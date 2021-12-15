«Санта для хвоста»: В Москве начали сбор корма для собак и кошек, замерзающих на улицах

Фото предоставлено фондом «Ника»

Москва — один из немногих российских городов, где применяется система массового безвозвратного изъятия животных. Это когда бездомные кошки и собаки остаются жить в приютах. В Московской области же, например, работает другая система - ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и последующий выпуск на волю.

По данным фонда помощи бездомным животным «Ника», несмотря на все меры, на улицах столицы находятся около 10 тысяч собак, а области — 17 тысяч. И у вас есть уникальная возможность сделать этим животным подарок - не дать замерзнуть и погибнуть от голода.

Фото предоставлено фондом «Ника»

На сайте фонда в рамках акции «Санта для хвоста» можно приобрести определенное количество корма — от 3 до 100 кг — или оставить любую сумму пожертвования.

Это очень важно, поскольку зимой животные, оставшиеся без крова, гораздо чаще погибают. Организму требуется больше еды, чтобы согреться, а источников питания становится все меньше. Необходимые 30 тонн корма — это 75 000 порций еды.

Все собранные средства пойдут на питание собакам и кошкам в декабре и январе. Закупленный корм фонд распределит между проверенными волонтерами и приютами, которые не получают помощи государства. Оставить заявку на помощь фонда любой приют или волонтер может на сайте акции.

Фото предоставлено фондом «Ника»

«Когда люди говорят про бездомных животных, почему-то в первую очередь имеют в виду тех, кто в приютах. И не думают о том, что они откуда-то туда попали — с улицы. Я часто говорю, что у нас 90% средств благотворительных средств тратится на 10% животных, которые уже находятся в приютах. При этом остаются еще 90% — это те кошки и собаки, которые все еще живут на улицах... В целом, просвещенное зоосообщество не поддерживает идею подкормки животных на улицах, но это в теплое время года. Если же не подкармливать собак и кошек зимой, они просто погибнут», — Вера Митина, директор фонда «Ника».

В прошлом году акция «Санта для хвоста» собрала 60 тонн корма, которые помогли 27 частным приютам пережить сильные морозы и более 200 волонтерам накормить животных на улицах. В этом году половину объема предоставили крупные компании-производители кормов.