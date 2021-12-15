Каждые несколько минут телефон вздрагивал от очередного звонка. Фото: Shutterstock

У меня зазвонил телефон.

- Кто говорит? Слон???

Да если бы…

Говорит робот. И снова говорит. И снова.

А потом «банковский специалист»…

А потом начинается шантаж.

Это я опрометчиво принял звонок с неизвестного номера. А там сначала робот (весьма похож уже, кстати, на человеческий голос, и что-то будет с навыками робота года через два?). Мол, примите наши финансовые услуги. Потом девушка живая (не будут утверждать, что на 100 процентов живая, потому что тоже запрограммированная, чешет фразами по заранее выученному сценарию). Но по имени-отчеству:

- У нас, Александр Борисович, есть для вас персональное предложение...

Я не выдержал, снова вспомнил Корнея-нашего-Чуковского. И как заору:

- Повесьте, пожалуйста, трубку!

Не тут-то было. Уж не знаю кто потом звонил – крокодил, мартышки или цапли. Но «…такая дребедень целый день: динь-ди-лень»

Каждые несколько минут телефон вздрагивал от очередного звонка. Причем, имитировались разные номера - даже с кодом будто звонят со стационарного номера. Заблокировать невозможно – набор цифр постоянно меняется.

Это в отместку меня поставили на дозвон. И так продолжается с разной степенью интенсивности уже десятый день.

Но через три дня уже в мессенджере пришло совершенно наглое сообщение:

«Пpивет!

Знaeм, чтo твoй тeлeфон разрывaeтcя oт звoнкoв и oднoтипных предлoжeний oб откpытии счётa.

Мы звонить не бyдeм, мы здeсь кpaтко pасcкажем о преимyщeствах обcлуживания в Бланкe (орфография сохранена)

Увеpeны, чтo тapифa лучше ты нe нaйдeшь ни в однoм банке.

C таpифом за 0 ты мoжешь:

- Вывoдить нa cчетa физлиц (cебe нa кaрту) 700 000 в мecяц без комиссии

- Отправлять 20 плaтёжeк бeсплатно

- Cнимaть в любом бaнкoматe 50 000 в мecяц бeз комисcии

- Получить oнлайн-бyхгaлтеpию для ИП в пoдaрок.

- Нaши прeимyщecтвa:

1. Финaнсовыe пoтoки — задaвай прaвилa и легкo раcпределяй деньги.

2. Дpужелюбнaя поддepжка. У нaс нет бoтов, тoлько живые люди, котopые нaйдyт решение за 5 минут.

3. Oтличный комплaeнc — нe мeшаем рабoтать, а пoмoжeм быcтрo и бeз нервотpёпки прoйти всe пpoвeрки.

Чтoбы oткрыть счёт, пеpеходи нa caйт

И дальше ссылка».

То есть – мы тебя все равно достанем. Поэтому открывай счет!

Ссылку я не стал открывать – обычно за ссылкой прячется какая-нибудь фишинговая программа, которая нагло ворует с компьютера или смартфона данные.

А тут подоспело новое исследования от «Лаборатории Касперского», подтвердившее – мошенники стали пользоваться еще более новыми технологиями и под раздачу попал не я один.

- В России осенью 2021 года по сравнению с январём — февралём в 35 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники применяли роботизированные обзвоны, похожие на те, которыми обычно пользуются финансовые организации. Пик такой активности пришёлся на ноябрь 2021 года»,- сообщают аналитики этой известной компании.

И приводят пример одного из вариантов действий жуликов:

Человеку поступает звонок. Фейковый робот банка сообщает, что от имени владельца счёта было произведено некое действие, например была отправлена заявка на получение кредита или запрошен перевод крупной суммы денег. Далее абонента просят нажать в тональном режиме «1», если он действительно запрашивал ту или иную операцию, и «2», если нет. Во втором случае клиента переводят на специалиста службы безопасности банка, разумеется фальшивого. Цель таких звонков — выманить деньги и платёжные данные абонентов.

Роботы существенно облегчают «работу» мошенников – не нужно нанимать людей для обзвонов (некоторые не выдерживают и сыпятся прямо во время разговора (у меня так было несколько месяцев назад, когда позвонил парень с южнорусским говором и довольно быстро выяснилось, что сидит он в Днепропетровске (Днепре по-новому).

- Ещё в начале этого года мы фиксировали единичные жалобы от пользователей на звонки с использованием роботов. Людям, представляющимся сотрудниками банков, большинство абонентов уже не верит, поскольку многие знают, что это, скорее всего, обман. Голосовые же помощники пока массово не ассоциируются с фродом (от английского «мошенничество», употребляется как термин описания жульничества в сфере информационных технологий – Авт.), и злоумышленники делают ставку на это. В конце года – массовые жалобы на непрекращающиеся звонки роботов, — говорит аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв.

- Робот должен сработать как наживка. Если человек ответил – значит его можно «раскручивать» дальше. Жертву переводят на оператора, а иногда переключают между несколькими отделами, чтобы создать видимость крупной организации. Также могут попросить ввести код из СМС в тоновом режиме, — комментирует kp.ru Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского». – Наш совет: как только вы засомневались с кем разговариваете - кладите трубку и перезванивайте в банк по официальному номеру самостоятельно.

И – как минимум – советую установить приложение, которое определяет звонившего. Всех жуликов оно не вычисляет. Но каждый второй-третий звонок срабатывает. И это уже хорошо – есть надежда, что вы не пропустите действительно полезного абонента.

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