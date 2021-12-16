Волочкова сделала из мертвого кота чучело и поставила его в своей спальне

Анастасия Волочкова скорбит. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анастасия Волочкова не раз удивляла публику экстравагантными высказываниями и поступками. На днях Анастасия снова умудрилась шокировать общественность: на этот раз поводом стал ее любимый кот Лаки. Артистка сообщила в Инстаграме печальную новость – ее питомец скончался от рака. Звезда скорбит и делится своей болью. Но не это известие больше всего потрясло подписчиков, а то, что Анастасия сотворила с покойным Лакки. Балерина отвезла погибшего кота таксидермисту, который сделал из него чучело. Мертвого домашнего питомца балерина поставила у себя в спальне.

- Хочу поделиться своей бедой… Около двух месяцев назад умер наш котик Лакки. Мы все очень его любили. Это был кото-человек. Я не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней. Котика я сохранила и поместила в спальню. Что-то плохое наверно, Лакки на себя забрал, - рассказала Анастасия на своей странице в соцсети, поделившись трогательными снимками покойного котика.

По словам балерины, ее любимец сгорел от рака буквально за пару дней. Два месяца подряд Анастасия любовалась на мертвого питомца в своей спальне. Но теперь артистка усомнилась в правильности своего решения. Волочкова испугалась: а вдруг она заразится от чучела онкологией? Вопрос оказался настолько серьезным, что балерина решила проконсультироваться по этому поводу со специалистом.

Анастасия обожала Лакки. И не пожелала расстаться с ним даже после его смерти. Фото: Инстаграм.

Представители Волочковой связались с известным ветеринарным врачом Иваном Малышевым и попросили дать экспертное заключение по этому вопросу. Как это было, доктор Малышев рассказал на своей странице в Фейсбуке.

- Звонили мне сегодня по поводу одной балерины. Ну, вы ее знаете все, у нас по факту одна балерина известная, и то которая не танцует, - намекнул на Волочкову эксперт.

Иван признается: понимая всю абсурдность ситуации, он и рад бы посмеяться. Но вопрос-то ему задали на полном серьезе.

- Ребята, это ведь не шутка, это горькая правда моего бытия. Прикиньте, был кот, умер потом, из него сделали чучело, поставили хозяйке в спальню, а теперь она переживает: мол, не опасно ли оно? Не подцеплю ли я от него онкологию? Не чревато ли последствиями? А я, типо, ответить должен: умно, по делу, и как профессионал. Конечно, чревато. Не онкологии надо бояться, что за бред вообще. Надо бояться того, что у тебя стоит в спальне чучело кота, и ты на него смотришь каждый день. Вот что страшно. А ещё страшно, что вместо того, чтобы звонить в Ганнушкина (московскую психиатрическую клиническую больницу №4 имени Ганнушкина – Ред.) на горячую линию, звонят зачем-то мне. Господи, они там все кукухой поехали, - эмоционально заключил доктор Малышев.

Чучело мертвого кота два месяца украшало спальню звезды. Фото: Инстаграм.

Неизвестно, избавилась ли Анастасия от чучела кота, или мертвый Лакки по-прежнему украшает ее будуар. А тем временем в особняке звезды появился новый питомец. Волочкова так переживала из-за смерти любимца, что друзья балерины подарили ей котенка. Его доставили в дом звезды из элитного питомника британских шиншилл. Котенок стоит около 500 тысяч рублей. Нового члена семьи Волочковой зовут Ричард, сокращенно - Риччи. Эту кличку придумали для кота балерины ее поклонники.