Свадьбы призраков: В Китае убивают девушек, чтобы выдать замуж за мужчин, умерших в одиночестве

Девушка рассказала, что давно уже страдает от депрессии, и заявила, что задумалась о самоубийстве, так что это видео может быть последним. Фото: СОЦСЕТИ

Самоубийство в прямом эфире

Тот эфир был одной из самых жутких трансляций в истории соцсетей. Китайская блогерша с ником Luoxiaomaomaozi выходила пообщаться онлайн с подписчиками регулярно – девушка была невероятно популярна в китайском аналоге Тиктока — Douyin. Но эфир 14 октября стал особенным – 25-летняя Ло Сяо Мао Цзы была грустная. Девушка рассказала, что давно уже страдает от депрессии, и заявила, что задумалась о самоубийстве, так что это видео может быть последним.

Изменила ли бы что-то поддержка преданных подписчиков, мы уже не узнаем – девушка начала убивать себя, а комментаторы только подначивали блогершу продолжать и не сомневаться. Девушка успела закончить трансляцию, а после ее увезли в больницу, где она и умерла.

Безутешные родственники захотели кремировать Ло и передали тело в крематорий. Вот только дальше все пошло по еще более жуткому сценарию.

Сотрудник крематория решил не сжигать девушку, а продать ее труп… чтобы выдать его замуж. Ничего личного, просто бизнес: за тело девушки – красивой, молодой, да еще и хорошо сохранившейся, можно было получить около 11 тысячи долларов (чуть меньше миллиона рублей – немалые деньги для работников крематория).

Но не удалось – он и трое его сообщников были задержаны прежде, чем жуткий ритуал состоялся. Жена одного из них рассказала, что с клиентом просто не успели договориться –сделка сорвалась, и теперь о жуткой истории заговорил весь мир.

Вот только если для нас это звучит дико и шокирующе, то для Китая такое – в порядке вещей, хоть и вне закона. Свадьбы призраков в Поднебесной случаются постоянно. И пока современная и образованная часть населения бунтует, называя такие свадьбы издевательством и насилием над женщинами (хоть и мертвыми), в селах родственники покойных желают счастья умершим молодым.

Сотрудник крематория решил не сжигать девушку, а продать ее труп… чтобы выдать его замуж. Фото: СОЦСЕТИ

Как у монархов

Подсчитать, сколько умерших молодых девушек вышли замуж посмертно за мужчин, о которых никогда и не слышали, просто невозможно – для этого понадобилось бы вскрыть все могилы и провести миллионы тестов ДНК. Ни одни родственники умерших не знают наверняка, к кому приходят на кладбище или чей прах хранят, планируя развеять в любимом месте усопшей.

Могила молодой девушки может опустеть уже в ночь после похорон, а труп пропасть прямо из гроба – по пути на кремацию (как это случилось с Ло).

Традиция свадеб призраков стара, как сам Китай. На самом деле все очень просто: китайцы верят, что одинокий мужчина будет страдать на том свете без семьи. И не просто мучаться, а еще и докучать живым, являясь им во снах и подстраивая козни. Обзавестись семьей можно только если сыграть свадьбу с другой умершей и захоронить молодых вместе. Тогда родственник упокоится и уже не будет скучать в новом мире.

Раскопки археологов только доказывают: в то, что усопшим необходимо все, что их окружало и в жизни, верили в древности. И если обычные люди могли позволить себе только подобные свадьбы, то вместе с императорами хоронили всех.

Монархам династии Хань, которые правили в III-II веках до нашей эры, обеспечивали максимальный комфорт. Гробницы начинали строить как только император всходил на трон, а после его смерти убивали наложниц и всех прислуг – от охраны и уборщиков до поваров. Кому-то везло чуть меньше – некоторых слуг просто связывали и оставляли в засыпанной могиле живьем. Вместе с ними в загробный мир отправлялась необходимая утварь.

Труп невесты

Что ж, в современном Китае о покойниках тоже продолжают заботиться. Хоронить девушек к неженатым умершим мужчинам, посмертно объявляя их мужем и женой, запретил еще в прошлом веке Мао Цзе-дун, едва придя к власти. Но разве угроза тюрьмы или даже казни помешает устроить счастье любимому и безвременно ушедшему родственнику?

Чтобы свадьба состоялась, нужно соблюдать условия: труп невесты должен быть в хорошем состоянии (хотя покупают и не самые новые останки – бедные люди не готовы платить больше 100 долларов, и за такие деньги можно выкупить только не слишком сохранившуюся невесту), но самое главное – на черепе должны быть волосы.

Дальше проводится целый ритуал – семья гуляет на свадьбе, желает счастья молодым, а после девушку подхоранивают к ее новому мужу. Часто на таких диких празднествах гуляют и монахи – им это, разумеется, тоже запрещено, но не все отказываются от легкого заработка. Тем более что многие действительно верят, что совершают доброе дело.

Китай старается откреститься от славы государства с сотней суеверий, но все-таки само наличие подобных традиций сегодня мало кого шокируют. Фото: ТАСС

Такие свадьбы, которые в Китае называют Минхунь, стали настоящим бизнесом. По статистике, в одних только ДТП ежегодно погибает около 100 тысяч молодых мужчин. Прибавьте сюда внезапные болезни, пьяные драки и еще десятки причин внезапной смерти – в невестах «нуждается» невероятное количество мужчин. А женщин в Поднебесной куда меньше – это все следствие закона об одном ребенке и подпольных абортов.

Родители девушек на таком зарабатывать не стремятся (есть ли шанс у такой невесты обзавестись семьей самостоятельно и страдают ли женщины в одиночке – неизвестно, китайская мифология о счастье девушек, видимо, не позаботилась). Так что есть целый бизнес черных копателей. Они пробираются на кладбища, платят охранникам (кстати, на некоторых китайских кладбищах установлено видеонаблюдение и дежурят кордоны полиции) или устраиваются работать в крематории – что в итоге получают родственники умерших девушек, большой вопрос.

Кстати, некоторые мародеры работают особенно цинично: они выкапывают одних и тех же невест из новых могил по несколько раз, выдавая их замуж новым клиентам.

Есть и более жуткий бизнес: некоторые специально убивают девушек, чтобы продать свежие трупы подороже.

Да-да, мы все еще рассказываем про наш век. В прошлом году в Поднебесной казнили мужчину, который умертвил двоих психически больных женщин и договорился об их продаже для свадеб.

Стать невестой посмертно можно случайно и в приложениях для знакомств. Например, один китаец пришел на свидание со шприцем снотворного и вколол его девушке, о продаже которой уже договорился. Кстати, родители жениха были в курсе всего и просто ждали, когда дело будет сделано. Они даже не сомневались, что делают правильное дело, ведь как же их утонувший сын, который и жениться-то не успел, будет на том свете без жены?

Риски немаленькие, но и плата за трупы растет – пару лет назад тело погибшей в ДТП фотомодели продали за 1 миллион 600 тысяч рублей.

Имя Сон Тьянтанг прогремело на весь Китай в 2007 году – следователям удалось доказать, что он убил как минимум шесть молодых девушек, чтобы они составили правильную пару недавно умершим молодым мужчинам.

На суде Тьянтанг не стал юлить и сказал прямо: ему куда проще найти живую кандидатку и умертвить ее, чем раскапывать могилы в поисках идеальной пары, да еще и в приемлемом состоянии.

Китай старается откреститься от славы государства с сотней суеверий, но все-таки само наличие подобных традиций сегодня мало кого шокируют. Что ждать от страны, в которой даже современнейшие небоскребы строят со специальной выемкой – чтобы там смог поселиться дракон, который будет охранять покой здания и его жильцов.

Правительство пытается бороться с самыми дикими суевериями – вроде свадьбы призраков, но если в крупных городах еще есть возможность, что о задуманном преступлении станет известно, пока не поздно, как в случае с блогершой, то в маленьких провинциях черные гробокопатели пока процветают.