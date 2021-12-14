Бразильские политики устроили бои без правил, чтобы выяснить, кто прав

«Политическая борьба» на ринге была напряженной

В Бразилии мэр и депутат устроили драку. Таким образом представители власти решили выяснить на ринге, кто из них прав. Об этом сообщает бразильское издание Diario do Nordeste.

Битва тяжеловесов прошла по нешуточному поводу – предоставление дополнительного бесплатного питания малоимущим семьям в городе Борба, расположенном в штате Амазонас, а также будущее общественных мест для отдыха. На ринге сошлись глава муниципалитета Симау Пейшоту и бывший депутат муниципального совета Эринеу да Силва по кличке Мирико. Дело в том, что да Силва жестко критиковал Пейшоту и в пылу дискуссии вызвал того на бой.

- Если он действительно хочет выйти на ринг, то я готов драться. Я не боксер, но по природе своей всегда был победителем, — заявил Пейшоту.

Началась подготовка к схватке по правилам смешенных единоборств ММА, которая состоялась в ночь с субботу на воскресенье в спортзале местной школы. Кстати, сама арена оказалась забитой зрителями, которые заплатили за просмотр этого действа по 17 долларов.

«Политическая борьба» на ринге была напряженной. Хотя большинство ставило на да Силву, который даже отправил соперника в нокдаун в первом раунде, Пейшоту оказался весьма неплох. Более того, он был точнее в своих ударах и по итогу трех раундов победил по очкам.

В своей речи после боя Пейшоту признался, что своим выступлением пытался добиться благой цели – привлечь внимание к развитию спорта в городе. Правда Фонд наблюдения за здравоохранением штата Амазонас уже заявил, что проведет расследование относительно условий организации боя и его соответствия правилам проведения публичных мероприятий в условиях карантина.