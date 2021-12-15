Сергей Станкевич: В 2022-м на Донбасс придет мир, а закрепит это Совбез ООН

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Декабрь — традиционное время прогнозов на грядущий год. СМИ обращаются к тем, для кого анализ близких перспектив - это профессия: политологам, экономистам, фантастам, футурологам.

«Комсомолка» задала свои вопросы кандидату исторических наук, бывшему советнику президента России Бориса Ельцина, Сергею Станкевичу.

- Сергей Борисович, ваши прогнозы на 2022-й как историка и политолога?

- Не столько прогноз, сколько пожелание. Которое основывается на анализе ситуации. Мир на Украине, мир на Донбассе.

- После 8 лет напряженности вы полагаете, он наконец настанет?

- Да, настанет — для этого есть стартовые условия. Не хватает только политической воли Киева. Надеюсь, он ее проявит.

- Как это будет выглядеть?

- Полагаю, сделано это будет в виде документа, утвержденного в Совете безопасности ООН.

- Когда это произойдет?

- Думаю, ближе к концу года. Поскольку президенту Зеленскому отступать некуда.

- А что касается событий в России?

- Хотелось бы, чтобы Госдума утвердила программу Национальный технологический горизонт.

- Что за программа?

- Энергетика, космос, робототехника, электроника, искусственный интеллект. Мы должны работать сосредоточенно, последовательно, интенсивно.

- В нижней палате парламента такую программу готовят?

- По моим данным, там идут дискуссии на эту тему. Но пока нет решения. А нечто подобное Евросоюз, например, уже имеет. Это утверждено правительствами ЕС.

- Мир на Украине, технологические горизонты… А что касается простых вещей, ежедневных забот?

- Наша Пенсионная реформа — она имеет такую бесконечную историю. Но нужна реформа, которая скорректирует возраст пенсионный. И введет механизм жесткой индексации для всех пенсионеров. Без обходных маневров.

- Каковы шансы на то, что в этом направлении подвижки случаться именно в 2022-м?

- Пока видится, что шансы не очень большие — исходя из состава Госдумы. Но ставить этот вопрос все равно будут.

Ну, и последнее - Союзное государство России и Белоруссии.

- Так этой осенью ведь подписали уже 28 соглашений и интеграционный декрет?

- Союзное государство будет оформлено окончательно во всех важнейших документах. То, что подписано в сентябре и ноябре 2021-го — это дорожные карты. Но нет пока некоторых важных решений.

- Каких - по единой валюте, армии, госорганам?

- Это да. После принятий новой конституции Белоруссии, которая будет принята после референдума в феврале, хочется надеяться, что сформируют и российско-белорусский парламент. Чтобы работа приобрела системный характер. И не зависела от графика персональных встреч двух лидеров в высокой степени.