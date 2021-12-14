Стоимость проезда в общественном транспорте в Москве с 2 января 2022 изменится

Московский транспорт продолжат обновлять - в 2022-2023 годах планируется закупить около 700 вагонов метро. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стоимость разовой поездки в городском транспорте по билету «Единый» вырастет с начала 2022 года на 1 рубль. При этом поездки по новой системе оплаты Face Pay не подорожают. Останется без изменений и стоимость проездного билета на 365 дней, а также проездные билеты на три месяца для студентов и школьников.

- Стоимость некоторых тарифов в московском транспорте изменится со 2 января. Мы вынуждены пересмотреть тарифы на 2022 год, так как затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли – у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%, - объяснили kp.ru в Департаменте транспорта Москвы.

Однако некоторые тарифы останутся без изменений, а владельцы персонализированной «Тройки» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты.

- Ежедневно такой услугой будут пользоваться более 5000 человек. Ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Уже с нового 2022 года у пассажиров появится возможность приобрести билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней. Это будет значительно удобнее для пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами. Для школьников и студентов с 1 мая изменится срок действия билетов - в течение 30 дней независимо от даты пополнения.

Московский транспорт продолжат обновлять - в 2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов.

Конкретно:

Как изменится стоимость проезда в московском транспорте со 2 января 2022 года:

- разовая поездка по «Единому» билету – 61 рубль,

- билет на две поездки – 122 рубля,

- по Face Pay - 46 рублей,

- билет на 365 дней – 19 500 рублей,

- проездной на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов,

- цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») - изменится на 4 рубля,

- цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней) поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на 1 рубль. С июля 2022 года такие абонементы, в их числе и на 365 дней, можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки.