Россия прирастает несырьевым экспортом: на «Международной неделе бизнеса» рассказали об опыте Башкирии

Какие ключевые проблемы сегодня беспокоят действующих и потенциальных экспортеров в регионах, надо ли помогать им продвигать продукцию и услуги на внешние рынки, насколько важны и нужны информирование и консультирование экспортеров со стороны государства, — эти и другие вопросы обсудили участники пленарного заседания «Экспорт и инвестиции: новые возможности», которое состоялось 15 декабря в рамках форума «Международная неделя бизнеса — 2021: инвестиции в будущее» в Уфе.

В заседании приняли участие:

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вероника Никишина, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»

Тарак Бен Салем, Чрезвычайный и полномочный посол Туниса в России

Инна Рыкова, руководитель центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова.

Модерировал дискуссию Илья Доронов — управляющий директор РБК ТВ.

Роль государственных институтов в привлечении к экспорту предприятий, ранее не претендовавших на продажу своей продукции за рубеж, трудно переоценить. По последним данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году объем экспорта из России превысил показатели допандемийного 2018 года. Что еще показательнее, впервые страна зарабатывает больше всего не на энергоносителях: почти 40% всего экспорта (153 млрд долларов) пришлось на несырьевые неэнергетические товары.

Одной из ключевых тем заседания ожидаемо стало возросшее стремление региональных компаний экспортировать свою продукцию. Особенно явно этот тренд обозначился на фоне экспортного успеха малых и средних предприятий, которые вынуждены были адаптироваться к коронавирусным ограничениям, обратились к цифровым платформам – и неожиданно стали экспортерами. Однако именно оригинальные меры государственной поддержки экспортеров стали причиной небывалого роста доли несырьевого неэнергетического экспорта из России и ее регионов.

- Вот вам квинтэссенция всех наших мер поддержки — несырьевой неэнергетический экспорт уже подобрался в целом к 40% в общем объеме экспорта страны. И главная заслуга в этом — в синергии тех инструментов поддержки экспортеров, которые есть на федеральном и региональном уровнях. Мы, безусловно, конкурентоспособны и самая большая наша движущая сила — энергия и желание наших предпринимателей стать экспортерами, — оценила ситуацию Вероника Никишина.

Центр поддержки экспорта в Башкирии по итогам прошлого года занял второе место в рейтинге «Российского экспортного центра» — среди 82 региональных центров в субъектах РФ. Это феноменальный успех, подтвердила Никишина, напомнив, что география регионального экспорта охватывает 117 стран мира.

Башкирия в 2021 году демонстрирует опережающий рост экспортного потенциала. За девять месяцев при общем увеличении экспорта на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года несырьевой неэнергетический экспорт республики вырос на 37%.

- Когда-то я говорил о том, что Башкирия в представлении экономистов и аналитиков — это республика, которая экспортирует газ, древесину, нефть и нефтепродукты. Сегодня, конечно, все обстоит далеко не так. Наша главная задача — и дальше увеличивать долю несырьевого неэнергетического экспорта. Только за прошедший год мы ее увеличили на 40%. Впрочем, у нас весь внешнеторговый оборот вырос на 21%, — отметил Радий Хабиров.

Башкортостан впервые начал активно экспортировать довольно широкую линейку механического оборудования, печи, светодионое оборудование, продукты питания, уточнил руководитель республики.

- Мы традиционно являемся столицей производства двигателей для боевой авиации — тут тоже хорошие показатели. Очень нас радует деревообрабатывающее предприятие «Кроношпан» (башкирская «дочка» австрийской группы Kronospan — прим.ред.), которое мы можем смело назвать экспортером года. Более половины продукции сразу улетает на экспорт,— отметил Радий Хабиров.

Глава республики также отметил традиционно высокий уровень экспорта нефтепродуктов из Башкирии и достигнутые в последние годы впечатляющие показатели экспорта продукции легкой промышленности.

Форум «Международная неделя бизнеса — 2021: инвестиции в будущее» проходит в Уфе 15-18 декабря при участии представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран. Сессии и пленарные заседания, включенные в программу форума, посвящены актуальным вопросам развития бизнеса — привлечению инвестиций, выходу производителей на экспортные рынки, механизмам продвижения и повышения эффективности бизнеса, экологичности производства, применению современных технологий (в том числе беспилотных) и др. В рамках форума состоятся церемонии вручения наград в различных сферах бизнеса. На полях мероприятия запланированы деловые встречи и подписание соглашений.