Виктория Боня выходит замуж. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня объявила о помолвке: 42-летняя телеведущая выложила в Инстаграм снимок кольца, которое она получила вместе с предложением руки и сердца. Судя по внушительному размеру бриллианта, украсившего безымянный палец звезды «Дома-2», ее избранник – состоятельный мужчина.

«Ну что… Можете поздравить меня», - подписала фото Виктория.

Судя по внушительному размеру бриллианта, избранник Виктории – состоятельный мужчина. Фото: Инстаграм.

Имя своего жениха Боня пока держит в секрете, как и подробности будущей свадьбы. Одно можно сказать точно: помолвка прошла в Москве. Накануне днем модель выложила в Инстаграм видео, продемонстрировав роскошное вечернее платье. В ролике Боня собирается на свидание и крутится перед зеркалом в своей московской квартире.

Накануне днем Вика показала, как она собирается на свидание. Фото: Инстаграм.

Подписчики модели строят догадки: кто же этот таинственный поклонник, за которого она собралась замуж. Боня редко делится подробностями личной жизни. В последнее время рядом с ней не видели мужчин, так что свой роман она тщательно прятала от посторонних глаз. Единственным представителем сильного пола, симпатию к которому Вика не скрывала, оказался убежденный холостяк Марат Сафин. Однако модель всегда подчеркивала, что между ней и знаменитым теннисистом - только нежная дружба.

42-летняя модель, живущая в Монако, то и дело жаловалась поклонникам на одиночество и говорила, что у нее не складывается с мужчинами. Правда, в августе этого года Вика намекнула, что у нее появился возлюбленный. Но рассказывать о нем, а тем более показывать его на публике она не собиралась.

- Торговать своими отношениями - не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я, точно не буду, - заявила тогда Боня.

Подписчики модели строит догадки: кто же этот таинственный поклонник, за которого она собралась замуж. Фото: Инстаграм.

Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину-Летисию от наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Но до загса с отцом своего ребенка телеведущая так и не дошла. Так что это замужество станет для нее первым. С гражданским мужем Алексом Смерфитом Боня прожила семь лет. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях. В последние годы Виктория вместе с девятилетней Анджелиной обосновалась в Монако, поближе к Алексу. Отец ее дочери боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы в это трудное время дочка была с ним рядом.

Летом 2019 года Боня завязала тайные отношения с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который, как и Вика, жил в Монако. Их познакомили общие друзья. Боня была старше теннисиста на 12 лет, но это не помешало их роману. Симпатичный болгарин свел Викторию с ума своим обаянием, и она строила серьезные планы на брак с ним. Спустя восемь месяцев отношений между телеведущей и спортсменом состоялся серьезный разговор.

- В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. Мне 41 год, и это как раз тот возраст, когда я еще могу родить второго ребенка. И он сказал, что тоже хочет и готов. А через месяц я узнала, что он встречается с другой девушкой, - рассказывала Боня в одном из интервью.