Во Франции под арест попали лошади

В рамках расследования полицейские изъяли вещества, которые могли использоваться в качестве допинга для лошадей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известного французского тренера скаковых лошадей Чарли Росси, его супругу Джессику Марсиалис и еще нескольких членов этой семьи французские полицейские арестовали накануне главного события в мире скачек – турнира в парижском предместье Шантильи.

Более десятка лошадей подвергли дисквалификации по причине использования допинга, животных также арестовали, сообщает Le Parisien.

В течение нескольких месяцев следователи собирали информацию и доказательства о нарушении допинговых правил. Полицейские прослушивали телефонные разговоры, следили за действиями всех, кто имел отношения к скачкам. В рамках расследования сотрудниками Центральной службы скачек и азартных игр были проведены обыски.

- В рамках расследования мы изъяли вещества, которые могли использоваться в качестве допинга для животных, - говорится в пресс-релизе жандармерии. – У нескольких скаковых лошадей были взяты пробы, подтвердившие наличие в их организмах целого спектра различных химических препаратов.

В полиции уверены, что семья Росси, считающаяся самой могущественной в сфере скачек в Европе, уже «давно руководит созданной ею системой производства, распространения и использования конского допинга».

О том, что в скаковых конюшнях Росси творят темные дела, слухи ходили давно: скакуны ведут себя агрессивно, часто гибнут. Но Росси на все обвинения заявляли, что все это результаты частых болезней их питомцев.

Следователи уже ведут допросы. А пока все спортивные скаковые состязания во Франции приостановлены до окончания расследования.