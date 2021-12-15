От Нетаньяху потребовали вернуть подарок Путина

Биньямин Нетаньяху. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юридический советник министерства главы правительства Израиля Шломит Барнеа-Фарго направила в адрес бывшего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху официальное письмо с требованием вернуть в государство 31 подарок, полученный им от лидеров различных государств во время пребывания в должности.

По сообщению 12-го канала израильского ТВ, у Нетаньяху на данный момент остались: подаренная ему президентом России Владимиром Путиным Тора с комментариями Раши, фарфоровая ваза от Ангелы Меркель, статуэтки орлов от Барака Обамы, декорированная шкатулка, подаренная Меланией Трамп, некие обрамленные документы от Дональда Трампа и еще ряд ценных как с материальной, так и с исторической точки зрения вещей.

Это второе письмо, которое Барнеа-Фарго отправила Биньямину Нетаньяху. После первого ее обращения большинство подарков, как того требуют законы Израиля, были возвращены. Теперь чиновница настаивает на передаче оставшихся вещей.

Барнеа-Фарго напомнила, что подарки, полученные должностным лицом самого высокого ранга во время исполнения им служебных обязанностей, являются собственностью государства. По ее словам, 10 из невозвращенных подарков находились в резиденции главы правительства в Иерусалиме, а 21 – в премьерской канцелярии.

В пресс-службе партии, возглавляемой бывшим премьер-министром, заявили, что семья Нетаньяху не хранит и не имеет в своей собственности никаких подарков, полученных нынешним главой оппозиции во время пребывания им на посту премьер-министра.