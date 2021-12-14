«Видеосвязь подчеркивает все недостатки внешности»: В пандемию россияне стали больше тратить на красоту

Люди поняли, что с переходом на удаленку они стали гораздо меньше двигаться. Потому и отправились в спортзал Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Недавно мы писали о том, что в пандемию люди стали хуже одеваться. Ведь зачем покупать хорошую одежду, если в ней все равно некуда отправиться: ни в ресторан, ни на курорт, ни даже в офис? Казалось бы, по этой логике и на внешность свою многие из нас должны были махнуть рукой. Какая косметика, какой фитнес? Сидишь себе дома на дистанционке, раз в неделю голову вымыла - уже хорошо.

А вот и нет! В первый год пандемии индустрия красоты действительно била тревогу, опасаясь массовых разорений из-за падения спроса. Но в 2021-м году тенденция изменилась. Несмотря на падение доходов, локдауны и ограничения, народ активно взялся за свой внешний вид. За 11 месяцев нынешнего года выручка и средний чек салонов красоты, магазинов косметики и фитнес-центров серьезно выросли (подробнее см. «Только цифры»).

Сильнее всего увеличились доходы в фитнесе - почти на треть. По словам психолога Анны Девятки, на то есть две причины. Во-первых, многие люди сэкономили деньги, которые раньше тратили на обеды в офисах и транспорт до работы. И направили их на полезное дело - занятия физкультурой. А во-вторых, люди поняли, что с переходом на удаленку они стали гораздо меньше двигаться. Потому и отправились в спортзал. Все-таки в клубе заниматься проще, чем дома: там заряжаешься примером других людей, работает «эффект сопричастности».

Выручка салонов красоты и магазинов косметики выросла по другой причине.

- Люди стали чаще общаться по видеосвязи и увидели то, чего раньше не замечали. Ведь камера подчеркивает все недостатки, - объясняет психолог. - В личном общении отвлекающую играет роль мимика, интонация, а когда люди видят сами себя в камеру, уже деваться некуда...

...И приходится им нести деньги косметологам и продавцам тонального крема, проклиная коварную видеокамеру. Это ведь она во всем виновата - то морщины удлинит, то второй подбородок увеличит.

КОНКРЕТНО

Как увеличилась выручка...

Салоны красоты +19%

Магазины косметики +20%

Фитнес-центры +31%

…и средний чек

Салоны красоты +22% (1674 рублей)

Магазины косметики +11% (986 рублей)

Фитнес-центры +16% (1641 рублей)

По данным компании «Эвотор». Сравнивались данные за 11 месяцев 2021 года с аналогичным периодом 2020-го.

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