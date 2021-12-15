Похорошевшая Надежда Кадышева произвела фурор на «Песне года»

Надежда Кадышева не меняла свой стиль годами. Пестрые наряды и парик с кудрями стали фирменным образом солистки "Золотого кольца". Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Надежда Кадышева давно выбрала фирменный стиль, который она не меняла годами. Долгое время звезда ансамбля «Золотое кольцо» выходила на сцену в пестрых нарядах в русском народном стиле, усыпанных цветами, бантикам и стразами. Затем артистка перешла на более спокойные черные платья, однако сохранила главную деталь своего образа – парик с пышными кудрями. Некоторые поклонники давно советовали 62-летней звезде отказаться от него в пользу более современной прически. И вот теперь Надежда решилась на радикальные перемены. В новом образе Кадышева вышла на сцену «Главного новогоднего концерта» в Крокусе и спела дуэтом с Глебом Матвейчуком.

Надежда сделала простую, но элегантную укладку, благодаря которой она теперь смотрится моложе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый имидж Кадышевой произвел фурор: зрители шоу отметили, что певица прекрасно выглядит. Надежда сделала простую, но элегантную укладку, благодаря которой она теперь смотрится моложе. Не последнюю роль сыграл и яркий цвет ее платья: артистка выбрала освежающий цвет лица оттенок фуксии.

Энергичное выступление Кадышевой окончательно опровергло слухи о ее тяжелой болезни. Певица отлично выступила в паре с более молодым коллегой, без труда исполнив сложную композицию. Судя по всему, со здоровьем у артистки все в порядке, и она чувствует себя бодрой и полной сил.

Не последнюю роль сыграл и яркий цвет ее платья: артистка выбрала освежающий цвет лица оттенок фуксии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, летом этого года появились слухи о том, что певица серьезно больна, выглядит уставшей, и из-за этого не показывается на публике. Народная артистка России действительно некоторое время не давала концертов. Однако в октябре этого года она, наконец, вышла на сцену. А после своего выступления объяснила журналистам, что поставила концертный график на паузу из-за пандемии. По словам Кадышевой, она действительно в течение полугода не выходила на сцену из-за усталости. Но сейчас с ней все в порядке.

- Мы в этот ковидный период немного подустали. Может быть, я и болела. Но сейчас борюсь и очень собой довольна, - рассказывала Надежда.

Певица тогда сообщила, что сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. Когда у нее нет выступлений, артистка активно занимается своим здоровьем и красотой: ходит в спа и делает бьюти-процедуры.

В новом образе Кадышева вышла на сцену «Главного новогоднего концерта» в Крокусе и спела дуэтом с Глебом Матвейчуком. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я стараюсь быть здоровенькой! У нас весь театр вакцинировался, я живу и радуюсь, - призналась Кадышева.

У поклонников есть повод переживать за свою любимицу, ведь врачи уже не раз спасали певицу и буквально вытаскивали ее с того света. В 30 лет у нее нашли опухоль груди, два года она жила между жизнью и смертью – Надежда была уверена, что умрет от онкологии. Но во время операции диагноз не подтвердился. В следующий раз медики спасли артистку, когда ей было 49 лет: он чуть не умерла от острой тахикардии. Врачи чудом предотвратили инфаркт.