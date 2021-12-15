«Я расту как артист»: Ольга Бузова – о съемках в «Елках», в голливудском фильме и о судьбе спектакля «Чудесный грузин»

Ольга Бузова родилась в год Тигра, поэтому ждет от 2022-го много подарков. Фото — пресс-служба.

Ольга Бузова в 2021-м году стала самой обсуждаемой знаменитостью в России. И конец года у артистки выдался тоже ярким. В кинотеатрах премьера новогодней комедии «Елки» с ее участием. Бузова снялась в восьмых «Елках» в роли самой себя. В интервью для kp.ru мы поговорили с Ольгой о ее актерской работе в кино и театре, а также о приближающемся 2022-м годе и новогодних праздниках.

- Ольга, в какой компании будете смотреть «Елки»?

- В начале недели я побывала на премьере в Тюмени (действие новеллы Бузовой разворачивается в этом городе – прим. Авт.). А 16 декабря буду смотреть «Елки» в Москве. На премьеру буду с друзьями и большой компанией поклонников этого прекрасного фильма.

- Ургант или Светлаков? Из двух главных героев «Елок» с кем вы выбрали бы застрять в аэропорту в нелетную погоду 31 декабря и встретить новый год?

- Начну с того, что я бы не хотела застрять в новый год в аэропорту. Я люблю и Ваню, и Сережу, мы с ними в прекрасных отношениях и всегда поддерживаем друг друга. Но, если бы такое произошло, то я бы отправила и Ваню, и Сережу домой к их семьям, а сама бы поехала куда-то тоже. Например, к моим прекрасным друзьям, вот с ними бы и отпраздновала.

В новелле комедии «Елки» Бузова играет саму себя, поэтому тоже поет. Фото — пресс-служба.

- В этом году в ночь на 31 декабря работаете или будете отдыхать? Как запланировали встречу нового года?

- Это первый Новый год, в который я заранее не знаю где буду. Скорее всего поеду к своим друзьям за город (они уже позвали) или останусь в Москве. С мамой или папой не получится отпраздновать в этом году, так как мамочка будет не в Москве. А папу отправляю на очень крутой курорт. Следите за моими сторис в инстаграме у увидите, где я буду.

- На съемках в «Елках» какой самый сложный дубль был для вас?

- Вы знаете, я снималась в такой позитивной и прекрасной атмосфере, что сложностей не было. Мы снимали все быстро и четко. Это не первая моя роль в кино, у меня было уже несколько работ в полном метре. Например, фильм «Жги», где у меня одна из самых ключевых ролей, получил премии на кинофестивалях «Кинотавр», «Будем жить», «Евразийский мост». Многие помнят сериал «Бедные люди», который собрал только позитивные отклики от кинокритиков и зрителей (Комедийный сериал режиссера Жанны Кадниковой пять лет назад попал в список лучших по версии журнала «Афиша» и получил массу положительных рецензий, как и игра Бузовой – прим. Авт). В «Бедных людях» у меня главная роль. А в новом сезоне у меня были роли в легендарных сериалах ТНТ «САШАТАНЯ» и «Универ», а также в «Жене олигарха», который выходил на СТС.

- Часто вы получаете предложения о съемках в кино или сериалах? Какие чаще всего сценарии присылают?

- Очень часто, но меня не интересует «роли ради роли». Всегда выбираю интересные проекты и роли. В этом году я снялась в большом голливудском фильме. Скоро он появится в прокате, и вы все увидите меня в большом международном проекте.

- По итогам 2021-го года вы вновь главный ньюсмейкер среди звезд. Когда вы сыграли в МХАТе, то новостей было больше, чем когда ушли от экс-бойфренда. В интервью Эдуард Бояков рассказал о создании нового театра и отметил, что не исключает – спектакль «Чудесный грузин» может быть восстановлен. Пойдете играть в новый театр к Боякову?

- Как поет Алла Пугачева: «И снова на первый полосе писали обо мне газеты все…». Я рада, что обо мне столько пишут, обсуждают. Значит я интересна, и значит я расту как артист. А по поводу «Чудесного грузина» - это большая и шикарная постановка. Спектакль с невероятной историей, наделавший крайне много шума, желающих на него пойти очень много. Поэтому, конечно, этот спектакль нужно возвращать к жизни. Я готова прийти к Эдуарду в новый театр и с удовольствием продолжить играть эту постановку.

Ольга Бузова в этом году снялась и в российских «Елках», и в голливудском кино. Фото — пресс-служба.

- Вы много успели за минувший 2021-й год. У вас вышло три телешоу: «Звезды в Африке» и «Бузова на кухне» на ТНТ и «Х-Фактор» в Беларуси. А вот концертное шоу в «Крокусе» из-за ковида перенесли. Это большие потери?

- Это было сложное и проблематичное для меня решение. Но я поняла, что это нужно сделать. И мы с командой нашли новую удобную дату – 18 июня. Шоу «Вот она я» состоится так же как и было раннее заявлено в «Крокус Сити Холл». Все билеты действительны. А если кто-то еще не успел купить билет, то их осталось немного – можно сделать себе новогодний подарок по ссылке в шапке профиля моего инстаграма.

- Успели уже нарядить елку? Верите, что Новый год приносит новое счастье?

- Елочку я нарядила в начале декабря, в этом году даже больше украшений сделала в квартире. Все-таки 2022-й год полностью мой. Я родилась в год Тигра, поэтому жду 2022-й как подарок и уверена, что он принесет мне только позитив и счастье.