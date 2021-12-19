Кто из знаков Зодиака разбогатеет, а кого ждет финансовый кризис в 2022 году

Кому стоит ждать крупных доходов? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ОВЕН

21 марта - 20 апреля

Овен - знак запасливый. Его представители довольно редко бывают на мели. Почему? Да просто Овны весьма рассудочные существа. Они очень редко совершают спонтанные покупки и предпочитают откладывать в кубышку часть заработка, пусть и не всегда регулярно.

При этом Овны весьма щедрые и нежадные. Они способны делать дорогие подарки и даже безвозмездно помогать другим деньгами. В 2022-м с деньгами у этого знака все будет довольно ровно. А в середине года даже возможна премия!

ТЕЛЕЦ

21 апреля - 20 мая

Телец отлично знает, как заработать много денег, - надо работать еще больше. Представителей этого знака можно назвать по-хорошему алчными: они не упустят возможности приработка, даже если это будет из разряда «пять старушек рупь». Непритязательность и демпинговые расценки делают их весьма востребованными. Так что на кусок хлеба с маслом и икрой они точно заработают! А потом можно подумать и о поднятии ставок…

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая - 21 июня

Близнецы - прагматичный и талантливый знак, они могут придумать 1001 способ заработать деньги. И все эти способы рабочие! Близнецы знают себе цену и обладают отличной деловой репутацией. А значит, бескормье им не грозит.

В 2022-м их материальное положение должно улучшиться. Возможно, январь и начало февраля выдадутся в финансовом плане похуже, но потом наши герои сумеют выйти на нужные показатели: у них появятся надежные и небедные партнеры, а также выгодные предложения.

РАК

22 июня - 22 июля

Рак - личность рачительная. Он четко знает, какие вещи и почему ему необходимы. Рак не из тех, у кого в шкафу висит несколько подобных костюмов, а в буфете томятся одинаковые сервизы. Прежде чем потратиться, Рак все сто раз взвесит. Потому и деньги, несмотря на нередко высокие расходы, у него почти всегда есть.

В следующем году Рак может получить прибавку к жалованью и, скорее всего, решит отправиться в путешествие, которое долго планировал. Ракам стоит подумать о депозите, об инвестиционных проектах или накопительной страховке.

ЛЕВ

23 июля - 23 августа

Наш герой будто бы притягивает деньги. Он умеет жить роскошно при любых обстоятельствах - знает секреты. Даже если денег у Льва будет впритык, окружающие этого ни за что не почувствуют. Он выбирает самое лучшее, даже если в чем-то придется себя ограничить. Увы, новый год не сулит ему особых выгод и премий. Но и финансовой пропасти тоже быть не должно. Лев найдет дополнительные, не обременяющие его свободу заработки. Особенно удачными должны стать весенние месяцы - апрель и май.

ДЕВА

24 августа - 23 сентября

Девы легки на подъем, инициативны, и, само собой, деньги любят таких личностей. Представители этого знака легко расстаются с купюрами: они умеют удивлять, впечатлять и помогать. И судьба словно благодарит их за это. В следующем году у Дев, скорее всего, будет работы невпроворот, но и заработок окажется весьма достойным. Кроме того, не исключен денежный «бонус» - наследство, грант или премия.

ВЕСЫ

24 сентября - 22 октября

Весы будут долго искать золотую середину: ударно поработать или же отправиться в отпуск, а о финансах задуматься потом. Как ни странно, им удастся найти золотую середину: и отдохнуть, и заработать. В наступающем году их ждут новые и весьма неожиданные проекты, но появятся они, вероятнее всего, поздней весной. А вот в сомнительных финансовых операциях, сулящих скорое обогащение, участвовать крайне опасно.

СКОРПИОН

23 октября - 22 ноября

Скорпион - натура творческая, хоть иногда это от всех скрывает. Вот и к решению финансовых задач подходит весьма нетривиальным образом. Порой в его голове возникают довольно экзотические варианты заработка. Но, как это ни странно, они имеют все шансы «выстрелить», потому что Скорпион все продумывает до мелочей. В 2022-м ему важно найти надежных партнеров, которые будут готовы поддержать его в странных, на первый взгляд, начинаниях. Скорпиону стоит быть особенно осторожным в своих тратах весной.

СТРЕЛЕЦ

23 ноября - 22 декабря

Если Стрельцу хватит выдержки, самоконтроля и ответственности, с финансами у него все будет очень здорово. Некоторые представители этого знака сменят работу и увеличат свое благосостояние. Стрельцам следует хорошо подумать о накоплениях. Осенью они могут очень пригодиться. Если не в качестве финансовой подушки, то на прекрасный отдых! И, конечно, не стоит забывать об экономии, это еще никому не вредило.

КОЗЕРОГ

23 декабря - 20 января

Увы, не все Козероги занимаются финансовым планированием, а зря. Тем, кто манкирует золотыми правилами - экономь, откладывай, держи под контролем, - придется-таки прислушаться к советам экономических гуру и «поприжаться». Летом возможен дополнительный доход.

Рачительные Козероги будут пожинать дивиденды и продумывать, куда бы еще вложиться. Здесь не стоит принимать решение второпях, поговорка «семь раз отмерь» - как будто про эту ситуацию.

ВОДОЛЕЙ

21 января - 19 февраля

У Водолеев будет два финансовых пика: в конце зимы и в конце весны. Тут важно будет схватить удачу за хвост. Возможно, она придет в форме выгодного инвестиционного предложения или же в виде новой работы с завидным жалованьем. Важно будет принять правильное решение.

«Провалов» же быть в следующем году не должно, если, конечно, вы не решитесь на очень крупную покупку. Кстати, более благоприятный период для этого настанет во второй половине года.

РЫБЫ

20 февраля - 20 марта

Рыбам звезды обещают финансовую стабильность. Весьма вероятны бонусы, премии, а также выигрыши. Но лотереями увлекаться не стоит: все-таки огромная сумма вам вряд ли светит. Возможно, последует выгодное предложение, связанное с недвижимостью, рассмотрите его внимательно.

А вот с коммерческой деятельностью, если для вас это новое дело, лучше в этом году не связываться. И еще не стоит ввязываться в различные махинации, тут ждет полный крах!