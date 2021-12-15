По чем кокаин для слуги народа: Издание "Страна" проверила слухи о наркозависимости Зеленского и его окружения

Kроме самого президента Украины под подозрение попали и депутаты его фракции Фото: REUTERS

Портал ссылается на свои источники в силовых структурах Украины. Оказывается, еще во время предвыборной кампании полиция уже имела на руках подтвержденные факты. Но тогда делу ход не дали «все материалы дела, включая фото и видеофиксации, затем ушли наверх и ни в какие уголовные дела или хотя бы публичные разоблачения не вылились».

Поставщиком расследователи называют нардепа от президентской партии "Слуги Народа" Николая Тищенко. «Скандальный депутат был хорошо знаком офицерам УБОПа по роду его занятий в конце 90-х и начале 2000-х. Он руководил отдельным звеном в ОПГ Савлохи и носил тогда кличку Коля Оболонский.

По информации источников "Страны" в МВД и криминальных кругах, Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров».

- Было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаина. Кокаин Николай закупал довольно объемными партиями по 100-150 грамм. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента, — сообщает источник издания.

Лидер, видимо является примером и для своих сподвижников. Потому что кроме самого президента Украины под подозрение попали и депутаты его фракции. Якобы сразу 10 её представителей попались на баловстве наркотиками. Покупают они его в бумажных конвертах, маскируя под документы.

- Передача "товара" в конвертах — это больше почерк Юры Чернецкого (украинский бизнесмен, - ред.). Со стороны (либо при скрытой съёмке) все выглядит так, будто человек получил на руки документы. В случае чего, он типа не видел, что ему передали товар в этих конвертах и сможет "спрыгнуть" на политическую провокацию со стороны оппонентов, — говорит источник "Страны".

Выяснил портал и стоимость дури - 150$ до 200$ за грамм, при этом поставщики делают наценку за секретность.

- Работать по "слугам" полноценно проблематично для полиции, ведь уволенный недавно замглавы МВД Александр Гогилашвили как раз и курировал вопросы, связанные с борьбой с наркотиками. А он тесно связан с "95 кварталом" (супруг помощницы Зеленского - Марии Левченко. - Ред.). Так что круг замкнулся, - заключает источник издания.