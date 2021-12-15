Черно-белая толерантность против радужной: В США профессора-гея уволили за ошибку в именах темнокожих студентов

Профессор Троган перепутал имена темнокожих студентов, вошедших в аудиторию после начала занятий. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Американский университет Фордама сначала инициировал разбирательство из-за ошибки, допущенной преподавателем английского языка Кристофером Троганом. Профессор перепутал имена темнокожих студентов, вошедших в аудиторию после начала занятий. Через пару недель Трогана отстранили от работы, а затем и вовсе уволили.

Огорченный профессор написал пространное объяснение своего промаха – на целых девяти листах он доказывал, что его ошибка не имеет ничего общего с расовой нетерпимостью, а связана лишь с проблемами памяти. Также преподаватель извинился перед всем курсом и оправдывал себя «помутнением рассудка».

– Я совершил простую человеческую ошибку. Это не имеет ничего общего с расой. От вашего ответа зависит, смогу я или нет быть вашим преподавателем на следующей неделе. Все зависит от вас, – написал среди прочего он.

Но это не помогло – обиженные студенты поддержали увольнение педагога, а администрация учебного заведения подобрала соответствующее обоснование: «за недостаток коммуникативных навыков».

От увольнения профессора не спасло даже то, что он является открытым геем и состоит в браке с мужчиной азиатского происхождения, а снимки из их свадебного путешествия выложены на сайте фотографа, проводившего романтическую фотосессию.

Впрочем, не помогло Трогану и заявление одного из перепутанных им студентов о том, что в принципе ничего страшного не произошло. Но второй темнокожий учащийся рассказал об «обиде и неуважении», которые он ощутил в результате инцидента.