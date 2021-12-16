Центр им. Гамалеи запатентовал вакцину от коронавируса для детей всех возрастов - рассказываем подробности

По сути речь идет об оформлении патента на «детские» варианты «Спутника V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщила 15 декабря пресс-служба Роспатента, ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получили патент на изобретение средства для формирования иммунитета к коронавирусу у детей. О чем идет речь? Некоторые СМИ трактовали новость как появление некоего нового иммунобиологического препарата для защиты от ковида мальчиков и девочек, начиная с 1-го месяца жизни.

В действительности же, как выяснилось, речь идет о патенте на вакцину для детей всех возрастов (исключая младенцев младше месяца), в основе которой лежит всемирно известный «Спутник V». По просьбе kp.ru сложную научно-технологическую документацию из Реестра изобретений Роспатента (номер патента 2 761 904) изучил эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

ПОДРОСТКАМ И МАЛЫШАМ - РАЗНЫЕ ДОЗЫ

По сути речь идет об оформлении патента на «детские» варианты «Спутника V», - поясняет эксперт. - Сюда входит и «Спутник М», который сейчас проходит клинические исследования на подростках 12-17 лет, и вакцины для детей младшего возраста, начиная с одного месяца. Кроме того, авторы изобретения описывают интраназальный тип вакцины (впрыскивается в нос. - Ред.) для формирования у детей так называемого мукозального иммунитета. То есть для выработки специфической иммунной защиты от SARS-CoV-2 на первом рубеже, куда попадает вирус - слизистых оболочках носоглотки. Предлагается применять сочетание «классического» «Спутника», который вводится внутримышечно, и интраназальной формы.

В качестве носителя-доставщика антигена (то есть фрагмента коронавируса, необходимого для выработки иммунитета) в детских вакцинах предлагается использовать модифицированные - лишенные возможности размножения - аденовирусы 26-го и 5-го серотипов, как во взрослом «Спутнике». А также запатентована возможность применения еще одной разновидности аденовируса, 25-го серотипа.

- Наиболее интересные для широкого круга людей, родителей детали в информации о патенте касаются дозировки действующего вещества в детских вакцинах, - продолжает Николай Крючков. - Для подростков 12-17 лет, как мы уже знаем, используется 1/5 взрослой дозы. А вот для детей более младшего возраста предлагается уменьшить взрослую дозу в 10 раз.

КОНКРЕТНО

«Исходя из уровня техники можно предположить, что введение детям вакцины, которая используется у взрослых, приведет к уменьшению ее эффективности вследствие незрелости детской иммунной системы, - пишут авторы в описании изобретения к патенту». - Однако проведенные исследования показали, что введение детям 1/10 взрослой дозы разработанного средства индуцирует (то есть способствует появлению. - Ред.) гуморальный иммунный ответ (выработку антител. - Ред.) сравнимый с иммунным ответом взрослого человека. В данном случае это является неожиданным результатом».

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

- Николай, испытания вакцины «Спутник М» на подростках уже давно идут, она зарегистрирована и скоро ожидается ее появление в прививочных пунктах - почему только сейчас появился патент на изобретение? Что это значит?

- Ничего удивительного в этом нет, оформление патента на вакцину, как и любое изобретение, возможно на любом этапе. Упрощенно говоря, ученым просто нужно «застолбить» за собой это изобретение, чтобы иметь официальную патентную защиту своей интеллектуальной собственности.

Кстати, есть такой подход: поскольку патент имеет определенный срок действия, то чем позже запатентуешь изобретение, тем лучше (если только не опасаешься, что «ноу-хау» кто-то выдаст за собственное открытие), отмечает эксперт.

КСТАТИ

Помимо описания клинических исследований (КИ) вакцины у подростков 12-17 лет, в документации к патенту говорится, что оценивалась выработка антител при введении сниженных в 10 раз доз 95-ти детям младшего возраста, отмечает эксперт.

В ТЕМУ

Постпрививочные реакции: от температуры до боли в животе

Как сообщают в документе авторы изобретения, в ходе исследования (то есть испытания вакцин у детей) встречались такие постпрививочные реакции:

- болезненность в месте инъекции,

- гриппоподобный синдром,

- утомляемость,

- субфебрильная температура (то есть до 38 градусов),

- чувство жара,

- заложенность носа,

- головная боль,

- боль в горле,

- кашель,

- ломота в суставах,

- общая слабость,

- боль в животе,

- паническая атака,

- снижение нейтрофилов (разновидность иммунных клеток. - Ред.),

- повышение уровня билирубина в крови.

Аллергические реакции не отмечались. «В целом можно сказать, что выявленные в ходе исследования нежелательные явления характерны для большинства вакцинных лекарственных препаратов. Случаев развития нежелательных явлений, угрожающих жизни, не было зарегистрировано», - пишут разработчики.