Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика15 декабря 2021 9:30

«В полку Остапа Бендера прибыло»: «Роснано» не хочет возвращать банкам долг в 55 млрд рублей

Экономист Евгений Коган высмеял требование "Роснано" признать недействительными договоры о кредитах с тремя банками
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Сентябрь 2011 года. Генеральный директор корпорации РОСНАНО Анатолий Чубайс демонстрирует гибкий монитор электронного ридера Plastic Logic 100, разработанного по заказу компании ОАО "РОСНАНО". Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Сентябрь 2011 года. Генеральный директор корпорации РОСНАНО Анатолий Чубайс демонстрирует гибкий монитор электронного ридера Plastic Logic 100, разработанного по заказу компании ОАО "РОСНАНО". Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Нет, все-таки «Роснано» - поистине инновационная компания! А какими изобретениями она нас радует - хоть стой, хоть падай. На этот раз она «изобрела» абсолютно прорывное, беспрецедентное решение из области экономики. После долгой и кропотливой работы эксперты «Роснано» выяснили: коварные банки давали им кредиты, чтобы... Заработать денег! Нанотехнологов это возмутило до глубины души и они решили, что отдавать долги в таком случае негоже. Вот так инновация! Нобелевский комитет крепко задумался: в борьбе за премию по экономике появился явный фаворит.

Теперь давайте разберем инновационную формулу подробнее. Как сообщает РБК, «Роснано» официально предложило трем банкам признать недействительными договоры о кредитах. Речь идет о займах у трех финансовых организаций: «Совкомбанку» корпорация должна 38 млрд рублей, «Промсвязьбанку» - 16 млрд рублей и «Ак Барсу» - 0,85 млрд рублей. Итого - почти 55 млрд рублей.

Важный момент: эти кредиты выдавались под государственные гарантии. То есть деньги под это в бюджете отложены специально и будут выплачены в любом случае, даже если «Роснано» обанкротится. За эту соломинку и пытаются зацепиться хитрые на выдумки роснановцы. Они направили банкам досудебную (то есть еще и в суд грозятся пойти!) претензию с такими словами:

- Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика. В отсутствие государственных гарантий банк не пошел бы на заключение кредитных договоров, потому что сделал бы вывод об отсутствии подтвержденных источников возврата задолженности.

НА НЕТ И СУДА НЕТ

Еще раз повторим эту удивительную мысль: банку нельзя извлекать прибыль при кредитовании. А мы-то наивно полагали, что банк только для того и существует - чтобы давать в долг и зарабатывать на этом! Но в «Роснано» считают, что банки должны раздаривать деньги просто так. По крайней мере, некоторым госкорпорациям

- Прочитав это в первый раз, я протер глаза. Подумал, вдруг съел вечером что-то не то. Прочитал еще раз и понял: в полку Остапа Ибрагимовича прибыло, - поделился своими переживаниями с kp.ru Евгений Коган, профессор высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

Переведем послание роснановцев на русский язык. По логике компании, давая в долг, банки прекрасно знали, что «Роснано» вкладывает средства в рискованные проекты. А значит, деньги могут быть бездарно профуканы (что в итоге и случилось). И в этом случае ничего у «Роснано» кредиторы просить не должны, ибо на нет и суда нет. Но коварные банки при заключении кредитных договоров потребовали государственных гарантий выплаты долга, а простодушные менеджеры «Роснано» согласились. Теперь в компании осознали эту ошибку и предлагают признать договоры недействительными.

- Молодцы «Роснано». Умные парни! Горжусь, что живу с вами в одно время и в одной стране, - делится искренней и неподдельной радостью от великого открытия роснановцев Евгений Коган. - Предлагаю инициативу «Роснано» распространить и дальше. Освободим бизнесменов от кредитов. Банки же знали, что это риск, когда кредит выдавали. То же самое касается потребительских займов. Да и сам пойду займу денег. Потом скажу, что не смогу вернуть. Вы же не роботу, а живому человеку в долг давали. Это жизнь, а в жизни всякое бывает. Надо было заранее думать.

В общем, по словам профессора, никакой логикой претензии «Роснано» объяснить нельзя - к этому можно отнестись только с юмором. Но смех этот - сквозь слезы. За 13 лет под руководством Анатолия Чубайса компания спустила в трубу 280 млрд рублей – 130 млрд государственного финансирования и 150 млрд заемных денег. Госкорпорация вкладывалась в заводы, которые никогда не открылись, и в изобретения, которые так и не поступили в производство. Огромные деньги ушли на зарплаты и премии неэффективных менеджеров: только с 2010 по 2014 годы Чубайс официально зарабатывал по 20 млн рублей в год, его многочисленные замы – по 15-17 млн рублей. Потом информацию засекретили, но, по данным СМИ, в 2015 году зарплата Чубайса выросла до 40 млн рублей в год, а еще через два года – до 160 млн.

За 13 лет под руководством Анатолия Чубайса компания спустила в трубу 280 млрд рублей – 130 млрд государственного финансирования и 150 млрд заемных денег.

За 13 лет под руководством Анатолия Чубайса компания спустила в трубу 280 млрд рублей – 130 млрд государственного финансирования и 150 млрд заемных денег.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чубайс с командой покинул тонущий корабль в декабре 2020-го. В том же году компания показала рекордный убыток: 52,9 млрд рублей. Все эти авгиевы конюшни теперь и разгребает новое руководство. Чья главная задача - как-то решить проблему долга. Руководство «Роснано» ведет мучительные переговоры с кредиторами об изменении условий выплат. Видимо, чтобы те были сговорчивее, роснановцы и выдумывают ходы вроде «признания кредитных договоров недействительными». Дескать, соглашайтесь на наши условия, а то вообще ничего не получите.

- Друзья из «Роснано», если что, вы зовите, мы с вами роман напишем. Островский написал «Как закалялась сталь». А мы напишем «Как брать кредиты», - предлагает Евгений Коган.

Идея-то отличная, да только вы, Евгений Борисович, лучше с ними не связывайтесь. Ничем хорошим это обычно не заканчивается. Знаю я три банка, где не дадут соврать...

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ