Ученые рекомендовали приравнять людей, переболевших COVID-19, к привитым

Естественный иммунитет, выработанный после COVID-19 дает сильную защиту, которая сохраняется в течение более 10 месяцев наблюдения Фото: Иван МАКЕЕВ

Насколько прочным иммунитетом обладают люди, переболевшие коронавирусом? Вокруг этого вопроса сломано немало копий. Доктор Ной Кодзима и его коллега Джеффри Клауснер из Университета Лос-Анджелеса решили проанализировать исследования на эту тему, опубликованные на портале PabMed, это крупнейшая англоязычная медицинская базе данных, созданная Национальным центром биотехнологической информации США. Изучались работы с момента самой первой пандемической публикации и вплоть до 28 сентября 2021 года. Вот наиболее показательные выводы.

1. Риск повторного заражения SARS-CoV-2, среди тех, кто ранее переболели COVID-19, снижается на 80,5–100%. Эти цифры подтверждаются целым рядом клинических исследований.

2. Другое крупное лабораторное исследование (в ходе него тестировалось 9119 человек перенесших COVID-19 с 1 декабря 2019 года по 13 ноября 2020 года), показало, что только 0,7% из этого числа заразились повторно. Эти данные были получены на основании тестов из 62 медицинских центров в США и опубликованы 25 апреля 2021 года (пандемия в разгаре и было время понять насколько прочен иммунитет переболевших).

3. В Австрии наблюдали за теми, кто переболел во время самой первой волны коронавируса (с февраля по 30 апреля 2020 года). В поле внимания врачей оказалось 14 840 пациентов. Из них во время второй волны (с 1 сентября по 30 ноября 2020 года) заболело всего 40 человек. При этом госпитализировано только пятеро, иными словами вероятность развития тяжелого течения у переболевших составила 0,03%.

4. Естественный иммунитет, выработанный после COVID-19 дает сильную защиту, которая сохраняется в течение более 10 месяцев наблюдения. Эти выводы получены в ходе масштабной компании по бесплатному тестированию населения Дании (4 миллиона человек - а это 69% населения - сделали 10,6 миллиона тестов в 2020 году). Анализ тестов показал, что естественный иммунитет защищал от повторного заражения на 80,5% (сравнимо с действием прививок). Спустя 7 месяцев после выздоровления эффективность снижается до 77,7%. Как долго может продлиться защитный эффект? - на данный момент это неизвестно.

5. После перенесенного COVID-19 человека защищают не только антитела. Формируется специфический и прочный Т-клеточный иммунитет, а также B-клеточная реакция памяти. Сингапурское исследование, изучавшее вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2003 годах (она была вызвана коронавирусом Sars-Cov - предшественником нынешнего Sars-Cov-2) выявило, что переболевшие спустя 17 лет (!) по-прежнему имеют Т-клетки памяти, которые реагируют на эту инфекцию.

- Вакцинный иммунитет, сформированный после прививки, безусловно, намного безопаснее и предпочтительнее, - считают Ной Кодзима и его коллега Джеффри Клауснер. - Однако многочисленные доказательства свидетельствуют, что властям следует признать иммунитет, полученный после перенесенного COVID-19, равным иммунитету от вакцинации. Переболевшие должны иметь одинаковые права с вакцинированными на посещение общественных мероприятий, допуск к рабочим местам и поездки в общественном транспорте.

Кстати, в некоторых странах такого рода решения уже приняты. Например, в Швейцарии граждане, которые могут доказать, что они перенесли коронавирус (например у них есть положительной ПЦР-тест), считаются защищенными в той же степени, что люди прошедшие полный курс вакцинации. Они получают сертификаты безопасности сроком действия до 12 месяцев.

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