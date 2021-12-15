«В полку Остапа Бендера прибыло»: «Роснано» не хочет возвращать банкам долг в 55 млрд рублей

Сентябрь 2011 года. Генеральный директор корпорации РОСНАНО Анатолий Чубайс демонстрирует гибкий монитор электронного ридера Plastic Logic 100, разработанного по заказу компании ОАО "РОСНАНО". Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Нет, все-таки «Роснано» - поистине инновационная компания! А какими изобретениями она нас радует - хоть стой, хоть падай. На этот раз она «изобрела» абсолютно прорывное, беспрецедентное решение из области экономики. После долгой и кропотливой работы эксперты «Роснано» выяснили: коварные банки давали им кредиты, чтобы... Заработать денег! Нанотехнологов это возмутило до глубины души и они решили, что отдавать долги в таком случае негоже. Вот так инновация! Нобелевский комитет крепко задумался: в борьбе за премию по экономике появился явный фаворит.

Теперь давайте разберем инновационную формулу подробнее. Как сообщает РБК, «Роснано» официально предложило трем банкам признать недействительными договоры о кредитах. Речь идет о займах у трех финансовых организаций: «Совкомбанку» корпорация должна 38 млрд рублей, «Промсвязьбанку» - 16 млрд рублей и «Ак Барсу» - 0,85 млрд рублей. Итого - почти 55 млрд рублей.

Важный момент: эти кредиты выдавались под государственные гарантии. То есть деньги под это в бюджете отложены специально и будут выплачены в любом случае, даже если «Роснано» обанкротится. За эту соломинку и пытаются зацепиться хитрые на выдумки роснановцы. Они направили банкам досудебную (то есть еще и в суд грозятся пойти!) претензию с такими словами:

- Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика. В отсутствие государственных гарантий банк не пошел бы на заключение кредитных договоров, потому что сделал бы вывод об отсутствии подтвержденных источников возврата задолженности.

НА НЕТ И СУДА НЕТ

Еще раз повторим эту удивительную мысль: банку нельзя извлекать прибыль при кредитовании. А мы-то наивно полагали, что банк только для того и существует - чтобы давать в долг и зарабатывать на этом! Но в «Роснано» считают, что банки должны раздаривать деньги просто так. По крайней мере, некоторым госкорпорациям

- Прочитав это в первый раз, я протер глаза. Подумал, вдруг съел вечером что-то не то. Прочитал еще раз и понял: в полку Остапа Ибрагимовича прибыло, - поделился своими переживаниями с kp.ru Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

Переведем послание роснановцев на русский язык. По логике компании, давая в долг, банки прекрасно знали, что «Роснано» вкладывает средства в рискованные проекты. А значит, деньги могут быть бездарно профуканы (что в итоге и случилось). И в этом случае ничего у «Роснано» кредиторы просить не должны, ибо на нет и суда нет. Но коварные банки при заключении кредитных договоров потребовали государственных гарантий выплаты долга, а простодушные менеджеры «Роснано» согласились. Теперь в компании осознали эту ошибку и предлагают признать договоры недействительными.

- Молодцы «Роснано». Умные парни! Горжусь, что живу с вами в одно время и в одной стране, - делится искренней и неподдельной радостью от великого открытия роснановцев Евгений Коган. - Предлагаю инициативу «Роснано» распространить и дальше. Освободим бизнесменов от кредитов. Банки же знали, что это риск, когда кредит выдавали. То же самое касается потребительских займов. Да и сам пойду займу денег. Потом скажу, что не смогу вернуть. Вы же не роботу, а живому человеку в долг давали. Это жизнь, а в жизни всякое бывает. Надо было заранее думать.

В общем, по словам профессора, никакой логикой претензии «Роснано» объяснить нельзя - к этому можно отнестись только с юмором. Но смех этот - сквозь слезы. За 13 лет под руководством Анатолия Чубайса компания спустила в трубу 280 млрд рублей – 130 млрд государственного финансирования и 150 млрд заемных денег. Госкорпорация вкладывалась в заводы, которые никогда не открылись, и в изобретения, которые так и не поступили в производство. Огромные деньги ушли на зарплаты и премии неэффективных менеджеров: только с 2010 по 2014 годы Чубайс официально зарабатывал по 20 млн рублей в год, его многочисленные замы – по 15-17 млн рублей. Потом информацию засекретили, но, по данным СМИ, в 2015 году зарплата Чубайса выросла до 40 млн рублей в год, а еще через два года – до 160 млн.

За 13 лет под руководством Анатолия Чубайса компания спустила в трубу 280 млрд рублей – 130 млрд государственного финансирования и 150 млрд заемных денег. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чубайс с командой покинул тонущий корабль в декабре 2020-го. В том же году компания показала рекордный убыток: 52,9 млрд рублей. Все эти авгиевы конюшни теперь и разгребает новое руководство. Чья главная задача - как-то решить проблему долга. Руководство «Роснано» ведет мучительные переговоры с кредиторами об изменении условий выплат. Видимо, чтобы те были сговорчивее, роснановцы и выдумывают ходы вроде «признания кредитных договоров недействительными». Дескать, соглашайтесь на наши условия, а то вообще ничего не получите.

- Друзья из «Роснано», если что, вы зовите, мы с вами роман напишем. Островский написал «Как закалялась сталь». А мы напишем «Как брать кредиты», - предлагает Евгений Коган.

Идея-то отличная, да только вы, Евгений Борисович, лучше с ними не связывайтесь. Ничем хорошим это обычно не заканчивается. Знаю я три банка, где не дадут соврать...