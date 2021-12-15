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Общество15 декабря 2021 15:50

«Лучшие показатели за 70-летнюю историю»: Башкирская содовая компания подводит итоги 2021 года

Гендиректор предприятия Эдуард Давыдов отмечает, что на нынешнем рекорде останавливаться не намерены!
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Башкирская содовая компания (БСК) известна всей России. Здесь нет преувеличения - посмотрите содой какого производителя вы пользуетесь дома. Крупным предприятиям чрезвычайно трудно наращивать производство. Но в этом году БСК бьет собственные рекорды производства. С чем это связано? Рассказал генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов.

ПЕРЕЧИСЛИЛИ БОЛЕЕ 10 МИЛЛИАРДОВ НАЛОГОВ

- Эдуард Маликович, появилась информация о том, что БСК заканчивает год с рекордными показателями. Можете подтвердить эту информацию?

- По предварительным данным, 2021 год, действительно, станет для компании историческим по достигнутым результатам. Будет произведено примерно 218 тыс. тонн бикарбоната натрия (рост более чем на 18% к предыдущему году), почти 52 тыс. тонн натра едкого твердого (+31%). Также фиксируем увеличение производства ПВХ до 269 тыс. тонн., кальцинированной соды марки Б до 1824 тыс. тонн. Еще раз повторю: это лучшие показатели за всю 70-летнюю историю. В рублевом эквиваленте мы фиксируем рост общего объема произведенной продукции более чем на 20% (58,1 млрд рублей). Как следствие – существенный рост и выручки (58,9 млрд руб.), и чистой прибыли до 15,0 млрд руб. При этом компания заплатит в бюджеты всех уровней 10,4 млрд рублей налоговых отчислений. Так что, действительно, результаты впечатляющие. И, я бы сказал, очень приятные.

- За счет чего удалось добиться столь существенного роста производства?

- Здесь все по классике – «три источника и три составных части». В нашем случае это постоянная модернизация производства, внедрение новых технологий. Мы полностью реконструировали производство пищевой соды (очищенного бикарбоната натрия). В уходящем году, в частности, запустили новый винтовой компрессор стоимостью в полмиллиарда рублей, который позволяет и объемы производства увеличить, и качество продукции улучшить. Установили новые газовые хроматографы «Кристаллюкс – 4000М» - оборудование для мониторинга воздушной среды и водных объектов, а также пробоотборные устройства воздуха, потому что для нас, как я уже говорил не однократно, экологизация производства – это вопрос №1. Мы стали первым предприятием в стране, где разработали и внедрили технологию разделения дистеллерной жидкости (отход содового производства) - на твердую и жидкую фракции и придумали, как их дальше использовать. Мы одними из первых в мире внедрили технологию непрерывного дозирования инициатора, разработали технологию пеногашения в процессе полимеризации, что позволило значительно увеличить производство ПВХ. И это только малая часть. В общей сложности в этом году на инвестиционные проекты и модернизацию производства запланированы затраты не ниже уровня прошлого года.

Во-вторых, мы постоянно чувствуем поддержку руководства республики. Хочу отдельно высказать слова благодарности Главе Республики (Башкортостан – «КП») Радию Фаритовичу Хабирову и премьер-министру Республики Андрею Геннадьевичу Назарову за возможность в оперативном режиме решать очень многие текущие вопросы, тем самым повышая эффективность принятия управленческих решений.

Ну, и третье – это, конечно, люди. Именно наши сотрудники – наш ключевой приоритет. По сравнению с 2020 годом средний рост заработной платы в этом году, составил 16%. Наш коллективный договор на протяжении уже многих лет признается лучшим в регионе. В деньгах меры социальной поддержки, прописанный в нем, «весят» свыше 2,7 млрд рублей. Успешно реализуется программа «Повышения благосостояния трудового коллектива до 2025 года».

«УСПЕХ ПОРОЖДАЕТ УСПЕХ»

- Главный вопрос – что дальше. Обычно после рекордов следует спад. Какие планы у БСК?

- Я не соглашусь с тем, что после успеха должен быть провал. Психологи уверяют, что «успех порождает успех». Прошлые достижения мотивируют идти дальше, к новым целям. Тем более, что для этого есть все необходимое. Совместно со специалистами «ВЭБ Инжиниринга» (входит в госкорпорацию «ВЭБ.РФ») разработана Программа стратегического развития компании до 2030 года. Программа предполагает не только дальнейшую модернизацию оборудования, но и создание абсолютно новых производственных линий. В ближайшее время она будет представлена новому Совету директоров БСК.

У нас много планов на следующий год, так что точно могу сказать: на нынешнем рекорде мы останавливаться не намерены!

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