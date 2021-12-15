Сайт KP.RU выбрал 7 самых талантливых тиктокеров уходящего года

Мы выбрали 7 самых талантливых блогеров, чья жизнь изменилась благодаря самой модной соцсети.
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Кто они — герои ТикТок? Сколько им лет? Чем занимаются? И почему за ними следуют миллионы подписчиков? На эти вопросы мы постарались ответить в новом проекте «Комсомольской Правды» — #ГЕРОИТИКТОК. Мы выбрали 7 самых талантливых блогеров, чья жизнь изменилась благодаря самой модной соцсети.
Небольшой спойлер! Вы удивитесь, но в этом рейтинге нет ни танцев, ни музыки, а еще… многим здесь далеко за 30!
Итак, познакомимся с «героями ТикТок» поближе!
Его называют армянским «Ником Вуйчичем». Вреж Киракосян - современный художник, который знает цену каждому взмаху кисти. За его аккаунтом в TikTok следят около 500 тыс. уникальных пользователей, а его ролики собирают миллионы просмотров.
Подробнее об истории успеха Врежа смотрите в нашем ролике
Елена — уникальный мастер кукол. Её игрушки любят не только дети, но и многие взрослые. Её блог похож на удивительную сказку с историями. Но главное — это жизненный путь Елены. Ведь благодаря TikTok она сменила профессию и теперь занимается по-настоящему любимым делом
Сергей — главный техноблогер TikTok. Его название говорит само за себя! Он рассказывает об уникальных функциях смартфонов, а также щедро раздаёт советы своим подписчикам. Еще он снимает обзоры на новинки «яблочной» техники и не только. За его блогом следят уже более 2,5 млн пользователей. Не мудрено, ведь даже сотрудники «Комсомолки» узнали там много нового и полезного.
Подробнее смотрите в нашем сюжете
Таких героев TikTok, как Екатерина, вы еще не видели! Красавица, умница, поёт романсы… А еще она знает о грибах абсолютно все ! В TikTok Екатерина не так давно, но уже за это время смогла собрать вокруг себя весомую аудиторию — около 200 тысяч подписчиков. Она считает, что главный секрет успеха — блеск в глазах. А вот так ли это на самом деле или нет, можете увидеть сами в нашем сюжете
«Почему они его не кусают?» - это самый частый вопрос, который задают Андрею Добросотскому в его блоге о пчелах! Пользователи сети даже шутят, что он и сам наполовину пчела. Андрей быстро стал популярным в TikTok, хотя сам таковым себя не считает. Он продолжает усердно работать, чтобы добиться своей мечты. И верит, что когда-нибудь сможет открыть интерактивный детский центр, где каждый ребенок сможет стать ближе к миру пчел.
Подробнее об истории успеха Андрея Добросотского:
Эта женщина способна создать шедевр искусства даже из бетона! Алла не только мастерски владеет тяжелым материалом, но благодаря ему еще и стала настоящим героем в TikTok! Она учит подписчиков секретам своего мастерства, а также делится советами о том, как можно украсить свой дом просто и красиво, а главное — своими руками.
Подробнее о творческом пути Аллы смотрите в сюжете:
Она смогла стать популярным тиктокером будучи в деревне! Каролина Моисеенко влюбила в свою жизнь уже более 2 млн пользователей площадки. Она ежедневно рассказывает о своих не простых, но весьма увлекательных буднях. Каролина знакомит подписчиков с жителями своей деревни, а также любимыми животными. Например, ролик с гусем Гришей уже набрал более 10 млн просмотров.
Но в чем секрет такого успеха? Смотрите в нашем ролике:
Если и вы считаете себя настоящим героем TikTok, но еще не попали в наш список, то стучитесь в официальный аккаунт «КП» в TikTok – @rukptok
Кстати, у нашего канала уже 127 тысяч подписчиков. Мы благодарны всем, кто в TikTok вместе с нами! Подписывайтесь - вас ждёт много интересного!