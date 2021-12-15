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Общество15 декабря 2021 7:00

Добрые дела депутата Законодательного Собрания Пензенской области Владимира Вдонина

Новый год - это время чудес. И в преддверии этого светлого праздника пензенские парламентарии снова взяли на себя роль Дедушки Мороза
Елизавета АНТОНОВА
Фото из личного архива депутата

Фото из личного архива депутата

Вручать сладкие подарки детям из неблагополучных семей - это уже приятная традиция, которой из года в год придерживаются депутаты Законодательного Собрания Пензенской области. Вот и генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин уже подготовил 185 подарков для детей из Нижнеломовского района. Всего же будет роздано 635 сладких кульков.

- Дети не виноваты в том, что их семьи находятся в тяжелой ситуации, - считает депутат.

Вообще, помощь детям - одно из ключевых направлений деятельности народного избранника. Ежегодно Владимир Васильевич принимает участие в традиционной акции «Собери ребенка в школу». Помимо этого, минувшей осенью в Нижнеломовском районе к депутату Заксобра обратились с просьбой оказать помощь в проведении благотворительного марафона «Загляни в глаза ребенку». Акция стартовала 20 октября и завершится 20 декабря. Цель марафона - оказание материальной помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, социальной помощи и поддержке. Владимир Вдонин после общения с жителями района решил сделать свой вклад в благотворительный марафон и перечислил денежные средства.

Также Владимир Васильевич на постоянной основе закупает мебель, необходимое оборудование и спортивный инвентарь для учреждений образования. Благодаря ему, в этом году в детском саду «Солнышко» в Вадинске появились магнитно-меловые доски, а юные футболисты из Наровчата теперь играют в новой форме.

Перед новым учебным годом Владимир Вдонин оказал содействие Спасскому детскому дому в создании комфортных условий для проживания и учебы воспитанников.

Сейчас в учреждении находится 67 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. В их числе - школьники и студенты, которые стремятся к получению новых знаний и развитию творческих способностей.

- Вы всегда рядом с нашими детьми. В последние годы с вашей помощью удалось сделать многое в нашем учреждении. Однако проблемы все еще имеются. Это и ежегодный косметический ремонт, и благоустройство территории, и материальное оснащение, - отметила директор детского дома Виктория Синдяева в ходе обращения к депутату.

Фото из личного архива депутата

Фото из личного архива депутата

Парламентарий оказал материальную помощь, необходимую для подготовки к началу нового учебного года. Администрация ГБУ Пензенской области «Спасский детский дом» выразила благодарность народному избраннику, который регулярно помогает учреждению в вопросах проведения ремонта, создания уюта в группах, обеспечении канцелярскими принадлежностями.

Также Владимир Вдонин активно поддерживает развитие спорта в регионе, выделяя средства на организацию соревнований и поездки спортсменов на турниры в другие города.

Весной этого года, благодаря ему, сборная Пензенской области получила возможность выступить на Чемпионате и Первенстве Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) в Казани. Пензенский регион представляли 11 спортсменов, которые завоевали 4 призовых места среди юношей и 3 - среди мужчин.

- Все ребята получили колоссальный опыт. Бойцы мотивированы работать дальше и тренироваться еще упорнее. Желаем ребятам дальнейших побед, и самое главное, здоровья, - сказал президент Пензенской федерации «СБЕ» (ММА) Юрий Разоренов.

А в том же месяце парламентарий помог провести первенство Приволжского федерального округа по дзюдо. Турнир проходил в Пензе на базе Дворца единоборств «Воейков».

На татами вышли 385 юниоров и юниорок до 15 лет. Пензенские дзюдоисты завоевали шесть наград различного достоинства. По результатам выступлений будут отобраны лучшие спортсмены для участия в первенстве России.

Руководство Федерации дзюдо Пензенской области выразило признательность Владимиру Вдонину за оказанную помощь по воспитанию подрастающего поколения - людей воли, мужества, энергии и настойчивости.

Фото из личного архива депутата

Фото из личного архива депутата

В сентябре к парламентарию обратился директора нижнеломовского ФОКа «Черемушки» имени В.К. Бочкарева Виталий Гудков. Он рассказал, что вверенное ему учреждение играет огромную роль в популяризации массового спорта на территории района. На ледовом поле ФОКа проходят тренировки и товарищеские матчи детских команд по хоккею с шайбой, занимаются юные фигуристы, на базе «Черемушек» работают секции по самбо и дзюдо, открыт тренажерный зал и зал фитнес-аэробики, посетителям доступны услуги восстановительного центра. Кроме того, на территории спортивного городка у Дворца спорта собираются жители города, увлеченные здоровым образом жизни: скандинавской ходьбой, оздоровительными прогулками и пробежками на свежем воздухе, катанием на роликовых коньках.

Из-за введенных в регионе коронавирусных ограничений доходы учреждения упали. Парламентарий оказал ФОКу финансовую поддержку.

Часто депутат получает и личные просьбы. Например, в мае этого года к нему обратилась жительница Вадинска, которая пожаловалась на отсутствие газа в ее доме. При поддержке депутата жилище женщины было подключено к газопроводу.

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Год выдался плодотворным и во многом сложным. Но Владимир Вдонин не привык жаловаться на трудности. «Пока есть возможность и силы, я буду работать на благо жителей нашего региона», - отмечает он.

И это похвально.

Елизавета АНТОНОВА.

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