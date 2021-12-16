«Терапия стоит немалых денег»: Дочь Анастасии Заворотнюк впала в депрессию из-за тяжелой болезни матери

Анна рассказала в Инстаграме, что уже длительное время находится в состоянии депрессии из-за болезни мамы Анастасии Заворотнюк. Фото: Инстаграм.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Инстаграме, что уже длительное время находится в состоянии депрессии. По словам 25-летней наследницы звезды, ее накрыла черная волна отчаяния из-за тяжелой болезни мамы. Девушка нашла психотерапевта, который помогает ей выбраться из этого гнетущего состояния. Анна не скрывает, что это долгий процесс, и с последствиями депрессии она борется до сих пор.

- В связи с болезнью мамы я на долгое время провалилась в довольно сильную депрессию. Самую настоящую, не такую, когда люди стигматизируют эту болезнь и называют ею пару дней, когда грустят, - написала Анна на своей странице в соцсети. - В связи с этим я начала обращаться к разным специалистам. И в конечном итоге, нашла своего психолога, который вытаскивает меня из чёрной дыры. Буду благодарна ей до конца дней своих. Не спрашивайте контакт, клиентов у неё под завязку.

Анна посоветовала подписчикам, столкнувшимися с депрессией, в том числе на фоне пандемии, учитывать, что главный путь к выздоровлению лежит через терапию, а не медикаментозное лечение. При этом Анна призналась, что услуги ее психотерапевта стоят очень недешево.

- От себя хочу сказать всем вам, дорогие, что таблетки – это, конечно, хорошо, но главный путь к выздоровлению лежит через терапию. Но я понимаю, что так немного людей могут себе это тупо позволить, так как терапия нужна хотя бы раз в неделю и стоит не малых денег, - рассказала дочь Заворотнюк. - Не представляю даже, насколько же сильны те люди, что смогли справиться с этой ужасной, мучительной и кошмарной болезнью сами. А тем, кто все еще на пути выздоровления, я от всего сердца желаю сил и терпения. В конечном итоге вы обязательно победите.

Анна сейчас отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Наследница звезды сейчас отдыхает на Мальдивах. Наблюдая за ее отдыхом, хейтеры не удержались от критики. Мол, ее мама серьезно больна, находится между жизнью и смертью, а она оставила ее и уехала на тропические острова. В Инстаграме Анна ответила всем, кто осуждает. Девушка попросила подписчиков быть добрее и не считать ее бесчувственной представительницей золотой молодежи.

- Хотела ответить тем, кто пишет мне о том, что я отдыхаю, что я улетела. Может быть, я что-то делаю неправильно в своей жизни. Моего эмоционального, материального состояния хватает вырваться вот так к морю, просто отдохнуть от всего, что происходит, и перезагрузиться. Будьте чуточку добрее, - попросила дочь Заворотнюк.

Анну нельзя назвать равнодушной дочкой: она всегда очень переживает за свою маму. После того, как у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали онкологию, Анна бросила учебу в США и вернулась домой к маме. А когда Анастасии стало хуже, девушка из-за ее болезни отменила свадьбу.

Близкие артистки не делятся информацией о ее здоровье, известно, что Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию. Врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в стадии ремиссии. Лечение действительно требует значительных средств, неудивительно, что муж артистки – фигурист Петр Чернышев очень много работает. Спортсмену приходится оплачивать счета за лечение, включая постоянную сиделку, массаж, лечебную физкультуру с личным тренером и занятия в бассейне для супруги. Семье очень помогают друзья, в том числе Татьяна Навка, перечислявшая часть доходов от ледовых шоу в фонд лечения Анастасии Заворотнюк и других женщин, борющихся с онкологией.