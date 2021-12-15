Устойчивость, профессионализм и цифровизация: практики корпоративного волонтерства ФМИ

Об этом на полях десятого международного форума «Корпоративное волонтерство» заявила Ирина Жукова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), региональный директор по устойчивому развитию в России и Восточной Европе, аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Организованный совместно НСКВ и Ассоциацией менеджеров форум объединил более 80 спикеров в 10 секциях, представителей 300 компаний из 15 стран, которые в гибридном (онлайн и офлайн) режиме делились лучшими практиками в различных областях корпоративного волонтерства.

По мнению Вадима Ковалева, первого заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров, участие бизнеса в решении социальных проблем особенно значимо в контексте сложного эпидемиологического периода.

Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России устойчиво развивают практики корпоративного волонтерства. В ФМИ уверены, что активная вовлеченность сотрудников в социальные проекты подчеркивает эффективность корпоративного подхода к реализации стратегии устойчивого развития.

Этот подход основан на диалоге с заинтересованными сторонами, к которым относят сотрудников и поставщиков компании, партнерские некоммерческие организации и представителей разных групп населения в регионах присутствия. В результате такого диалога разрабатывается понятная и прозрачная структура системно значимых вопросов, решению которых подчас может способствовать прямое волонтерское вовлечение.

По данным годового отчета об устойчивом развитии, в 2020 году около 1 000 сотрудников ФМИ в России приняли участие в более чем 20 волонтерских мероприятиях по всей стране, направленных на достижение ЦУР ООН и национальных целей.

Во время пандемии компания развивала практики цифрового интеллектуального волонтерства, в центре которого находится безвозмездное предоставление профессиональных услуг в интересах партнерских некоммерческих организаций.

К примеру, несколько волонтерских команд из разных деловых подразделений компании разработали пути оптимизации стратегий по привлечению средств для фондов «Без рек как без рук» и «Со-единение».

Стратегия ФМИ в области устойчивого развития предполагает cодействие добровольному участию сотрудников в волонтерской деятельности, направленной на повышение качества жизни людей в регионах присутствия компании, а также просветительские и другие проекты, поддерживающие развитие культуры корпоративного волонтерства В ответ на растущую вовлеченность сотрудников в эти инициативы, руководство ФМИ предоставило возможность использовать до пяти рабочих дней в год для индивидуального волонтерства. По мнению компании, такой шаг подчеркивает признание важности волонтерской деятельности и поощряет тех, кто намерен инвестировать свое время в улучшение жизни в местных сообществах.

Подобные мотивирующие меры предложены к реализации и на государственном уровне. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в ходе дискуссии на полях форума «Корпоративное волонтерство» предложил обсудить эту тему со всеми заинтересованными сторонами.

Инициатива была поддержана НСКВ, председателем которого является представитель ФМИ в России. Совет был создан в 2014 году для объединения усилий ответственного бизнеса и широкого распространения лучших практик корпоративного волонтерства и совместной реализации масштабных социальных проектов и акций.

По словам Анны Бушляковой, возглавляющей ряд региональных представительств Совета, управляющей по корпоративным программам ФМИ в России, волонтеры из числа сотрудников коммерческих организаций сегодня становятся движущей силой при реализации социальных проектов в регионах.

Примером акций, в которых совместные усилия волонтерах в регионах приводят к заметным результатам, является всероссийский проект «Сохраним лес». В этом году более миллиона добровольцев, многих из которых являлись корпоративными волонтерами, высадили 70 млн деревьев, почти на 30 млн превысив прошлогодний показатель. С помощью корпоративных волонтеров из НСКВ были реализованы акции в Тульской, Новосибирской областях, Татарстане и других регионах России.

Другой важный пример в области интеллектуального волонтерства - инициированная НСКВ региональная акция «Говорящая книга», в рамках которой около 120 волонтеров из 17 компаний Самарской и Свердловской областей, Пермского края озвучили тексты для пользователей областных библиотек для слепых.

Акция направлена на расширение возможностей незрячих и слабовидящих людей и помощь в преодолении барьеров, с которыми они сталкиваются каждый день. Корпоративные волонтеры повышают доступ людей с нарушениями зрения к различным литературным произведениям, а это важный шаг в формировании инклюзивного общества.

По мнению Анны Бушляковой, активности в области корпоративного волонтерства дополняют и усиливают все многообразие направлений социльных проектов, направленных на достижение ЦУР ООН. И активная позиция сотрудников показывает качественные изменения в современной корпоративной культуре, где на первое место выходит желание содействовать позитивным изменениям в местных сообществах и объединие усилий в решении социально значимых вопросов.

НСКВ сегодня действует в 27 регионах России, членами Совета являются более 100 компаний и организаций.