Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды15 декабря 2021 20:29

Скандал с подлогом и фальсификацией подписи Никиты Михалкова: чем закончился съезд кинематографистов

В очередной раз председателем Союза кинематографистов был избран прославленный режиссер
Татьяна ЗИМНЯЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Съезд прошел 13 декабря. Председателем был переизбран Никита Михалков

Съезд прошел 13 декабря. Председателем был переизбран Никита Михалков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Странная история случилась на съезде Союза кинематографистов. Съезд прошел 13 декабря. Председателем был переизбран Никита Михалков почти единогласно (при одном «против»). И вдруг выступает 59-летний кинорежиссёр из Северной Осетии Аким Салбиев и не очень лестно говорит об администрации союза. Пока он говорит, перед Никитой Сергеевичем кладут на стол бумагу с результатом почерковедческой экспертизы. Выясняется, что Аким Салбиев подделал подпись Михалкова. Об этом объявил сам Никита Сергеевич: «Пленум СК просил поддержать решение об исключении вас из Союза, - Михалков сообщил в микрофон. - Я сказал, что не надо этого делать. Иначе это станет главным событием съезда. Я не поддержал предложение о вашем исключении. Хотя у нас на столе лежит документ - почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что вы дважды подделали мою подпись. Причем в одном письме вы просите руководство Северной Осетии, чтобы вам дали премию. Это подлог».

Как выясняется, Салбиев дважды писал письма главе Северной Осетии от имени Михалкова, где просил выдать ему премию. В 2015-м ему действительно выдали медаль "Во славу Осетии".

Режиссёр-документалист Аким Салбиев - автор фильмов "Хулио Иглесиас в России", "Майкл Джексон в Москве" и многих других в 1987 году окончил ВГИК мастерскую профессора, народного артиста СССР Сергея Герасимова. И в годы учебы в институте прошел стажировку у Никиты Михалкова.

У Акима Салбиева много наград. В 1995 году Северная Осетия — Алания удостаивает его звания народного артиста Республики за цикл фильмов о выдающихся людях — выходцах из Осетии.

С ноября 1997 года он является продюсером, режиссёром-постановщиком, руководителем спецпроектов, художественным руководителем Государственного музея А.С. Пушкина.

В год 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина торжественные вечера, гала-концерты, фестивали, посвящённые юбилею, прошли в постановке и под общим художественным руководством Акима Салбиева. Он - автор и режиссёр-постановщик Юбилеев «Москва-850», «70 лет Великой Победы», Фестивалей «Кавказ — наш общий дом» и «Мир — Кавказу!».

23 апреля 2015 года награждён памятной медалью «Патриот России».

06 июня 2016 года награждён памятной медалью «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову».

26 августа 2021 года награжден орденом «За вклад в духовно-нравственное воспитание человека» международной академией наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

И теперь все эти награды поставили под сомнение.

КультураКультура: кино