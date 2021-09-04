Эксперты объяснили, почему опасно разговаривать с телефонными аферистами

Лучший способ общения с телефонными мошенниками - просто повесить трубку. Фото: Shutterstock

Сложная «работа» у телефонного мошенника. Нервная. Многие россияне уже наизусть знают их уловки и деньги жуликам с каждым годом достаются все тяжелее.

Более того, наш безжалостный народ, распознав злодея, звонящего под видом полицейского или «сотрудника службы безопасности банка», начинает над ним издеваться. Как сейчас принято говорить, троллить - сам не раз занимался этим. Потенциальная «жертва» притворяется, что верит мошеннику, и изводит его долгими бесплодными разговорами. В интернете гуляет множество забавных историй о том, как простые граждане своим нежеланием сообщать номера карт доводят их до нервного срыва.

Но недавно в сети появились предупреждения: никогда не разговаривайте с телефонными мошенниками! Не ведите с ними долгих бесед и даже не угрожайте им - лучше просто вешайте трубку. Почему же нужно отказывать себе в удовольствии щелкнуть по носу незадачливого воришку? Разберемся, в чем опасность и не преувеличена ли она.

ШАНТАЖ-МОНТАЖ И ПРОЧИЕ УЛОВКИ

- Мне как-то позвонил телефонный мошенник, дело было рано утром, может, поэтому я и «купился», - вспоминает в беседе с «КП» директор исследовательского подразделения Интерфакс-ЛАБ Илья Мунерман. - Звонивший сказал, что была атака на мой счет, она предотвращена, деньги целы. И он сообщит в другой банк, где у меня есть вклад, информацию о возможной атаке на счет. Назвал банк, и я сказал: «Хорошо» - тем самым, по сути, подтвердив, что у меня там есть вклад. Через какое-то время звонок - якобы из этого банка. Спросили «для идентификации» фамилию, потом еще разные смс-сообщения посылали, еще вопросы задавали. Затем, посчитав, видимо, что я совсем расслабился, попросили «сверить» номер карты. На шестой, кажется, цифре я окончательно проснулся и сказал этим ребятам все, что о них думаю.

Но эпизод на этом не закончился.

- Прошло минут пять, - продолжает Мунерман, - снова звонок: представились, что из зоомагазина. Мол, там как раз какой-то замечательный кошачий корм завезли, и они предлагают его своим клиентам - «у вас же есть кот?» Я понял, что это одна шайка, сказал что-то резкое и прервал связь. Но этого было им достаточно: они догадались, что есть у меня домашний питомец. И следующий звонок был таким: мы к вам приедем через час и зарежем вашего кота. Девушка звонила. Согласитесь, странная формулировка: «зарезать» - в отношении кота. А это они подводили меня к определенной конструкции фразы. Какой мог быть ответ? Как правило, зеркальный: «Да это я к тебе приеду и зарежу!» Все, фраза такого содержания, сказанная моим голосом, записывается, и в дальнейшем возможно разное. Люди будут либо угрожать кому-то от моего имени, либо вымогать у меня деньги, пугая, что заявят на меня в полицию за угрозу убийством...

Возможен и другой сценарий вымогательства. Вам позвонит очередной жулик, представится полицейским и сообщит, что на вас поступило заявление об угрозе убийством. И предложит «решить вопрос» за деньги.

Еще вариант - довести человека до ругани, оскорблений и угроз, а потом шантажировать тем, что эта запись, не красящая человека, появится в интернете. Такое может сработать в отношении публичных персон. Не все захотят представать перед публикой отъявленными сквернословами. Можно подать резкие фразы таким образом, будто их говорят не мошенникам, а например, близким членам семьи. Оправдывайся потом, что это монтаж и ты не жене и детям угрожаешь, а телефонному аферисту.

ЖУЛИКИ ЗАГОВОРЯТ ВАШИМ ГОЛОСОМ

Есть и еще одна опасность от долгих бесед с жуликами. Чем дольше вы говорите, тем больше «образцов» вашего голоса они соберут. А уж потом...

- Существуют недорогие программы, которые могут имитировать любой введенный в нее голос, - рассказал «КП» эксперт по кибер-безопасности гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. - Записывается несколько ваших фраз, программа запоминает ваши звуковые волны. Потом мошенник своим голосом говорит какие-то страшные вещи, а программа преобразует его голос в ваш. Да, там не будет ваших характерных словечек, может не совпадать скорость речи, но тембр, характерная окраска голоса, будет ваш.

С помощью этой программы можно наговорить что угодно. Такая технология позволит усовершенствовать старые трюки со звонками типа «Бабушка, я сбил человека, срочно передай деньги следователю, чтобы замяли дело». Или другой вариант: «Сынок, меня по скорой в больницу забрали, переведи врачу сто тысяч на срочную операцию».

Еще одна опасность от долгих бесед с жуликами: чем дольше вы говорите, тем больше «образцов» вашего голоса они соберут. Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Массовые обзвоны скоро могут прекратиться

- У телефонных мошенников сейчас большая проблема с собираемостью денег, - говорит Бедеров. - Количество звонков ежегодно растет, а доход с одного звонка - падает. Есть вероятность, что через несколько лет их методы изменятся. Они уже не будут звонить всем подряд в надежде, авось человек клюнет, а станут точечно выбирать людей, на которых наверняка можно поживиться. Это могут быть известные персоны либо доверчивые пенсионеры, которых можно многократно «разводить» с помощью нехитрых, но эффективных сюжетов на тему «бабушка, выручай!» Еще одно возможное направление - изучение круга общения человека и отправка поддельных голосовых сообщений типа: «Дружище, выручи, кинь десятку на такую-то карту, завтра на работе отдам». Или мужу якобы от жены: «Я нашла нам путевки, оплати, пожалуйста» - и адрес фишингового сайта.

По мнению эксперта, «игры с голосом» с годами будут становиться актуальнее.

- Задача телефонных мошенников - побольше звонков сделать, чтобы больше деньги выманить, - говорит специалист. - Поэтому терять время на запись голоса, которая то ли приведет к получению денег, то ли нет, они, скорее всего, не будут - это же довольно трудоемкая процедура с неочевидными перспективами.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Юристы хотят поглумиться

Тема «использования голоса в мошеннических целях» обсуждалась и на одном профессиональном юридическом интернет-форуме. Большинством участников решили, что от шантажа-монтажа и прочих подделок они отобьются. И отказывать себе в удовольствии вдоволь отыграться на жуликах они повода не видят.

- Вас послушать, вообще разговаривать страшно. Вдруг кто-то рядом телефон на запись поставит, и потом смонтирует угрозу теракта или покушения. Что за чушь! - пишет один из участников обсуждения. - Доставайте это жулье любым доступным способом! Пусть они боятся. Выставляйте их на посмешище в ютубе. Хватит нам бояться всех и вся.

ВОПРОС РЕБРОМ

Проводят ли злоумышленники «соцопросы»

В интернете можно увидеть разные страшилки. Например, что угрозу могут представлять и телефонные соцопросы. Вот скажете вы уверенное «Да» в ответ на вопрос, допустим, «Хотите ли вы снижения цен на импортные автомобили?» А жулики подмонтируют ваш положительный ответ к чему-то предосудительному. Например, к вопросу о согласии оказывать сексуальные услуги за деньги. Да еще и лицам одного с вами пола. И будут вымогать деньги, угрожая разослать запись знакомым.

- Не слышал я о таких случаях, - скептически отозвался Игорь Бедеров. - Очень громоздко это выглядит. Круг знакомых можно определить через соцсети. Но крайне мало людей указывает на своих страничках телефон. Если злоумышленники звонят по похищенным банковским базам клиентов, то будут целенаправленно выманивать деньги, зачем им соцопрос? Многие мошенники звонят наугад, не зная имени-фамилии собеседника - как они найдут его в соцсети, не говоря уже о поиске его контактов? Такое возможно разве что в том случае, если ведут охоту на конкретного человека…

ОФИЦИАЛЬНО

Центробанк: подобные случаи зафиксированы не были

Сталкивалась ли отечественная банковская система с «голосовыми» мошенничествами? Можно ли завладеть чужими деньгами путем записи голоса - например, подтвердив банковскую операцию при помощи слова «Да»? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась в Центробанк.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что Банком России подобные случаи зафиксированы не были», - говорится в официальном ответе ЦБ.