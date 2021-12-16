Эксперты раскритиковали рейтинг экологических рисков российских регионов, составленный RAEX

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Эксперты отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами раскритиковали новый ESG-рэнкинг российских регионов, составленный международной группой рейтинговых агентств RAEX. Субъекты РФ оценивались по уровню экологических, социальных, и управленческих рисков – ESG (от английского «Environmental, Social, Governance» - «экологическое, социальное и корпоративное управление»). Рейтинг был составлен по итогам 2021 года и опубликован на сайте RAEX 9 декабря.

Специалисты отрасли обращения с ТКО не согласны с методами оценки отдельных регионов, которые применялись аналитиками RAEX. Проанализировав подходы составителей рейтинга, эксперты усомнились в том, что рэнкинг был составлен объективно и с учетом всех имеющихся объективных данных.

Так, аналитики RAEX оценивали работу в части снижения негативного воздействия на окружающую среду и «зеленой» трансформации деятельности региона по количеству образованных и вывезенных отходов производства и потребления на душу населения. Эксперты в сфере ТКО считают такой подход неправильным и, по меньшей мере, странным. Кроме того, сопоставление фактов с результатами рейтинга приводит к выводу о недоработках методики и связанной с этим необъективной оценке отдельных регионов в ESG-рэнкинге RAEX.

- Сегодня акценты должны быть расставлены, в том числе, на городах. Должно быть ресурсосбережение, с тем, чтобы все шли в экономику замкнутого цикла и старались вовлекать отходы во вторичный оборот. А не фиксировать, сколько человек производит отходов, а сколько этих отходов увезли на какие-то объекты, в основном на полигоны, - комментирует итоги рейтинга исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Альбина Дударева.

По ее мнению, города нужно сравнивать по уровню утилизации отходов, так как в России поставлена цель к 2030 году перерабатывать как минимум половину мусора. Российским регионам необходимо налаживать процесс утилизации и искать потребителей для продукции, сделанной из вторичных ресурсов. Жители оценивают работу властей в сфере переработки мусора, когда видят положительный эффект от их деятельности, и прежде всего чистоту, а не соответствие экологической повестке дня. Но как образование и вывоз отходов влияет на снижение экологических и климатических рисков, не совсем ясно.

- Простое рейтингование цифрами - это декларативные вещи, это нужно для того, чтобы заработать себе репутацию, - уверена Альбина Дударева. - Считаю, что эти рейтинговые агентства не доработали в части обращения с отходами.

Руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик подчеркивает: рейтинги ESG обычно составляются для оценки деятельности коммерческих компаний.

- Другое дело с экспериментами сопоставления ESG-факторов в деятельности региональных администраций – а именно это, по сути, оценивает рэнкинг RAEX, - объяснила Бик, отметив, что оценка регионов во многом зависит от исторического размещения производительных сил и ответственного поведения предприятий на их территории.

Экологический фактор, по ее мнению, должен быть соотнесен с показателями национальных программ и стратегических инициатив, которые реализуются в стране. По ним можно адекватно оценивать вклад той или иной промышленной сферы в достижение поставленных целей. Если в области обращения с отходами стоят задачи ликвидировать свалки, провести рекультивацию старых полигонов, минимизировать ущерб окружающей среде, накапливавшийся десятилетиями, и нарастить долю переработки вторичного сырья, то в рейтингах, которые оценивают совсем иные показатели, не отражается работа региональных администраций и участников рынка.

- Получается, что в методике показатели по отходам есть – но измеряют они что-то свое, - считает Светлана Бик.

Во всем мире пока отсутствуют единые критерии оценки ESG-показателей как корпораций, так и регионов. Поэтому производить такую оценку необходимо предельно взвешенно, подчеркивают эксперты. Иначе экологические рейтинги превратятся в красивую ширму, за которой скрываются реально накопившиеся проблемы. Большинство рейтинговых агентств при составлении ESG-рейтингов по направлению Environmental учитывают целый ряд факторов, в том числе изменение климата, энергоэффективность, биоразнообразие, управление энергетическими ресурсами, сокращение выбросов, уменьшения числа отходов и разумное потребление воды.

Как считает общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов, ESG-повестка в последние годы стала очень актуальной и часто доминирует над другими вопросами, с которыми сталкиваются экспертные организации, региональные власти и промышленные предприятия.

- Это понятно, потому что ESG - это про комфортные условия проживания населения. ESG - это про экологичность, про светлое и безоблачное будущее для следующих поколений, - отмечает Ильдар Неверов. - Однако, если смотреть глубже именно в секцию повестки, посвященную экологии, то видно, что зачастую критерии вычисления ESG-индекса, в частности, рейтинговая субъектов или же предприятий через призму ESG-повестки, не всегда прозрачны.

Бизнес-омбудсмен сомневается в том, что экологическую деятельность регионов нужно оценивать по параметру, учитывающему, сколько отходов было просто собрано и вывезено на переработку. Необходимо акцентировать внимание прежде всего том факте, что отходы должны утилизироваться и в дальнейшем вовлекаться в хозяйственный оборот с производством продукции из вторсырья.

- Эти критерии не всегда учитываются при расчете или рейтинговании по ESG-параметрам компаний, субъектов РФ и других инициатив. Важно, чтобы ESG-расчеты включали в себя сутевые вещи, которых мы пока не наблюдаем, - подчеркнул Ильдар Неверов.