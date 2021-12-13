На конкурс «Флагманы образования. Школы» подано более 36 тыс. заявок

Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей»

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма. Он ориентирован на руководителей первого и второго уровня школ, классных руководителей и учителей-предметников. Однако в конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж.

«У нас большие ожидания от конкурса «Флагманы образования. Школа». Они связаны с тем, что он открывает ряд новых возможностей для всех, вовлеченных в систему образования – учителей, представителей администраций школ. Благодаря таким конкурсам растет количество настоящих лидеров и профессионалов своего дела. Мы продолжим активное развитие конкурсной поддержки, и я желаю всем участникам проявить себя достойно, показав свои сильные стороны!» – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из всех регионов России. Это говорит о высокой востребованности проекта среди педагогов. Есть школы, откуда зарегистрировались сразу несколько команд. Треть конкурсантов – представители сельских школ. А более 600 участников представляют общеобразовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы рады, что конкурс для педагогов развивается, теперь в команде не только учителя, но и представители администраций школ. Очень важно, чтобы слаженно работали специалисты разных уровней образовательного учреждения. Когда все работают, как единая команда, это позволяет добиваться значительных результатов, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров. – Лидером по количеству заявок стал Санкт-Петербург (2 583 заявки), далее следуют Краснодарский край (1 754 заявки), Нижегородская область (1 570 участников), Чеченская Республика (1 311 заявок) и Свердловская область (1 145 заявок)».

Абсолютное большинство конкурсантов – это педагоги и руководители школ в возрасте от 36 до 60 лет (57%). Участников от 25 до 35 лет – 26%, конкурсантов до 25 лет – 7%, а участников старше 60 лет – 2%.

Есть школы, откуда зарегистрировались сразу несколько команд. Например, из «Академической гимназии №56» Санкт-Петербурга участвуют сразу 2 команды. Конкурсанты рекомендуют коллегам не стоять на месте, включаться в новые профессиональные испытания, пробовать и добиваться успеха.

Среди участников – команда ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина г. Байконура: директор школы и учитель химии Галина Исупова, учителя математики Юрий Бичин и Виктория Грузенко, учитель физики Елена Баринова.

«В багаже современного учителя важное место должны занимать не только опыт, знание своего предмета и методики его преподавания, но и постоянный поиск, открытость новому, креативность, готовность учиться и делиться своими знаниями. Если учитель не боится внедрять новое, совершать ошибки (и, конечно, исправлять их), если он не ограничивает полет своей фантазии, воплощает творческие идеи, ему не грозит профессиональное выгорание», – отметила Директор СШ № 10 им. В.П. Бармина Галина Юсупова.

После регистрации участникам предстоит пройти дистанционное тестирование. Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей»

«В Краснодарском крае активно развивается конкурсное движение среди педагогов. Профессиональные конкурсы выступают открытой площадкой для обсуждения актуальных проблем сферы образования, обмена опытом, эффективными практиками и педагогическими находками. В последнее время на первый план выходит именно командная работа педагогов, ведь поддержка единомышленников – один их ключевых факторов успешной работы руководителя образовательной организации. Поэтому активное участие школьных команд региона в конкурсе «Флагманы образования. Школа» говорит о готовности заявить о себе и своих достижениях, войти в профессиональное сообщество активных, талантливых и увлеченных своим делом людей, чтобы и дальше вместе развивать сферу образования», – рассказала Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Для подачи заявки на конкурс участникам было необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников.

«Очень здорово, что на платформе «Россия – страна возможностей» появился проект «Флагманы образования». И высокая вовлечённость команд образовательных организаций это подчеркивает. Очень важно понять, каких компетенций не достаёт, сравнить себя с другими и наметить стратегии развития. Нам это актуально ещё и потому, что в рамках участия в проекте «Навигаторы детства» в наших школах введены новые должности советников по воспитанию, это уже изменило модель управления школой. Безусловно, постоянное развитие – одно из условий успеха в современной парадигме развития образования», – отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

После регистрации участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки), которое начнется 15 декабря 2021 года. Затем пройдут очные полуфиналы в 8 федеральных округах страны. В финале встретятся 100 команд-победителей по итогам полуфиналов.

Призеры конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников.

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.