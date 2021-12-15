Почему тепловизор нужен каждому?

Почему именно к счастью? Дело в том, что с помощью современного тепловизора каждый из нас может справиться с рядом бытовых проблем, не прибегая к помощи специалиста. Например, выяснить, почему в доме или квартире холодно несмотря на то, что отопление давно работает. Или самостоятельно обнаружить неисправности электропроводки, заодно проверив и водопроводную систему на наличие засоров. Причем, это только малая часть задач, в решении которых поможет тепловизор Seek Thermal Compact.

В чем его уникальность? Этот миниатюрный девайс работает совместно со смартфоном или планшетом – достаточно лишь подключить его к разъему и скачать бесплатное мобильное приложение. После этого в ваших руках появятся возможности, которые ранее были доступны только специалистам. И, что немаловажно, пользоваться ими вы сможете в любое время и в любом месте.

Seek Thermal Compact поможет за секунды обнаружить дефекты теплоизоляции, места локального перегрева техники, утечки в системах кондиционирования, проверить трубы отопления и радиаторы. И даже найти потерявшегося питомца! Например, на даче. Ведь дальность обнаружения у этой модели составляет целых 300 метров.

С помощью мобильного приложения можно выбирать соотношение сторон отображаемой картинки, единицы измерения температуры и наиболее подходящую для определенного исследования палитру. Также предусмотрена возможность сохранять все снятые изображения и видео для их последующего использования. А еще, при необходимости, ими можно делиться через мессенджеры.

Кстати, Seek Thermal Compact– настоящая находка для тех, кто находится в процессе ремонта дома или квартиры. С его помощью вы оперативно проверите, насколько качественно выполнена установка стеклопакетов,монтаж той же самой электропроводки и другая важная работа, что поможет вовремя исправить ситуацию. Ведь лучше заранее увидеть невидимое, чем потом долго и финансово затратно бороться с последствиями.

Более того, современный и функциональный тепловизор может действительно стать отличным решением для экономии средств не только в ходе ремонта. Каким образом? Во время отопительного сезона вы можете значительно снизить своих расходы, потому что, зачастую, мы, по сути, отапливаем улицу. Все дело, опять-таки, в утечках тепла, когда батареи работают «по полной», а в помещении эта температура вовсе не чувствуется. При устранении этого момента, соответственно, снизятся и затраты на отопление, которые могут стать меньше буквально в два раза.

Опасаетесь, что ваш смартфон или планшет не подойдут для Seek Thermal Compact? Этого точно не случится, ведь модель представлена в нескольких вариантах разъема: lightning, microUSB, а также Type-С. Поэтому можно легко подобрать ту, которая подойдет именно для вашего устройства.Корпус тепловизора изготовлен из прочного магния, а в комплекте предусмотрен водонепроницаемый ударопрочный чехол для переноски.

А если вы привыкли использовать более «привычные» девайсы, которые не требуют подключения к смартфону или планшету, то в линейку тепловизоров Seek Thermal входят также полностью автономные гаджеты, оснащенные большими удобными дисплеями.При этом, вы так же сможете транслировать изображения на свое мобильное устройство, но прибор в ваших руках будет выполнен в более традиционном формате.

Теперь тепловизор – это не сложное устройство, необходимое только для решения профессиональных задач, а удобный, современный и простой в использовании гаджет, который пригодится абсолютно каждому на постоянной основе.