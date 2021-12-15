Добрые дела депутата Законодательного Собрания Пензенской области Владимира Вдонина

Фото из личного архива депутата

Вручать сладкие подарки детям из неблагополучных семей - это уже приятная традиция, которой из года в год придерживаются депутаты Законодательного Собрания Пензенской области. Вот и генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин уже подготовил 185 подарков для детей из Нижнеломовского района. Всего же будет роздано 635 сладких кульков.

- Дети не виноваты в том, что их семьи находятся в тяжелой ситуации, - считает депутат.

Вообще, помощь детям - одно из ключевых направлений деятельности народного избранника. Ежегодно Владимир Васильевич принимает участие в традиционной акции «Собери ребенка в школу». Помимо этого, минувшей осенью в Нижнеломовском районе к депутату Заксобра обратились с просьбой оказать помощь в проведении благотворительного марафона «Загляни в глаза ребенку». Акция стартовала 20 октября и завершится 20 декабря. Цель марафона - оказание материальной помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, социальной помощи и поддержке. Владимир Вдонин после общения с жителями района решил сделать свой вклад в благотворительный марафон и перечислил денежные средства.

Также Владимир Васильевич на постоянной основе закупает мебель, необходимое оборудование и спортивный инвентарь для учреждений образования. Благодаря ему, в этом году в детском саду «Солнышко» в Вадинске появились магнитно-меловые доски, а юные футболисты из Наровчата теперь играют в новой форме.

Перед новым учебным годом Владимир Вдонин оказал содействие Спасскому детскому дому в создании комфортных условий для проживания и учебы воспитанников.

Сейчас в учреждении находится 67 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. В их числе - школьники и студенты, которые стремятся к получению новых знаний и развитию творческих способностей.

- Вы всегда рядом с нашими детьми. В последние годы с вашей помощью удалось сделать многое в нашем учреждении. Однако проблемы все еще имеются. Это и ежегодный косметический ремонт, и благоустройство территории, и материальное оснащение, - отметила директор детского дома Виктория Синдяева в ходе обращения к депутату.

Фото из личного архива депутата

Парламентарий оказал материальную помощь, необходимую для подготовки к началу нового учебного года. Администрация ГБУ Пензенской области «Спасский детский дом» выразила благодарность народному избраннику, который регулярно помогает учреждению в вопросах проведения ремонта, создания уюта в группах, обеспечении канцелярскими принадлежностями.

Также Владимир Вдонин активно поддерживает развитие спорта в регионе, выделяя средства на организацию соревнований и поездки спортсменов на турниры в другие города.

Весной этого года, благодаря ему, сборная Пензенской области получила возможность выступить на Чемпионате и Первенстве Приволжского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) в Казани. Пензенский регион представляли 11 спортсменов, которые завоевали 4 призовых места среди юношей и 3 - среди мужчин.

- Все ребята получили колоссальный опыт. Бойцы мотивированы работать дальше и тренироваться еще упорнее. Желаем ребятам дальнейших побед, и самое главное, здоровья, - сказал президент Пензенской федерации «СБЕ» (ММА) Юрий Разоренов.

А в том же месяце парламентарий помог провести первенство Приволжского федерального округа по дзюдо. Турнир проходил в Пензе на базе Дворца единоборств «Воейков».

На татами вышли 385 юниоров и юниорок до 15 лет. Пензенские дзюдоисты завоевали шесть наград различного достоинства. По результатам выступлений будут отобраны лучшие спортсмены для участия в первенстве России.

Руководство Федерации дзюдо Пензенской области выразило признательность Владимиру Вдонину за оказанную помощь по воспитанию подрастающего поколения - людей воли, мужества, энергии и настойчивости.

Фото из личного архива депутата

В сентябре к парламентарию обратился директора нижнеломовского ФОКа «Черемушки» имени В.К. Бочкарева Виталий Гудков. Он рассказал, что вверенное ему учреждение играет огромную роль в популяризации массового спорта на территории района. На ледовом поле ФОКа проходят тренировки и товарищеские матчи детских команд по хоккею с шайбой, занимаются юные фигуристы, на базе «Черемушек» работают секции по самбо и дзюдо, открыт тренажерный зал и зал фитнес-аэробики, посетителям доступны услуги восстановительного центра. Кроме того, на территории спортивного городка у Дворца спорта собираются жители города, увлеченные здоровым образом жизни: скандинавской ходьбой, оздоровительными прогулками и пробежками на свежем воздухе, катанием на роликовых коньках.

Из-за введенных в регионе коронавирусных ограничений доходы учреждения упали. Парламентарий оказал ФОКу финансовую поддержку.

Часто депутат получает и личные просьбы. Например, в мае этого года к нему обратилась жительница Вадинска, которая пожаловалась на отсутствие газа в ее доме. При поддержке депутата жилище женщины было подключено к газопроводу.

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Год выдался плодотворным и во многом сложным. Но Владимир Вдонин не привык жаловаться на трудности. «Пока есть возможность и силы, я буду работать на благо жителей нашего региона», - отмечает он.

И это похвально.

Елизавета АНТОНОВА.