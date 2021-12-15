Следователи задержали собственника и руководство шахты "Листвяжная"

Президент ЗАО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" Михаил Федяев. Фото: Данил Айкин/ТАСС

По уголовному делу о гибели на кемеровской шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек, следователи центрального аппарата СК России задержали еще четверо человек. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев, гендиректор указанного юридического лица Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов, главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

- В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, их также подозревают в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России напомнили, что ранее в рамках расследования уголовного дела были задержаны и предъявлено обвинение директору шахты «Листвяжная» Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. Они также подозреваются в нарушении ряда требований промышленной безопасности, которые повлекли трагические последствия.

Задержания прошли сразу после рабочей поездки в Кемеровскую область и встречи с родственниками погибших и пострадавшими на шахте «Листвяжная» председателя СК России Александра Бастрыкина. На встрече руководитель следственной группы рассказал родственникам о ходе расследования уголовного дела.

- Люди хотят знать причину смерти их близких. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки завершить производство судебно-медицинских экспертиз и ознакомить их с результатами, - отдал распоряжение Бастрыкин и подчеркнул, что со стороны ведомства "присутствующим будет оказана любая необходимая помощь, в том числе социального характера".

По итогам встречи Председатель СК России еще раз обратил внимание, что следствие "восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к страшной трагедии".