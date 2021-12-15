Телефонные мошенники развели миллиардера из списка Форбс

Сергей Судариков - миллиардер из списка Forbes, владелец финансово-инвестиционной группы компаний «Регион» и совладелец концерна «РОССИУМ». Фото: ru.wikipedia.org

В полицию обратился 50-летний Сергей Судариков, миллиардер из списка Forbes - бизнесмен, владелец финансово-инвестиционной группы компаний «Регион» и совладелец концерна «РОССИУМ», в который входят Московский кредитный банк, Негосударственный пенсионный фонд «Эволюция», компания «Инград», инвестиционная компания Sova Capital. По оценкам на 2021 год состояние Сергея Сударикова составляет 1 миллиард 200 миллионов $.

Коммерсант сообщил оперативникам, что стал жертвой мошенников. Несколько дней назад на мобильный телефон Сергея позвонил неизвестный мужчины, который представился Сашей - его давним товарищем. Голос звонившего показался Сергею знакомым, да и разговаривал он так, будто они знают друг друга много лет. Саша был очень встревожен и звонил попросить о помощи. По словам «товарища» с его ребенком случилась беда, малышу срочно нужна операция в одной из заграничных клиник. Счет идет на минуты и медлить нельзя, проблема только в деньгах, которых, как на зло, сейчас у Александра нет. Сергей проникся историей «давнего товарища», посочувствовал его беде и решил помочь. Александр продиктовал номер счета на который нужно перевести деньги, Сергей выполнил просьбу мужчины и перевел ему необходимую сумму. Александр горячо поблагодарил бизнесмена за помощь и распрощался.

Через некоторое время Сергей решил перезвонить Александру и узнать, как прошла операция, однако номер, с которого звонил мужчина, был уже недоступен. Связавшись с настоящим старым товарищем Александром, мужчина узнал, что у того все в порядке и никаких денег он у Сергея не просил. Тогда бизнесмен понял, что его обманули и отправился писать заявление в полицию.

«В отдел полиции с заявлением обратился 50-летний бизнесмен Сергей Судариков. Мужчина поверил в легенду телефонных мошенников и перевел на продиктованный счет более 1 000 000 рублей, якобы на лечение умирающего ребенка. Аферист смог обмануть бизнесмена, представившись его давним другом и сразу попросив о помощи для ребенка», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного мошенника, который убедил миллиардера из списка Forbes перевести ему крупную сумму денег.