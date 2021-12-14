В Москве из окна частного детсада на третьем этаже выпал ребенок

На всей площади балкон был завален матрасами и подушками, отслужившими свой срок, а также другим бытовым мусором

Облезлые стены, вдоль которых штабелями выставлены детские манежи, сваленные в кучу игрушки. Покрытая ржавчиной ванная и убогая кухонька, на которой вместо плиты – скороварка: так выглядит частный детский сад на улице Донбасской.

Около пяти часов вечера, 14 декабря, жители многоэтажки, многие из них до этого и не знали, что в одной из квартир на третьем этаже ютится целое дошкольное учреждение, нашли на клумбе плачущего ребенка в одной пижаме. Мальчишка, как выяснилось позже, выпал из окна того самого странного детского сада.

- Ребенку повезло, он упал в сугроб. С переломами конечностей он был госпитализирован, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

О пропаже мальчика воспитатели даже не спохватились. Только когда в деверь садика постучались полицейские, няньки пересчитали детей. Ахнули: одного-то не хватает. Сейчас мальчуган в больнице. Уже установлено, что он выпал из окна балкона. Причем последний скорее напоминает свалку.

- На всей площади балкон был завален матрасами и подушками, отслужившими свой срок, а также другим бытовым мусором. Ребенок зашел на балкон и по сваленным на полу вещам пробрался к отрытому настежь окну, - добавил источник kp.ru.

И такой же бардак проверяющие нашли и в других помещениях трехкомнатной квартиры переделанной под детский садик. Если коротко: внутри - полная антисанитария.

- Сейчас по факту падения ребенка, а так же легитимности работы детского сада проводится проверка, - сообщили «КП» в Прокуратуре Москвы.

Всего помимо выпавшего ребёнка в садике находились шестеро детей. Пятерых из них уже забрали родители. Двое воспитателей сейчас дают показания следователям. А вот личности владельцев пока не установлены.

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