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Общество15 декабря 2021 15:59

«Санта для хвоста»: В Москве начали сбор корма для собак и кошек, замерзающих на улицах

Для того, чтобы бездомные животные города и области пережили зиму, нужны 30 тонн корма
Александра ЛЕВИЦКАЯ
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Фото предоставлено фондом «Ника»

Фото предоставлено фондом «Ника»

Москва — один из немногих российских городов, где применяется система массового безвозвратного изъятия животных. Это когда бездомные кошки и собаки остаются жить в приютах. В Московской области же, например, работает другая система - ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и последующий выпуск на волю.

По данным фонда помощи бездомным животным «Ника», несмотря на все меры, на улицах столицы находятся около 10 тысяч собак, а области — 17 тысяч. И у вас есть уникальная возможность сделать этим животным подарок - не дать замерзнуть и погибнуть от голода.

Фото предоставлено фондом «Ника»

Фото предоставлено фондом «Ника»

На сайте фонда в рамках акции «Санта для хвоста» можно приобрести определенное количество корма — от 3 до 100 кг — или оставить любую сумму пожертвования.

Это очень важно, поскольку зимой животные, оставшиеся без крова, гораздо чаще погибают. Организму требуется больше еды, чтобы согреться, а источников питания становится все меньше. Необходимые 30 тонн корма — это 75 000 порций еды.

Все собранные средства пойдут на питание собакам и кошкам в декабре и январе. Закупленный корм фонд распределит между проверенными волонтерами и приютами, которые не получают помощи государства. Оставить заявку на помощь фонда любой приют или волонтер может на сайте акции.

Фото предоставлено фондом «Ника»

Фото предоставлено фондом «Ника»

«Когда люди говорят про бездомных животных, почему-то в первую очередь имеют в виду тех, кто в приютах. И не думают о том, что они откуда-то туда попали — с улицы. Я часто говорю, что у нас 90% средств благотворительных средств тратится на 10% животных, которые уже находятся в приютах. При этом остаются еще 90% — это те кошки и собаки, которые все еще живут на улицах... В целом, просвещенное зоосообщество не поддерживает идею подкормки животных на улицах, но это в теплое время года. Если же не подкармливать собак и кошек зимой, они просто погибнут», — Вера Митина, директор фонда «Ника».

В прошлом году акция «Санта для хвоста» собрала 60 тонн корма, которые помогли 27 частным приютам пережить сильные морозы и более 200 волонтерам накормить животных на улицах. В этом году половину объема предоставили крупные компании-производители кормов.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС