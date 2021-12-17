«Деньги есть, а вкуса нет»: Скандальный поцелуй Ивлеевой и «бабушкин» стиль жены Петросяна

Татьяна Бурунов. Фото: bruhunova/Instagram

Даже в кризисные времена, когда многие артисты сидят без работы, звезды шоу-бизнеса стараются держать фасон и демонстрируют в соцсетях новые наряды. Правда, иногда модницы вместо комплиментов и лайков получают шквал критики: мол, деньги есть, а вкуса нет. Кого из наших знаменитостей подвело чувство прекрасного, «Комсомолке» рассказала стилист, амбассадор бренда Lucky Group Ирина Ковалевич.

Ирина КОВАЛЕВИЧ. Фото: Личный архив

Завернутая в чулок Нюша

Нюша. Фото: nyusha_nyusha/Instagram

- И российские, и иностранные звезды в положении любят похвастаться животиками. Моду на яркую демонстрацию беременности ввела Виктория Бекхэм, активно подчеркивая свой округлившийся живот прозрачными платьями в обтяжку. И ее можно понять. Беременность - это, наверное, единственный период в ее жизни, когда вечно сидящая на диетах Виктория могла поесть от души, не ожидая упреков за лишние килограммы. Интересно, остальные звезды действуют по тому же принципу? Например, беременная певица Нюша, почти раздевшаяся на улицах Парижа. Кто-то из комментаторов в Инстаграме метко подметил, что ее прозрачное платье очень напоминает капроновый чулок.

«Бомж-стайл» Ренаты

Рената Литвинова. Фото: renatalitvinovaofficiall/Instagram

- Только Рената Литвинова может с таким независимым видом носить драные колготки. Актриса уже много лет считается иконой стиля. Не спорю, возможно, данная модель и стоит безумных денег, но в контексте всегда элегантной Ренаты такой «бомж-стайл» выглядит странно. В 2020 году модный дом Gucci уже выпускал нечто подобное. Стоили такие чулки около 15 тысяч рублей за пару. Но я с трудом представляю себе наших русских барышень, которые, находясь в здравом уме, будут выкладывать бешеные деньги за драные колготки.

Рената Литвинова. Фото: renatalitvinovaofficiall/Instagram

К слову, это не первое заигрывание 54-летней Ренаты с молодежной модой. Недавно, например, актриса появилась на красной дорожке в рыцарских сапогах Balenciaga. Могли ли мы подумать еще лет пять назад, что томная Литвинова будет копировать образы звезды скандальных шоу Ким Кардашьян?

Платформы Королевой

Наташа Королева. Фото: koroleva__star/Instagram

- Наташа Королева всегда любила эпатировать публику. Создается впечатление, что ярко-красный костюм Наташа украла у Сергея Зверева. Ботинки на платформе и шляпу так точно. Не отстает от певицы и ее сын Архип: 19-летний студент Высшей школы экономики перенял мамины модные привычки. Интересно, на лекции он тоже в таком виде ходит?

Если в «Гуччи», значит, круче

Татьяна Бурунов. Фото: bruhunova/Instagram

- На молодой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой сплошь брендовые вещи, да и стоят они недешево. Судя по всему, внутри Татьяны по-прежнему живет девочка из маленького городка, для которой демонстрация богатого гардероба - своеобразный фетиш и показатель достатка. Например, первая сумочка Louis Vuitton, купленная Татьяной в 2007 году, обошлась ей где-то в 50 тысяч рублей (сейчас такие модели стоят куда дороже), а ведь она у Брухуновой не одна такая - вот на этом фото, например, у нее в руке уже сумка от Gucci. Каждый публичный выход Татьяны обходится влюбленному Евгению Вагановичу примерно в стоимость однушки в Подмосковье. Но, увы, избранница юмориста либо неудачно комбинирует вещи, либо выбирает слишком возрастные наряды.

«Госпожа» Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не узнала сначала Анну, когда смотрела эти снимки. Поначалу, каюсь, приняла ее то ли за персонажа игры «Киберпанк», то ли за девушку, удачно отоварившуюся на распродаже в секс-шопе. Потом, приглядевшись, узнала в этой «госпоже» бывшую солистку «Блестящих». Агрессивные ролевые игры - это все-таки не тема Анны Семенович. С мужчинами надо быть нежной, особенно девушкам с такими выдающимися формами.

«Мулен Руж» от Насти Ивлеевой

Анастасия Ивлева. Фото: korolevskiekobry/Instagram

- Став ведущей драг-шоу «Королевские кобры» (мужчины в нем переодеваются в женские наряды), Настя Ивлеева полностью переняла стиль у своих конкурсанток. Любимые спортивные костюмы Настя сменила на стразы и перья, яркий макияж и причудливые головные уборы. Звезда «Орла и решки» словно копирует наряды танцовщиц знаменитого парижского кабаре «Мулен Руж». Да и публичный поцелуй с Ксенией Собчак - явно не ее оригинальная идея, где-то мы такое уже видели.

А КАК У НИХ?

Ретрокосынки Сары Джессики Паркер

Сара Джессика Паркер. Фото: James DEVANEY/Getty Images

- Глядя на «бабушкины» косыночки и яркую седину Сары Джессики Паркер, сразу понимаешь: «Секс в большом городе» перешел в новую возрастную категорию. Интересно, как сценаристы будут обыгрывать эти «пенсионные» страсти на съемках нового сезона сериала? Ведь секс-то, судя по названию, из него никуда не делся. Наверняка впереди нас ожидает красочная демонстрация белья для дам элегантного возраста.