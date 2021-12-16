Воссоединившийся с Лопес Бен Аффлек признался, что стал алкоголиком из-за своего брака с Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бен Аффлек никогда не скрывал, что его блестящая карьера в Голливуде в какой-то момент пошла под откос из-за пристрастия к спиртному. Алкоголизм актера стал настолько серьезной проблемой, что из-за него он лишился своей звездной роли Бэтмена и на некоторое время выпал из обоймы. В шоу Говарда Стерна Бен рассказал о своей борьбе с выпивкой и о том, почему он стал алкоголиком.

По словам Аффлека, проблемы со спиртным у него обострились в браке с актрисой Дженнифер Гарнер, на которой он женился в 2005 году. Актер признался, что если бы они с Дженнифер по-прежнему были вместе, он бы все еще пил. Отношения с женой настолько тяготили его, что он топил проблемы в алкоголе. Их брак не спасло даже рождение троих детей.

- Мой брак - одна из причин, почему я начал пить. Я был в ловушке. Я думал, что я не могу уйти из-за детей. Но я был несчастлив. Что я делал? Выпивал бутылку виски и засыпал на диване, что, конечно, не было решением проблемы, - признает Бен.

Аффлек несколько раз проходил лечение от алкоголизма. Дженнифер всегда оставалась его преданным другом, и даже после развода заботилась об экс-супруге.

Сейчас Аффлек снова счастлив со своей бывшей невестой Дженнифер Лопес. Звезды воссоединилась 17 лет спустя после того, как внезапно отменили свадьбу. Актер говорит, что далеко не сразу решился на возобновление отношений с Джей Ло. Причиной его сомнений снова стали дети - 16-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний Сэмуэль.

- Моя ответственность перед детьми - это наивысшая ответственность. Я не хочу в меру своих сил совершать ничего, что причинило бы им боль или оказало разрушающее действие, - рассказал Бен.

Сейчас Аффлек снова счастлив со своей бывшей невестой Дженнифер Лопес. Фото: REUTERS

Новость о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека после 17 лет разрыва стала праздником для всех фанатов пары. Бывшие возлюбленные объявили о том, что снова вместе, летом этого года. По слухам, Лопес и Аффлек начали активно общаться в феврале этого года, еще когда Дженнифер встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек тогда как раз расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас.

Впервые их роман разгорелся в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». А уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Поклонники буквально млели от их пары, а таблоиды прозвали актеров «Беннифер». Но их свадьба так и не состоялась. В январе 2004 Лопес и Аффлек подтвердили слухи о расставании. В числе причин разрыва они позже называли слишком плотные рабочие графии и чересчур пристальное внимание СМИ и фанатов.

Источники из окружения пары рассказывают, что Дженнифер безумно влюблена в своего бывшего жениха и чувствует, что теперь они будут вместе до конца жизни. Впрочем, вновь связывать себя узами брака ни Джен, ни Бен не торопятся. У обоих позади опыт горьких разводов и непростых отношений, так что они решили просто наслаждаться моментом.