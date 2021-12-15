Русские мигранты на джипах пошли на таран границы США: «Вляпались в боевик с перестрелкой»

18 россиян задержаны по обвинению в нападении и незаконном въезде в Штаты Фото: REUTERS

Это было похоже на съемки боевика! 12 декабря джипы, загруженные под завязку россиянами с детьми, таранят на бешеной скорости очередь из машин на границе Мексики и США. Они не реагируют на команду американского офицера-пограничника остановиться, а даже наоборот, сильнее давят на газ! В итоге силовики США достают табельное оружие и открывают огонь.

Как сообщают американские СМИ, пострадали (ранены) 3 россиян. 18 задержаны по обвинению в нападении и незаконном въезде в Штаты.

И эта история не первая, буквально несколько недель назад была такая же перестрелка с русскими и перекрытие американской границы. Что вызвало волну негодования в мексиканских соцсетях.

Там много гневных комментариев: «Почему русские позволяют себе такое? Они свободно приезжают в нашу страну и парализуют границу для нас самих же!» Ведь ни для кого не секрет, что местные жители, мексиканцы, едут через эту границу США с работы и на работу, часто в ночные смены... и происходящее не может их радовать.

Похоже, лишь вопрос времени, когда они начнут избивать и грабить проводников и их клиентов за то, что они русские.

А недовольство тут вызывают именно русские.

Правда, надо понимать специфику: к русским американцы и мексиканцы привычно относят всех граждан бывшего СССР.

Что же происходит? Откуда у черта на куличках — на границе США и Мексики, толпы граждан России?

Почему они идут на отчаянные тараны и рискуют быть застреленными?

«Комсомольская правда» провела свое расследование.

И вот что выяснилось.

НЕ ЧЕРЕЗ МЕКСИКУ, ТАК ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ

Оказалось, русские тут по численности стремительно догоняют лидеров эмиграции - страны Южной Америки!

Таможенно-пограничная служба США бьет тревогу: число незаконных мигрантов из России в этом году увеличилось почти в десять раз - до 4 103 только задержанных. Год назад зафиксировано лишь 467 таких случаев. При этом кроме граждан РФ незаконно пересечь границу попытались 676 граждан Украины.

Но перед тем как обвинять, стоит вспомнить, что поток русских нелегалов возник на фоне почти полного закрытия легального въезда в США. Сегодня получить американскую визу в Москве часто не могут даже спортсмены, дипломаты, работники ООН и члены Правительства. А для рядовых граждан это превратилось в неразрешимую проблему.

В российских регионах ситуация с визами ещё хуже.

А все из-за дипломатической войны, развязанной США против России еще в 2016 году.

И теперь Штаты предлагают гражданам России ехать за визами в...Польшу! Хотя, например, из Владивостока до США ближе чем до Варшавы.

Разумеется, люди начинают искать более простой путь. И находят его: Мексика! Народный «Текиловый трафик» тут все растёт и растёт. Хоть он и колючий, как матёрый кактус.

Да, оказалось, «попасть в Америку» можно не только на службе в Ракетных войсках. Старина Байден, сменив Трампа, снова приоткрыл форточки на мексиканской границе для эмигрантов из Латинской Америки.

«Чем мы хуже?!» - тут же подумали русские из числа желающих превратить туризм в эмиграцию.

«А мы чем хуже мексиканцев?» - прослышали про это дело уже таджики, киргизы, узбеки. И тоже выстроились к узкому окошку на южной границе США.

Окошко всех не вместило и родилась очередь.

Но очередь, как известно - это для нас неудобство, а для людей предприимчивых, лишенных остатков совести - это способ хорошо заработать. Любая очередь - это деньги в чей-то карман.

Тысячи вполне себе обеспеченных россиян ринулись в «дыру» в американо-мексиканской границе. Фото: REUTERS

КОГДА ВАС ГРАБЯТ ВСЕ

Каждые день и ночь все новая партия «туристов» попадет в США, твердо уверенная, что тут все набито долларами.

А если люди движимы корыстью - то не грех их немного подоить. Именно так рассуждают те, кто сегодня устроил настоящую охоту за русскими мигрантами, стремясь выжать из них все что можно.

Вот что рассказывает наша соотечественница, которую предприимчивые «койоты» - «помощники волонтёры и адвокаты» под видом помощи раздели до нитки. Ира из уральского Ирбита поделилась со мной своими эмоциями:

«Да нас кинули все кому не лень! Я сейчас как стриженная овца. Продали квартиру, 50 тысяч долларов, думали, хватит на дорогу и пожить первое время в Америке, может, первый год, пока не найдем хорошую работу.

Как бы не так!

Началось с консультанта Игоря который за 500 долларов обещал «оставаться на связи круглосуточно и решать все наши проблемы», и «у него везде есть свои люди которые нам помогут». Вначале правда был на связи, и что-то советовал, но как только начались реальные проблемы - тут же пропал. Дали денег за подбор машины, по хорошим рекомендациям, в итоге пришлось покупать вторую – это два раза по 2000 долларов. По дороге в Тихуану (мексиканский город на самой границе с США, ред.) полиция тормозила раз десять. И как только увидят русской паспорт – все тут же хотят денег! Кто из них правда полиция, а кто местный ряженый колымит - понять невозможно, но все с пушками. Знаете, проще заплатить, чем проверять. Нашлась вдруг религиозная организация, и пастор нам объяснил очень убедительно, что им религия кидать людей не позволяет, а на деле выяснилось - очень даже позволяет - исчезли с деньгами за поручительство и приют, как и все остальные. В итоге мы сейчас в США, посидев в отстойнике (там холодно!), но без денег вообще. Если вы сюда за сладкой жизнью - не советую. Может тут на бочку меда всего ложка дерьма, но вся эта ложка досталась нам».

СКОЛЬКО ВСЕГО РУССКИХ «БЕЖЕНЦЕВ» В США

Статистика говорит (по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев), что только в США за прошлый 2020-й прибыло 2 226 лиц, гонимых (по их словам) «кровавым российским режимом». Но в 2021-м поток мигрантов еще вырос!

Изображать из себя пострадавшего от властей приходится тем, у кого нет других оснований (льгот по «воссоединению семей» и т.д.) переехать жить в США.

Всего в США сейчас свыше 3 миллионов (!) наших бывших соотечественников, а число русскоязычных почти вдвое больше. Правда в эту цифру входят и те, кто родился уже в США, но указывает русский как свой родной язык.

Очевидцы также говорят, что поток россиян растёт: "За лето человек 800, приехавших из России в Мексику, не вылетели обратно. Скорее всего они штурмовали границу США или стоят в очереди, - рассказывает эмигрант Виктор. - Регулярно в наших соцгруппах кто-то отчитывается, что он успешно прорвал границу. А таких групп как наши - в интернете десятки, если не сотни. Так что поток большой! Думаю, в сумме по всем переходам человек 100 в день - это реальная цифра".

«МЫ, РУССКИЕ, ТУТ ДРУГ ДРУГА НЕ ОБМАНЫВАЕМ»

Русские едут семьей или вскладчину, так как на месте надо купить б/у машину, чем дешевле, тем лучше. Потом ее можно бросить, но без машины невозможно выжить в очереди на границе.

Друг друга беглецы ищут через соцсети. И уже тут у мексиканских жуликов выставлены первые сети:

- В нашу группу записался провокатор, - объясняет участник такого побега, назвавшийся Николаем. Он выяснил все наши планы, а в последний момент не явился и пропал. Все наши координаты и переписку он слил своим людям и власти в США нас сразу задержали, объяснив, что мы нелегальные мигранты и нас будут депортировать. Но тут же появились «добрые люди» из фонда помощи беженцам (на самом деле просто рэкетиры из бывших эмигрантов, работающие на пару с местной полицией), которые оказывается тоже о нас уже всё знали и предложили выкупить из тюрьмы - всего за 1000 долларов с человека. Но проблема в том, что позже нас задержали снова. Когда нас наконец отпустили, мы разделились, чтобы нас опять не вычислили. Но нас вычислили! Дорога-то по сути одна. Нам повезло что у нас кончились деньги и полиция потеряла к нам интерес. Еды нет, денег нет, ничего нет. Спасибо, помогла родня - мы выбрались. Совет: брать с собой много денег нельзя! Пока у вас не вытрясут их все - не отстанут, сколько бы вы не взяли... Но мы сделали ошибку в самом начале.

Всего в США сейчас свыше 3 миллионов наших бывших соотечественников, а число русскоязычных почти вдвое больше Фото: Евгения ГУСЕВА

- Какую?

- Надо было заделаться «лицом преследуемым на родине властями за оппозиционную деятельность». Тогда шансов прорваться в США было бы куда больше, без этих неприятностей.

- А как это сделать?

- Ну, скажем, кидаешь пластиковый стаканчик в полицейского, получаешь дубинкой по жопе и 15 суток ареста. Все! Ты уже политзаключенный. Делай селфи! Потом предъявишь.

ТАМ ВООБЩЕ ОПАСНАЯ СТРАНА

Рассказывает адвокат Юрий Моша.

Этот адвокат был, возможно, первым кто разместил у себя в блоге ролики с границы Мексики и США, где в громадную очередь выстроились русские, желающие стать американцами.

- Сейчас в Москве, и на Украине появилось много фирм, которые продают фальшивые кейсы (сборники документов) на убежище. Люди покупают эти кейсы, надеясь получить в США политубежище. А потом ждут решения суда по своему миграционному делу по много лет.

- Юрий, скажите, а что такое «интервью на страх», которое проходят наши беженцы на границе?

- Вам задают вопросы - не преследуют ли вас в своей стране, чего вы боитесь, опасаетесь ли вы за свою жизнь. Там очень много вопросов, которые повторяются в разных формах, чтобы поймать вас на лжи.

- А конфликты между самими мигрантами бывают?

- Мексика вообще опасная страна, и пока вы где-нибудь на границе в Тихуане или Лоредо, с вами может случиться всякое. Конфликты из-за места в очереди, например. Или вымогание денег.

- А как избежать неприятностей?

- Хорошего рецепта нет. Надо знать местные законы и традиции. Например, что вы сделаете если увидите дерущихся детей? Разнимите их, как у нас принято? А там по закону этого делать нельзя. Ни в коем случае.

- Как известно, в Мексике сильны мафиозные группировки. Есть ли контроль мафии за потоками беженцев?

- Да конечно! Полиция там на местах давно срослась с мафией. Когда вам, например, продают место в очереди, уверен, что те, кто надо, получают с этой сделки свою долю.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА

До выезда:

- Предложение «помощи с выездом с США» в соцсетях. Следует убедительная переписка, с примерами людей, которым уже помогли. И как им теперь хорошо. После получения аванса помощники тихо сливаются в тину.

На мексиканской стороне границы:

- То же самое предложение «Помощи с выездом с США» (легенд у них десятки) только уже с личным контактом. После получения денег «помощника» более невозможно отыскать – на связь не выходит, телефон заблокирован, имя вымышленное.

- Аферы с размещением весьма разнообразные, суть – получить аванс и кинуть. Например, После получения аванса «хозяином жилья» появляется настоящий владелец или полиция, и выгоняют постояльцев.

- Работа наводчиков, цель которых – выяснить наличие у мигранта денег и ценностей. Затем - банальный грабёж, кража, или вымогательство.

- Получение под благовидным предлогом ваших документов и их похищение ради выкупа.

- Продажа поддельных документов (самых разных). Как правило это приводит в тюрьму в США при первой же проверке.

- Продажа эмигрантам непригодных или даже угнанных автомобилей под видом исправных. По договоренности с полицией такие авто могут продаваться эмигрантам многократно – и изыматься для новой продажи.

При пересечении границы:

- Заключение под стражу и дальнейший выкуп за деньги. Ценник начинается от 1000 долларов с каждого.

- Предложения помощи с устройством на работу, с переездом и проживанием, которые заканчиваются лишь похищенными авансами. При этом конторы могут работать вполне легально, а в договорах прописаны пункты полностью снимающие с них ответственность (например то, что вы платите не за услугу, а лишь за «консультации»). При попытке «качать права» вас сдадут полиции.

- И многие другие способы «постричь барашка».