы, многие семьи устраивают из вручения подарков настоящий спектакль. Так он не превращается для ребенка в приобретение еще одной игрушки, которой, признаться, детей сейчас не удивишь. Несложные идеи, как сделать праздник запоминающимся на долгие годы.

КРАСНЫЙ МЕШОК

По легенде, каждый год Дед Мороз оставляет для детей свой красный мешок с подарками под елкой. В него взрослые складывают приятные мелочи – игрушки, одежду, красивую канцелярию, детскую косметику, лакомства. Всё, что дети любят, о чем они мечтали в течение года. Мама подмечает эти «хотелки» – что-то покупает сразу, а что-то оставляет на Новый год. Так дети радуются ожидаемым подаркам и неожиданным сюрпризами.

АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ

Католическая традиция ожидания Рождества у нас преобразилась в календарь обратного отсчета дней до Нового года, когда каждое утро ребенка ждет сюрприз. В традиционном адвенте это маленькое угощение – печенье или конфетка. А можно добавить небольшие подарочки, предваряющие главный, который ребенок получит в первое новогоднее утро. Многие родители так увлекаются, что придумывают целые сценарии. Например, ребенку вдруг начинает присылать письма какой-то сказочный персонаж, предлагает сделать поделку, выполнить интересное задание, поиграть. Или в картонный городок приезжают разные гости — гномы, олени, снеговик, Снежная королева: что-то привозят ребенку, рассказывают истории, просят чем-то помочь.

ПЕРЕПИСКА С ДЕДОМ МОРОЗОМ

Предложите ребенку написать не одно письмо Деду Морозу, а несколько. Не только попросить подарок, но и рассказать о себе и своей семье, о том, как прошел год, о школе, о друзьях… И все это в разных посланиях. Дедушка, само собой, переписку должен поддерживать: подбадривать в ответных письмах, хвалить, сопереживать, советовать. И оставлять в секретном месте сюрпризы.

ПРИВЕТ ОТ ЗАЙЧИКА

Простая в исполнении и приятная для ребенка затея: за несколько дней до Нового года и до конца зимних каникул оставлять у подушки подарочек «от зайки». Фишка в том, что новогодние сюрпризы не заканчиваются резко утром 1 января.

КВЕСТ

Те, кто пробовал, уверяют: квест по поиску подарков зачастую радует детвору больше, чем сами подарки! В первое новогоднее утро вдруг раздается стук в дверь (включаете аудио из интернета). На пороге лежит письмо от Деда Мороза о том, что подарок спрятан в квартире, ищи по подсказкам. Вот первая, разгадаешь — найдешь следующую. По дому раскладываете несколько «ключей». Они могут быть в виде загадок о домашних предметах: мебели, посуде и пр. (нехитрые стишки можно заранее найти в интернете). Или же ребенок выполняет несложные задания и получает за каждое по букве, из которых потом составляет слово – название заветного места, где лежит подарок.

Вариант для малышей – иди по следу: выкладываете дорожку из дождика или елочных игрушек, которая приведет ребенка от кроватки к подарку, и пусть топает.

КАРТА СОКРОВИЩ

Нарисуйте карту, на которой отмечено место, где спрятан клад – подарок. За основу берете план квартиры (или дачи), но превращаете хорошо знакомое место в незнакомое – например, в необитаемый остров, где ванная – это озеро, шкаф – гора, чайник на плите – действующий вулкан. Карту можно «состарить»: промокнуть бумагу использованным чайным пакетиком и обжечь края. А потом спрятать в пустую бутылку и оставить под елкой.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА

Палочка-выручалочка для тех, кто собирается отметить Новый год не дома, а в гостях или на отдыхе. Упаковываете подарок в почтовую коробочку, заполняете поля: адресат – ребенок, отправитель – Дед Мороз. Внутрь вкладываете письмо: мол, дорогой Ваня, узнал, что ты уезжаешь на Новый год к бабушке, поэтому отправляю подарок посылкой. Будь здоров!

Еще вариант: телеграмма. Ее можно «случайно» найти в почтовом ящике. Или же сымитировать звонок с почты: это Лена Старикова? Тебе телеграмма, забери в почтовом ящике. Послание должно быть на настоящем бланке, с адресом, на имя ребенка: «Здравствуй, Леночка! Прилетал ночью, не хотел будить. Загляни на балкон. С Новым годом! Дед Мороз». Для убедительности пусть Дедушка обронит в квартире какую-то свою вещь (например, варежку) или наследит. Все, волшебство готово!

НА ЗАМЕТКУ

Как не надо

«Это так обидно, когда ты на минутку выйдешь, а когда заходишь обратно, тебе говорят, что ОН уже был…» Да, дети нередко караулят у елки Деда Мороза и потом ужасно расстраиваются, когда волшебник вихрем закидывает подарки и как будто сбегает. Разве это вежливо?

Еще одна неприятная ситуация: родители забыли подписать подарки, младший ребенок вместо своего самоката схватил конструктор старшего и отдавать не хочет.

Чтобы не испортить праздник ни детям, ни себе, заранее продумайте все до мелочей: где будет храниться подарок до вручения, где его найдет ребенок, как и когда вы его туда положите, план Б на случай форс-мажора.