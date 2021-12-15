Наперегонки с Дедом Морозом: во сколько обойдется улететь на отдых этой зимой

1 января стоимость авиабилетов почти по всем направлениям падает примерно вдвое Фото: Олег УКЛАДОВ

Пандемия продолжает играть с авиаперелетами злую шутку. Неопределенность, куда на каких условиях можно улететь (нужен ли QR-код, понадобится ли ПЦР-тест) и не изменится ли что-нибудь через месяц, сделала практически невозможными прогнозы даже для внутренних рейсов.

Исходя из анализа уже купленных авиабилетов на декабрь-январь, проведенного сервисом OneTwoTrip, в среднем они обошлись путешественникам примерно на 14% дешевле, чем годом раньше. Большая часть приобретенных заранее билетов (больше 90%) оформлены по России.

Зато - также в среднем — подорожали зимние туры (если смотреть без стоимости перелета). В частности, на горнолыжные курорты, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) — на 10-20%. Так что в целом зимний отдых дешевле не стал.

МОЖНО ЛИ ЕЩЕ НЕДОРОГО УЛЕТЕТЬ НА НОВЫЙ ГОД?

«КП» специально для вас составила рейтинг наиболее популярных туристических направлений по минимальной цене перелета из Москвы (см. «Почем можно улететь на Новый год»). Цены мы смотрели с вылетом 30 декабря — это самая популярная предновогодняя дата. И самая дорогая. Если хочется дешевле — лучше улететь 29-го. Например, минимальная цена найденного нами безбагажного билета из Москвы в Симферополь на 30 декабря — более 16 тысяч (в обе стороны, с возвращением 2 января). А если улетать 29 декабря и возвращаться 2-го — 13 200 руб.

А самый-самый дешевый день для перелетов, по понятным причинам, 1 января — стоимость авиабилетов почти по всем направлениям падает примерно вдвое.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, больше всего перелетов в новогодние праздники россияне запланировали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Симферополь и Краснодар. Средний чек в одну сторону по купленным в эти города билетам на праздники колеблется вокруг 7-8 тыс. рублей. Из зарубежных направлений у самостоятельных путешественников наиболее популярно ближнее зарубежье, а также Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Греция.

«ПОЙДУ В ОТПУСК ПОСЛЕ КАНИКУЛ»

Желающим сэкономить эксперты традиционно рекомендуют отдыхать, когда новогодние каникулы уже закончатся. В этом году все вроде бы и так, и не совсем так.

- Авиакомпании, напрямую и через электронные площадки бронирования билетов уже начали снижать цены по датам после 10 января, то есть сразу по окончании новогодних каникул, но держат стоимость на февраль высокой. Допустим, по направлению Москва-Сочи уже с 11-12 января ценники вновь возвращаются ниже отметки в 5 тыс руб. Но на большинство дат февраля и марта цены предварительного бронирования на 10-15% выше, - анализирует ситуацию ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Пётр Пушкарёв. - Почему так? Более дорогими тарифами на перелеты авиаперевозчики пока просто вынуждены подстраховывать себя на случай, если законопроект о QR-кодах на транспорте вновь возникнет на повестке дня. Если возможность летать закон оставит только для привитых или уже болевших, последствия для еле-еле отступившей от грани выживания авиаотрасли могут быть в финансовом плане тяжелейшими. Даже с поправкой о выдаче кода на основании антител, за бортом останутся не менее 1/3 от всех россиян, составляющих обычно пассажиропоток. А слабая заполняемость рейсов приведёт к их удорожанию не меньше чем на 15% по России, а по зарубежным направлениям и сразу на все 25-30%.

Пока топ направлений для полетов после праздников и до окончания зимы, по данным Туту.ру, выглядит так. На первом месте — Москва (средний чек по уже купленным билетам - 5047 руб. в одну сторону), дальше Санкт-Петербург (5443 руб.), Сочи (4537 руб.), Минеральные воды (4136 руб.), Краснодар (4872 руб.)

Почем можно улететь на Новый год

(30 декабря из Москвы, обратно 2 января, самые дешевые билеты)

Минеральные воды 5610 (багаж +1325)

Калининград 11044 (багаж +1783 р)

Сочи 12160 (багаж +6337р)

Симферополь 16080 (багаж +1640)

Мурманск 16967 (багаж +4300)

Петрозаводск 18036 (багаж +2895)

Новокузнецк (Шерегеш) 20330 (багаж +2841)

(Данные aviasales.ru на 15 декабря, цена туда и обратно)

Топ-5 самых бюджетных зарубежных направлений для путешествий на новогодние праздники

(средний чек туда-обратно, руб.)

1.Армения 18598

2.Молдавия 20407

3.Азербайджан 21454

4.Египет 23471

5.Турция 23991

(По данным сервиса Купибилет)