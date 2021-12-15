Скандал с подлогом и фальсификацией подписи Никиты Михалкова: чем закончился съезд кинематографистов

Съезд прошел 13 декабря. Председателем был переизбран Никита Михалков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Странная история случилась на съезде Союза кинематографистов. Съезд прошел 13 декабря. Председателем был переизбран Никита Михалков почти единогласно (при одном «против»). И вдруг выступает 59-летний кинорежиссёр из Северной Осетии Аким Салбиев и не очень лестно говорит об администрации союза. Пока он говорит, перед Никитой Сергеевичем кладут на стол бумагу с результатом почерковедческой экспертизы. Выясняется, что Аким Салбиев подделал подпись Михалкова. Об этом объявил сам Никита Сергеевич: «Пленум СК просил поддержать решение об исключении вас из Союза, - Михалков сообщил в микрофон. - Я сказал, что не надо этого делать. Иначе это станет главным событием съезда. Я не поддержал предложение о вашем исключении. Хотя у нас на столе лежит документ - почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что вы дважды подделали мою подпись. Причем в одном письме вы просите руководство Северной Осетии, чтобы вам дали премию. Это подлог».

Как выясняется, Салбиев дважды писал письма главе Северной Осетии от имени Михалкова, где просил выдать ему премию. В 2015-м ему действительно выдали медаль "Во славу Осетии".

Режиссёр-документалист Аким Салбиев - автор фильмов "Хулио Иглесиас в России", "Майкл Джексон в Москве" и многих других в 1987 году окончил ВГИК мастерскую профессора, народного артиста СССР Сергея Герасимова. И в годы учебы в институте прошел стажировку у Никиты Михалкова.

У Акима Салбиева много наград. В 1995 году Северная Осетия — Алания удостаивает его звания народного артиста Республики за цикл фильмов о выдающихся людях — выходцах из Осетии.

С ноября 1997 года он является продюсером, режиссёром-постановщиком, руководителем спецпроектов, художественным руководителем Государственного музея А.С. Пушкина.

В год 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина торжественные вечера, гала-концерты, фестивали, посвящённые юбилею, прошли в постановке и под общим художественным руководством Акима Салбиева. Он - автор и режиссёр-постановщик Юбилеев «Москва-850», «70 лет Великой Победы», Фестивалей «Кавказ — наш общий дом» и «Мир — Кавказу!».

23 апреля 2015 года награждён памятной медалью «Патриот России».

06 июня 2016 года награждён памятной медалью «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову».

26 августа 2021 года награжден орденом «За вклад в духовно-нравственное воспитание человека» международной академией наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

И теперь все эти награды поставили под сомнение.