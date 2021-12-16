Без затей: Верховный суд Британии отклонил иск о выдаче паспортов со знаком «Х» в графе «пол»

На сегодняшний день получить паспорт со знаком «Х» в графе «пол» можно в 11 странах мира. Фото: REUTERS

Британский Верховный суд отклонил иск активистки Кристи Илан-Кейн, которая вот уже четверть века борется за право граждан не причислять себя к определенному полу.

Суд не согласился с доводами заявительницы о том, что обязанность указывать пол является нарушением Европейской конвенции прав человека, сообщает BBC.

Комментируя решение суда, принятое в результате анонимного голосования, председатель Верховного суда Великобритании Роберт Джон Рид заявил, что гендерная идентификация является необходимой при решении целого ряда юридических вопросов, например, при усыновлении, спорах о наследстве и многих других.

– В таком случае, наличие пола, отмеченного в документах, отвечает юридическим целям и является уместным, – сказал он.

Также Рид напомнил, что на данный момент в Великобритании не существует закона, позволяющего гражданам не причислять себя к какому-либо из полов.

На сегодняшний день получить паспорт со знаком «Х» в графе «пол» можно в 11 странах мира. Последними в эту когорту влились Соединенные Штаты – здесь первый гендерно-нейтральный паспорт был выдан в октябре 2021 года гражданину по имени Дана Ззым, который сражался за получение такого документа с 2015 года.