«Вход в профессию» состоялся»: зачем студенты технических вузов добровольно проходят оценку квалификации?

Студенты ВГУ сдают профессиональный экзамен «Вход в профессию». Фото: пресс-служба Группы «РОСНАНО»

Выпускник политехнического вуза – «полуфабрикат» или готовый специалист? Вопрос не из простых. Руководство высокотехнологичных предприятий часто берет на работу нового сотрудников будто «кота в мешке», мало что зная о его квалификации. Но в последнее время ситуация меняется. Например, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа «РОСНАНО») последние три года помогает интегрировать инструменты независимой оценки квалификации (НОК) в вузовское образование. Подводим первые итоги: к концу 2021 года в профессиональных экзаменах приняли участие более 1,5 тысяч студентов из 27 университетов и колледжей. В чем интерес самих студентов?

40% ВЫПУСКНИКОВ НЕ РАБОТАЮТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Согласно статистике Минобрнауки России, в 2020 году в стране по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучали 710 университетов и институтов, включая частные. Общее количество выпускников превысило 849 человек. Но много ли из них работают по специальности? Всего процентов 60. Хотя трудоустройство выпускников - главный показатель качества подготовки в вузе, который показывает, что учебное заведение видит изменения на рынке труда и корректирует под них программы, обеспечивая выпускников востребованными знаниями.

«Благодаря передовым технологиям профессиональный экзамен может стать единым доступным инструментом для оценки квалификации как для граждан, имеющих опыт работы, так и для выпускников системы профессионального образования в соответствии с требованиями работодателей», - отметил Владимир Путин год назад, обращаясь с приветствием к участникам шестого всероссийского форума «Национальная система квалификаций России».

Больше того, для объективности качества подготовки студентов в университетах необходимо увязать друг с другом государственную итоговую аттестацию (ГИА) или промежуточную аттестацию с независимым профессиональным экзаменом. Работодателю не нужны теоретики. В производстве требуются специалисты, которые сразу готовы выполнять производственные задачи. А для этого необходимо, чтобы новый сотрудник обладал достаточной квалификацией, умел быстро обучаться, был готов адаптироваться к новым условиям труда, осваивал и даже менял технологии. Не удивительно, что одна из приоритетных задач Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО» и Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в наноиндустрии – привлечение студентов к профессиональным экзаменам студентов во время обучения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

СПК в наноиндустрии при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ развивает в вузах несколько проектов по внедрению независимой оценки квалификации. Базой для разработки экзаменационных заданий служат реальные требования рынка труда, отражённые в профессиональных стандартах. Результаты оценки квалификации – своего рода индикатор соответствия подготовки специалиста современным требованиям. При этом изначально НОК была нацелена на специалистов, уже имеющих диплом и опыт работы.

В рамках пилотного проекта ГИА-НОК «Вход в профессию», стартовавшего в 2018 году, для участия студентов в профессиональных экзаменах требовалось смягчить условия допуска. По решению СПК в наноиндустрии список документов для прохождения профэкзамена был расширен. Теперь справка об обучении на выпускном курсе дает молодым людям право участвовать в процедуре оценки квалификации. Сегодня студенты вузов и колледжей, обучающиеся по направлениям подготовки в области нанотехнологий и связанных с ними высокотехнологичных направлений, могут сдать профессиональные экзамены по 43 профессиям.

Экзамен для студентов проводится с использованием специальных тестов и заданий, которые предоставлены Советом по профессиональным квалификациям в наноиндустрии и адаптированы под требования к компетенциям, навыкам, формируемым программами высшего или профессионального образования. По итогам экзамена студент получает сертификат об участии в профессиональном экзамене, в котором указывается, успешно или не успешно сдан экзамен.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, НО ВАЖНЫЙ

Разумеется, независимая оценка квалификации – экзамен не обязательный. Но дело в том, что наличие этого документа может самым серьезным образом отразиться на успешности карьеры молодого специалиста в профессии.

Преимущества, которые даёт студентам участие в профэкзаменах:

- улучшение условий для трудоустройства: выход на рынок труда с признаваемыми работодателями сертификатами о профессиональной квалификации,

- снижение порога успешной профессиональной адаптации,

- своевременная корректировка образовательной и профессиональной траектории.

При этом предприятия наноиндустрии активно принимают на работу молодежь, окончившую обучение по профильным образовательным программам: более 72% предприятий заявило, что в течение последних трех лет осуществляли приём выпускников образовательных организаций, а 21% – что выпускники проходили стажировку или производственную практику на предприятии. Базовыми критериями, которыми руководствуются специалисты кадровых служб предприятий наноиндустрии при приеме выпускников на работу, являются уровень профессиональных знаний, выявленных в рамках профессионального тестирования, анкетирования (47,22%), прием только из профильных вузов и учреждений СПО (36,11%) и успешное прохождение практики, стажировка в организации (30,56%).

Независимый профессиональный экзамен становится настоящей путевкой в жизнь для юных специалистов высокотехнологичных компаний Фото: Павел МАРТИНЧИК

30 марта 2021 года на заседании СПК в наноиндустрии было принято решение разрешить центрам оценки квалификаций (ЦОК) засчитывать положительные результаты экзамена для студентов «Вход в профессию» в качестве допуска к практической части профессионального экзамена по той же квалификации – уже при последующем обращении соискателя в ЦОК в течение двух лет с даты выпуска из образовательной организации.

22 ноября в экзаменационном центре Санкт-Петербургского государственного технологического института на базе Центра оценки квалификации завода «КП» впервые проводился профессиональный экзамен студентов в полном объеме по профессиональным квалификациям «Технолог в области анализа, разработки и испытаний наноструктурированных лаков и красок», «Специалист по разработке и испытаниям полимерных наноструктурированных плёнок» и «Инженер-технолог формообразования и обработки изделий из наноструктурированных керамических масс». В экзамене принимали участие 15 студентов. Итоги выполнения практической части экзамена показали, что у студентов имеются дефициты знаний и умений, связанных с работой с нормативно-технической документацией, решением производственных задач и подготовкой конкретных кейсов.

Как их решить? Вузам необходимо увеличить количество занятий, связанных с освоением перечисленных выше разделов. Для этого необходимо как можно активнее привлекать в качестве преподавателей работодателей и специалистов экзаменационного центра, расширять производственную практику в промышленных компаниях.

ПЕРЕХОД К МАСШТАБИРОВАНИЮ

«Профессиональный экзамен «Вход в профессию» позволил зайти в вузы в щадящем режиме, апробировать все процессы, связанные с проведением профэкзаменов для студентов. Алгоритм, который Фонд отработал совместно с СПК в наноиндустрии, может быть перенесён и на другие отрасли, – сообщила Ангелина Волкова, руководитель направления по развитию профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных и образовательных программ, ответственный секретарь рабочей группы по вопросам развития системы оценки квалификаций Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, – Безусловно, программы в вузах отличаются. Во избежание риска массовой несдачи профэкзаменов студентами Фонд рекомендует организовать совместный с преподавателями предварительный анализ заданий и в случае необходимости проводить «Вход в профессию» по уже адаптированным заданиям».

В результате пилотного проекта ГИА-НОК, проведенного СПК в наноиндустрии, был выявлен ряд нестыковок, которые не позволяют провести полноценную итоговую аттестацию выпускника вуза только с применением механизмов независимой оценки квалификации и запустить масштабное применение новой практики.

Так, на сегодня:

- профессиональный стандарт не покрывает все ключевые компетенции, осваиваемые в рамках образовательной программы;

- материально-техническая база вузов не всегда дает возможность освоения высокотехнологичных квалификаций;

- требования квалификаций сложны для выпускников вузов, что чаще всего связано с отсутствием практического опыта.

Безусловно, для устранения этих барьеров требуется и время, и поддержка государства.

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям требуется расширить профстандарты - внести дополнительные трудовые функции, которые позволят сформировать так называемые «входные» квалификации - и затем утвердить их на федеральном уровне. Необходимо сопряжение процедур независимой оценки квалификации и государственной итоговой аттестации на законодательном уровне и устранение имеющегося дисбаланса.

Для понимания целостности проблематики ситуации важно реализовать подобный пилотный проект по внедрению независимой оценки квалификации в государственную итоговую аттестацию студентов вузов на федеральном уровне - под эгидой Минобрнауки России и активном участии Национального агентства развития квалификаций и отраслевых СПК.

Учитывая, как поручение Президента Российской Федерации от 28 марта 2020 по проведению на федеральном уровне внешней оценки качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования, так и необходимость поддержать студентов и выпускников в успешном профессиональном старте, масштабирование проекта ГИА-НОК необходимо начинать уже сегодня.