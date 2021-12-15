Постройневшая Алина Кабаева пришла на шоу «Вечерний Ургант» в платье с прозрачными вставками из сетки

Алина Кабаева в шоу "Вечерний Ургант". Фото: кадр видео.

Алина Кабаева в последнее время нечасто выходит в свет. Но минувшим вечером она сделала исключение и вместе с коллегами-спортсменками снялась в новом выпуска шоу «Вечерний Ургант». Олимпийская чемпионка появилась в эфире Первого канала в компании других звезд художественной гимнастики - Лори Фанг, Екатерины Серебрянской, Александры Тимошенко, Юлии Барсуковой, Маргариты Мамун и Евгении Канаевой. Поводом для визита стал первый экспериментальный международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», который по инициативе Алины Кабаевой проходит в Москве 16-17 декабря.

Судя по всему, спортсменки заранее договорились о дресс-коде и все как одна пришли в черных платьях. 38-летняя Алина выбрала очень эффектный вариант – черный наряд с прозрачными вставками из сетки на руках и в зоне декольте. Платье известного дома моды Valentino стоит 194 тысячи рублей. Элегантный наряд эффектно облегал постройневшую фигуру спортсменки. Образ дополнили босоножки на шпильках и серьги с крупными бриллиантами.

Алина выбрала очень эффектный черный наряд с прозрачными вставками из сетки на руках и в зоне декольте. Платье от Valentino стоит 194 тысячи рублей. Фото: кадр видео.

Алина вспомнила некоторые яркие эпизоды своей спортивной карьеры. Например, когда она на Олимпиаде 2000 года в Сиднее из-за допущенной ошибки упустила золото. Тогда первое место досталась другой российской гимнастке - Юлии Барсуковой.

- Для меня было важно, что медаль уехала в Россию. Для меня была личная трагедия в проигрыше, но еще я переживала за страну. То, что Юля выиграла, - это замечательно. И я хочу сказать ей большое спасибо, - поблагодарила соперницу Кабаева.

Алина и ее коллеги вспомнили эпизоды из спортивной жизни. Фото: кадр видео.

Напомним, Алина Кабаева уже семь лет занимает должность председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Олимпийская чемпионка сменила спорт на медиа-бизнес, но по-прежнему поддерживает юных гимнасток. Ежегодно накануне 1 июня - Дня защиты детей - благотворительный фонд Алины Кабаевой проводит детский фестиваль художественной гимнастики «Алина». Чемпионка всегда лично принимает участие в подготовке фестиваля: репетирует с девочками номера и делится с будущими гимнастками секретами мастерства. Последние два года - в 2020-м и в 2021-м фестиваль «Алина» не проводился из-за пандемии коронавируса.

». Олимпийская чемпионка появилась в эфире Первого канала в компании других звезд художественной гимнастики - Лори Фанг, Екатерины Серебрянской, Александры Тимошенко, Юлии Барсуковой, Маргариты Мамун и Евгении Канаевой. Фото: Инстаграм.

В ноябре этого года Кабаева получила спортивный "Оскар" - на 39-м Международном кинофестивале спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021 ей вручили золотой Венок почета. Решение о присуждении этой награды принимает Международная федерация кино и телевидения в области спорта. В нее входят представители 123 стран. Фестиваль проходил в Италии, в Милане.

За последнее время Алина заметно постройнела. Фото: Инстаграм.

Миланский спортивный кинофорум традиционно награждает выдающихся атлетов, артистов, общественных деятелей за продвижение спорта, и в этом году выбор экспертного жюри пал на Кабаеву. Высокую награду Алине вручили за проведение детского фестиваля "Алина, популяризацию спорта и приобщение к нему молодежи.